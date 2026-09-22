Теплый салат с курицей и овощами: ароматное осеннее блюдо с грузинскими нотками

Теплый салат с мясом и овощами: рецепт с грузинскими нотками
Сочные овощи, нежное куриное филе и свежая зелень создают гармоничное сочетание, а орехи придают приятную текстуру. Такой салат можно подавать теплым в качестве самостоятельного блюда или лёгкого ужина.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- баклажаны — 2 шт.;
- сладкий перец — 2 шт.;
- куриное филе — 250 г;
- соль — 1 ч. л.;
- лавровый лист — 1–2 шт.;
- перец горошком или душистый перец — по вкусу;
- майонез — 100 г;
- кинза или петрушка — по вкусу;
- соль и перец — по вкусу;
- орехи — по желанию.
Способ приготовления
- Куриное филе отварить в подсоленной воде с лавровым листом и перцем, остудить и нарезать.
- Баклажаны и перец нарезать и обжарить до мягкости и легкой румяности.
- Смешать курицу с теплыми овощами, добавить майонез, измельченную зелень, соль и перец.
- Перемешать, по желанию посыпать орехами и подавать тёплым.
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