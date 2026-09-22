Теплий салат із куркою та овочами: ароматна осіння страва з грузинськими нотками

Салат з баклажанами. Фото: кадр з відео

Соковиті овочі, ніжне куряче філе та свіжа зелень створюють гармонійне поєднання, а горіхи додають приємної текстури. Такий салат можна подавати теплим як самостійну страву або легку вечерю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

баклажани — 2 шт.;

солодкий перець — 2 шт.;

куряче філе — 250 г;

сіль — 1 ч. л.;

лавровий лист — 1–2 шт.;

перець горошком або духмяний перець — за смаком;

майонез — 100 г;

кінза або петрушка — за смаком;

сіль і перець — за смаком;

горіхи — за бажанням.

Салат з куркою. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Куряче філе відварити у підсоленій воді з лавровим листом і перцем, охолодити та нарізати. Баклажани й перець нарізати і обсмажити до м’якості й легкої рум’яності. З’єднати курку з теплими овочами, додати майонез, подрібнену зелень, сіль і перець. Перемішати, за бажанням посипати горіхами та подавати теплим.

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