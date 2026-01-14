Запечена скумбрія в духовці — простий рецепт з фото для вечері

Новий рецепт запеченої скумбрії — для смачної вечері
Запечена скумбрія виходить соковитою, ніжною та насиченою на смак завдяки простому маринаду з гірчиці, соєвого соусу і йогурту. Цибуля створює ароматну подушку, яка робить рибу ще м’якшою. Це легкий і перевірений рецепт вечері, який готується швидко і завжди вдається.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- скумбрія — 2 шт.;
- соєвий соус — 2 ст. л.;
- гірчиця — 2 ст. л.;
- йогурт або сметана — 2 ст. л.;
- цибуля — 2 шт.
Спосіб приготування
Скумбрію очистити від нутрощів, зрізати плавники та хвости, добре промити та нарізати товстими порційними шматками. У мисці з’єднати соєвий соус, гірчицю та йогурт або сметану, ретельно перемішати до однорідності.
Перекласти рибу в маринад, обережно перемішати, щоб кожен шматок був рівномірно покритий соусом, і залишити маринуватися на 15–20 хвилин.
Цибулю нарізати півкільцями та викласти рівним шаром на деко або у форму для запікання. Зверху розкласти шматки скумбрії разом із маринадом.
Поставити у розігріту до 180 °C духовку і запікати близько 20 хвилин, поки риба не стане соковитою, а цибуля м’якою та ароматною.
