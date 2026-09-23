Осінній салат із куркою та овочами: яскрава закуска до святкового столу

Новий салат "Осіння Шуба": знадобиться морква по-корейськи
Головний секрет цієї закуски — куряче філе, яке спочатку швидко проварюється, а потім настоюється в гарячому маринаді. Завдяки цьому м’ясо залишається ніжним і соковитим, а різнокольорові шари роблять салат особливо ефектним на святковому столі.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 550 г;
- синя салатна цибуля — 160 г;
- морква по-корейськи — 150 г;
- консервована кукурудза — 1 банка;
- помідори — 350 г;
- твердий сир — 150 г;
- червоний солодкий перець — 300 г;
- майонез — 220 г.
Для маринованої цибулі:
- сіль — ½ ч. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- оцет 9% — 1 ст. л.;
- холодна вода — скільки знадобиться.
Для курячого філе:
- вода — 1 л;
- лавровий лист — 1 шт.;
- духмяний перець — 5 горошин;
- чорний перець горошком — ½ ч. л.;
- сіль — 2 ч. л.;
- цукор — ½ ч. л.
Спосіб приготування
- Для курки закип’ятити воду з лавровим листом, двома видами перцю, сіллю та цукром.
- Опустити філе, після повторного закипання проварити 2 хвилини, зняти з вогню та залишити в маринаді на 1 годину. Готове м’ясо розібрати на волокна.
- Цибулю нарізати півкільцями, додати сіль, цукор та оцет, залити холодною водою й залишити на 10 хвилин. Потім добре відцідити.
- Викласти салат шарами у кулінарне кільце діаметром 22 см: курка, морква по-корейськи, маринована цибуля, кукурудза, помідори, тертий сир і солодкий перець.
- Шари змащувати тонкою сіточкою майонезу.
- Готовий салат поставити в холодильник для просочення, після чого обережно зняти кільце та подавати.
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