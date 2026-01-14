Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Новий рецепт запеченої скумбрії — для смачної вечері

Новий рецепт запеченої скумбрії — для смачної вечері

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 01:44
Запечена скумбрія в духовці — простий рецепт з фото для вечері
Морожена скумбрія. Фото: gospodynka.com.ua

Запечена скумбрія виходить соковитою, ніжною та насиченою на смак завдяки простому маринаду з гірчиці, соєвого соусу і йогурту. Цибуля створює ароматну подушку, яка робить рибу ще м’якшою. Це легкий і перевірений рецепт вечері, який готується швидко і завжди вдається.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • скумбрія — 2 шт.;
  • соєвий соус — 2 ст. л.;
  • гірчиця — 2 ст. л.;
  • йогурт або сметана — 2 ст. л.;
  • цибуля — 2 шт.

Спосіб приготування

Скумбрію очистити від нутрощів, зрізати плавники та хвости, добре промити та нарізати товстими порційними шматками. У мисці з’єднати соєвий соус, гірчицю та йогурт або сметану, ретельно перемішати до однорідності. 

рецепт смачної скумбрії
Скумбрія в соусі. Фото: gospodynka.com.ua

Перекласти рибу в маринад, обережно перемішати, щоб кожен шматок був рівномірно покритий соусом, і залишити маринуватися на 15–20 хвилин.

рецепт скумбрії в духовці
Скумбрія та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Цибулю нарізати півкільцями та викласти рівним шаром на деко або у форму для запікання. Зверху розкласти шматки скумбрії разом із маринадом. 

простий рецепт скумбрії запеченої в духовці
Запечена скумбрія. Фото: gospodynka.com.ua

Поставити у розігріту до 180 °C духовку і запікати близько 20 хвилин, поки риба не стане соковитою, а цибуля м’якою та ароматною.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби 

Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю

Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.

Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.

Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.

Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.

Вечеря риба рецепт скумбрія хек
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації