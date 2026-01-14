Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Новый рецепт запеченной скумбрии — для вкусного ужина

Новый рецепт запеченной скумбрии — для вкусного ужина

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 01:44
Запеченная скумбрия в духовке — простой рецепт с фото для ужина
Мороженая скумбрия. Фото: gospodynka.com.ua

Запеченная скумбрия получается сочной, нежной и насыщенной на вкус благодаря простому маринаду из горчицы, соевого соуса и йогурта. Лук создает ароматную подушку, которая делает рыбу еще мягче. Это легкий и проверенный рецепт ужина, который готовится быстро и всегда получается.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • скумбрия — 2 шт.;
  • соевый соус — 2 ст. л.;
  • горчица — 2 ст. л.;
  • йогурт или сметана — 2 ст. л.;
  • лук — 2 шт.

Способ приготовления

Скумбрию очистить от внутренностей, срезать плавники и хвосты, хорошо промыть и нарезать толстыми порционными кусками. В миске соединить соевый соус, горчицу и йогурт или сметану, тщательно перемешать до однородности.

рецепт смачної скумбрії
Скумбрия в соусе. Фото: gospodynka.com.ua

Переложить рыбу в маринад, осторожно перемешать, чтобы каждый кусок был равномерно покрыт соусом, и оставить мариноваться на 15-20 минут.

рецепт скумбрії в духовці
Скумбрия и лук. Фото: gospodynka.com.ua

Лук нарезать полукольцами и выложить ровным слоем на противень или в форму для запекания. Сверху разложить куски скумбрии вместе с маринадом.

простий рецепт скумбрії запеченої в духовці
Запеченная скумбрия. Фото: gospodynka.com.ua

Поставить в разогретую до 180 °C духовку и запекать около 20 минут, пока рыба не станет сочной, а лук мягким и ароматным.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы

Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.

Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.

Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.

Ароматная рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин.

Вкусная рыба по-французски в духовке — универсальный рецепт без хлопот.

Ужин рыба рецепт скумбрия хек
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации