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Главная Вкус Теплый салат с мясом и овощами: рецепт с грузинскими нотками

Теплый салат с мясом и овощами: рецепт с грузинскими нотками

Ua ru
22 сентября 2026 21:04
Теплый салат с курицей и овощами: ароматное осеннее блюдо с грузинскими нотками
Салат с баклажанами. Фото: кадр из видео

Сочные овощи, нежное куриное филе и свежая зелень создают гармоничное сочетание, а орехи придают приятную текстуру. Такой салат можно подавать теплым в качестве самостоятельного блюда или лёгкого ужина.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • баклажаны — 2 шт.;
  • сладкий перец — 2 шт.;
  • куриное филе — 250 г;
  • соль — 1 ч. л.;
  • лавровый лист — 1–2 шт.;
  • перец горошком или душистый перец — по вкусу;
  • майонез — 100 г;
  • кинза или петрушка — по вкусу;
  • соль и перец — по вкусу;
  • орехи — по желанию.
рецепт теплого салату з баклажанами
Салат с курицей. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Куриное филе отварить в подсоленной воде с лавровым листом и перцем, остудить и нарезать.
  2. Баклажаны и перец нарезать и обжарить до мягкости и легкой румяности.
  3. Смешать курицу с теплыми овощами, добавить майонез, измельченную зелень, соль и перец.
  4. Перемешать, по желанию посыпать орехами и подавать тёплым.

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Ужин рецепт курица салат с баклажанами
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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