Запечена скумбрія в духовці — простий рецепт з фото для вечері

Морожена скумбрія. Фото: gospodynka.com.ua

Запечена скумбрія виходить соковитою, ніжною та насиченою на смак завдяки простому маринаду з гірчиці, соєвого соусу і йогурту. Цибуля створює ароматну подушку, яка робить рибу ще м’якшою. Це легкий і перевірений рецепт вечері, який готується швидко і завжди вдається.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

скумбрія — 2 шт.;

соєвий соус — 2 ст. л.;

гірчиця — 2 ст. л.;

йогурт або сметана — 2 ст. л.;

цибуля — 2 шт.

Спосіб приготування

Скумбрію очистити від нутрощів, зрізати плавники та хвости, добре промити та нарізати товстими порційними шматками. У мисці з’єднати соєвий соус, гірчицю та йогурт або сметану, ретельно перемішати до однорідності.

Скумбрія в соусі. Фото: gospodynka.com.ua

Перекласти рибу в маринад, обережно перемішати, щоб кожен шматок був рівномірно покритий соусом, і залишити маринуватися на 15–20 хвилин.

Скумбрія та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Цибулю нарізати півкільцями та викласти рівним шаром на деко або у форму для запікання. Зверху розкласти шматки скумбрії разом із маринадом.

Запечена скумбрія. Фото: gospodynka.com.ua

Поставити у розігріту до 180 °C духовку і запікати близько 20 хвилин, поки риба не стане соковитою, а цибуля м’якою та ароматною.

