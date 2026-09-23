Осенний салат с курицей и овощами: яркая закуска к праздничному столу

Салат "Осенняя шуба". Фото: smachnenke.com.ua

Главный секрет этой закуски — куриное филе, которое сначала быстро отваривается, а затем настаивается в горячем маринаде. Благодаря этому мясо остается нежным и сочным, а разноцветные слои делают салат особенно эффектным на праздничном столе.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

куриное филе — 550 г;

синий салатный лук — 160 г;

морковь по-корейски — 150 г;

консервированная кукуруза — 1 банка;

помидоры — 350 г;

твёрдый сыр — 150 г;

красный сладкий перец — 300 г;

майонез — 220 г.

Для маринованного лука:

соль — ½ ч. л.;

сахар — 1 ст. л.;

уксус 9% — 1 ст. л.;

холодная вода — столько, сколько понадобится.

Для куриного филе:

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вода — 1 л;

лавровый лист — 1 шт.;

душистый перец — 5 горошин;

чёрный перец горошком — ½ ч. л.;

соль — 2 ч. л.;

сахар — ½ ч. л.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Для курицы вскипятить воду с лавровым листом, двумя видами перца, солью и сахаром. Опустить филе, после повторного закипания проварить 2 минуты, снять с огня и оставить в маринаде на 1 час. Готовое мясо разделить на волокна. Лук нарезать полукольцами, добавить соль, сахар и уксус, залить холодной водой и оставить на 10 минут. Затем хорошо отцедить. Выложить салат слоями в кулинарное кольцо диаметром 22 см: курица, морковь по-корейски, маринованный лук, кукуруза, помидоры, тертый сыр и сладкий перец. Слои смазывать тонким слоем майонеза. Готовый салат поставить в холодильник для пропитки, после чего осторожно снять кольцо и подавать.

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