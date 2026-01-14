Запеченная скумбрия в духовке — простой рецепт с фото для ужина

Новый рецепт запеченной скумбрии — для вкусного ужина
Запеченная скумбрия получается сочной, нежной и насыщенной на вкус благодаря простому маринаду из горчицы, соевого соуса и йогурта. Лук создает ароматную подушку, которая делает рыбу еще мягче. Это легкий и проверенный рецепт ужина, который готовится быстро и всегда получается.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- скумбрия — 2 шт.;
- соевый соус — 2 ст. л.;
- горчица — 2 ст. л.;
- йогурт или сметана — 2 ст. л.;
- лук — 2 шт.
Способ приготовления
Скумбрию очистить от внутренностей, срезать плавники и хвосты, хорошо промыть и нарезать толстыми порционными кусками. В миске соединить соевый соус, горчицу и йогурт или сметану, тщательно перемешать до однородности.
Переложить рыбу в маринад, осторожно перемешать, чтобы каждый кусок был равномерно покрыт соусом, и оставить мариноваться на 15-20 минут.
Лук нарезать полукольцами и выложить ровным слоем на противень или в форму для запекания. Сверху разложить куски скумбрии вместе с маринадом.
Поставить в разогретую до 180 °C духовку и запекать около 20 минут, пока рыба не станет сочной, а лук мягким и ароматным.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы
Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.
Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.
Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.
Ароматная рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин.
Вкусная рыба по-французски в духовке — универсальный рецепт без хлопот.
Читайте Новини.LIVE!