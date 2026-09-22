Теплый салат с курицей и овощами: ароматное осеннее блюдо с грузинскими нотками

Салат с баклажанами. Фото: кадр из видео

Сочные овощи, нежное куриное филе и свежая зелень создают гармоничное сочетание, а орехи придают приятную текстуру. Такой салат можно подавать теплым в качестве самостоятельного блюда или лёгкого ужина.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

баклажаны — 2 шт.;

сладкий перец — 2 шт.;

куриное филе — 250 г;

соль — 1 ч. л.;

лавровый лист — 1–2 шт.;

перец горошком или душистый перец — по вкусу;

майонез — 100 г;

кинза или петрушка — по вкусу;

соль и перец — по вкусу;

орехи — по желанию.

Салат с курицей. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Куриное филе отварить в подсоленной воде с лавровым листом и перцем, остудить и нарезать. Баклажаны и перец нарезать и обжарить до мягкости и легкой румяности. Смешать курицу с теплыми овощами, добавить майонез, измельченную зелень, соль и перец. Перемешать, по желанию посыпать орехами и подавать тёплым.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления кабачков

Галицкие рулетики из кабачков: новый рецепт на ужин.

Реклама

Жареные отбивные из кабачков в 100 раз вкуснее мясных: сезонный рецепт на лето.

Читайте также:

Быстрые кабачковые блинчики за 10 минут на завтрак: понадобится 3 яйца + 500 мл молока.

Реклама

Новый рецепт голубцов из кабачков: понадобится 500 г фарша.

Простой рецепт кабачков в супер-кляре: понадобится 2 яйца и 200 мл кефира.