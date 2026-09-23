Осінній салат із куркою та овочами: яскрава закуска до святкового столу

Салат "Осіння Шуба". Фото: smachnenke.com.ua

Головний секрет цієї закуски — куряче філе, яке спочатку швидко проварюється, а потім настоюється в гарячому маринаді. Завдяки цьому м’ясо залишається ніжним і соковитим, а різнокольорові шари роблять салат особливо ефектним на святковому столі.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

куряче філе — 550 г;

синя салатна цибуля — 160 г;

морква по-корейськи — 150 г;

консервована кукурудза — 1 банка;

помідори — 350 г;

твердий сир — 150 г;

червоний солодкий перець — 300 г;

майонез — 220 г.

Для маринованої цибулі:

сіль — ½ ч. л.;

цукор — 1 ст. л.;

оцет 9% — 1 ст. л.;

холодна вода — скільки знадобиться.

Для курячого філе:

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вода — 1 л;

лавровий лист — 1 шт.;

духмяний перець — 5 горошин;

чорний перець горошком — ½ ч. л.;

сіль — 2 ч. л.;

цукор — ½ ч. л.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Для курки закип’ятити воду з лавровим листом, двома видами перцю, сіллю та цукром. Опустити філе, після повторного закипання проварити 2 хвилини, зняти з вогню та залишити в маринаді на 1 годину. Готове м’ясо розібрати на волокна. Цибулю нарізати півкільцями, додати сіль, цукор та оцет, залити холодною водою й залишити на 10 хвилин. Потім добре відцідити. Викласти салат шарами у кулінарне кільце діаметром 22 см: курка, морква по-корейськи, маринована цибуля, кукурудза, помідори, тертий сир і солодкий перець. Шари змащувати тонкою сіточкою майонезу. Готовий салат поставити в холодильник для просочення, після чого обережно зняти кільце та подавати.

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