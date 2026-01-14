Запеченная скумбрия в духовке — простой рецепт с фото для ужина

Мороженая скумбрия. Фото: gospodynka.com.ua

Запеченная скумбрия получается сочной, нежной и насыщенной на вкус благодаря простому маринаду из горчицы, соевого соуса и йогурта. Лук создает ароматную подушку, которая делает рыбу еще мягче. Это легкий и проверенный рецепт ужина, который готовится быстро и всегда получается.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

скумбрия — 2 шт.;

соевый соус — 2 ст. л.;

горчица — 2 ст. л.;

йогурт или сметана — 2 ст. л.;

лук — 2 шт.

Способ приготовления

Скумбрию очистить от внутренностей, срезать плавники и хвосты, хорошо промыть и нарезать толстыми порционными кусками. В миске соединить соевый соус, горчицу и йогурт или сметану, тщательно перемешать до однородности.

Скумбрия в соусе. Фото: gospodynka.com.ua

Переложить рыбу в маринад, осторожно перемешать, чтобы каждый кусок был равномерно покрыт соусом, и оставить мариноваться на 15-20 минут.

Скумбрия и лук. Фото: gospodynka.com.ua

Лук нарезать полукольцами и выложить ровным слоем на противень или в форму для запекания. Сверху разложить куски скумбрии вместе с маринадом.

Запеченная скумбрия. Фото: gospodynka.com.ua

Поставить в разогретую до 180 °C духовку и запекать около 20 минут, пока рыба не станет сочной, а лук мягким и ароматным.

