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Главная Вкус Новый салат "Осенняя шуба": понадобится морковь по-корейски

Новый салат "Осенняя шуба": понадобится морковь по-корейски

Ua ru
23 сентября 2026 21:44
Осенний салат с курицей и овощами: яркая закуска к праздничному столу
Салат "Осенняя шуба". Фото: smachnenke.com.ua

Главный секрет этой закуски — куриное филе, которое сначала быстро отваривается, а затем настаивается в горячем маринаде. Благодаря этому мясо остается нежным и сочным, а разноцветные слои делают салат особенно эффектным на праздничном столе.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • куриное филе — 550 г;
  • синий салатный лук — 160 г;
  • морковь по-корейски — 150 г;
  • консервированная кукуруза — 1 банка;
  • помидоры — 350 г;
  • твёрдый сыр — 150 г;
  • красный сладкий перец — 300 г;
  • майонез — 220 г.

Для маринованного лука:

  • соль — ½ ч. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • уксус 9% — 1 ст. л.;
  • холодная вода — столько, сколько понадобится.

Для куриного филе:

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  • вода — 1 л;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • душистый перец — 5 горошин;
  • чёрный перец горошком — ½ ч. л.;
  • соль — 2 ч. л.;
  • сахар — ½ ч. л.
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Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Для курицы вскипятить воду с лавровым листом, двумя видами перца, солью и сахаром.
  2. Опустить филе, после повторного закипания проварить 2 минуты, снять с огня и оставить в маринаде на 1 час. Готовое мясо разделить на волокна.
  3. Лук нарезать полукольцами, добавить соль, сахар и уксус, залить холодной водой и оставить на 10 минут. Затем хорошо отцедить.
  4. Выложить салат слоями в кулинарное кольцо диаметром 22 см: курица, морковь по-корейски, маринованный лук, кукуруза, помидоры, тертый сыр и сладкий перец.
  5. Слои смазывать тонким слоем майонеза.
  6. Готовый салат поставить в холодильник для пропитки, после чего осторожно снять кольцо и подавать.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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