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Головна Смак Новий салат "Осіння Шуба": знадобиться морква по-корейськи

Новий салат "Осіння Шуба": знадобиться морква по-корейськи

Ua ru
23 вересня 2026 21:44
Осінній салат із куркою та овочами: яскрава закуска до святкового столу
Салат "Осіння Шуба". Фото: smachnenke.com.ua

Головний секрет цієї закуски — куряче філе, яке спочатку швидко проварюється, а потім настоюється в гарячому маринаді. Завдяки цьому м’ясо залишається ніжним і соковитим, а різнокольорові шари роблять салат особливо ефектним на святковому столі.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • куряче філе — 550 г;
  • синя салатна цибуля — 160 г;
  • морква по-корейськи — 150 г;
  • консервована кукурудза — 1 банка;
  • помідори — 350 г;
  • твердий сир — 150 г;
  • червоний солодкий перець — 300 г;
  • майонез — 220 г.

Для маринованої цибулі:

  • сіль — ½ ч. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • оцет 9% — 1 ст. л.;
  • холодна вода — скільки знадобиться.

Для курячого філе:

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  • вода — 1 л;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • духмяний перець — 5 горошин;
  • чорний перець горошком — ½ ч. л.;
  • сіль — 2 ч. л.;
  • цукор — ½ ч. л.
новий рецепт салату шуба
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Для курки закип’ятити воду з лавровим листом, двома видами перцю, сіллю та цукром.
  2. Опустити філе, після повторного закипання проварити 2 хвилини, зняти з вогню та залишити в маринаді на 1 годину. Готове м’ясо розібрати на волокна.
  3. Цибулю нарізати півкільцями, додати сіль, цукор та оцет, залити холодною водою й залишити на 10 хвилин. Потім добре відцідити.
  4. Викласти салат шарами у кулінарне кільце діаметром 22 см: курка, морква по-корейськи, маринована цибуля, кукурудза, помідори, тертий сир і солодкий перець.
  5. Шари змащувати тонкою сіточкою майонезу.
  6. Готовий салат поставити в холодильник для просочення, після чого обережно зняти кільце та подавати.

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салат рецепт морква по-корейськи салат шуба
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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