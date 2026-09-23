Осенний салат с курицей и овощами: яркая закуска к праздничному столу

Новый салат "Осенняя шуба": понадобится морковь по-корейски
Главный секрет этой закуски — куриное филе, которое сначала быстро отваривается, а затем настаивается в горячем маринаде. Благодаря этому мясо остается нежным и сочным, а разноцветные слои делают салат особенно эффектным на праздничном столе.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- куриное филе — 550 г;
- синий салатный лук — 160 г;
- морковь по-корейски — 150 г;
- консервированная кукуруза — 1 банка;
- помидоры — 350 г;
- твёрдый сыр — 150 г;
- красный сладкий перец — 300 г;
- майонез — 220 г.
Для маринованного лука:
- соль — ½ ч. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- уксус 9% — 1 ст. л.;
- холодная вода — столько, сколько понадобится.
Для куриного филе:
- вода — 1 л;
- лавровый лист — 1 шт.;
- душистый перец — 5 горошин;
- чёрный перец горошком — ½ ч. л.;
- соль — 2 ч. л.;
- сахар — ½ ч. л.
Способ приготовления
- Для курицы вскипятить воду с лавровым листом, двумя видами перца, солью и сахаром.
- Опустить филе, после повторного закипания проварить 2 минуты, снять с огня и оставить в маринаде на 1 час. Готовое мясо разделить на волокна.
- Лук нарезать полукольцами, добавить соль, сахар и уксус, залить холодной водой и оставить на 10 минут. Затем хорошо отцедить.
- Выложить салат слоями в кулинарное кольцо диаметром 22 см: курица, морковь по-корейски, маринованный лук, кукуруза, помидоры, тертый сыр и сладкий перец.
- Слои смазывать тонким слоем майонеза.
- Готовый салат поставить в холодильник для пропитки, после чего осторожно снять кольцо и подавать.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления кабачков
Галицкие рулетики из кабачков: новый рецепт на ужин.
Жареные отбивные из кабачков в 100 раз вкуснее мясных: сезонный рецепт на лето.
Быстрые кабачковые блинчики за 10 минут на завтрак: понадобится 3 яйца + 500 мл молока.
Новый рецепт голубцов из кабачков: понадобится 500 г фарша.
Простой рецепт кабачков в супер-кляре: понадобится 2 яйца и 200 мл кефира.