Теплий салат із куркою та овочами: ароматна осіння страва з грузинськими нотками

Теплий салат з м'ясом та овочами: рецепт з грузинськими нотками
Соковиті овочі, ніжне куряче філе та свіжа зелень створюють гармонійне поєднання, а горіхи додають приємної текстури. Такий салат можна подавати теплим як самостійну страву або легку вечерю.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- баклажани — 2 шт.;
- солодкий перець — 2 шт.;
- куряче філе — 250 г;
- сіль — 1 ч. л.;
- лавровий лист — 1–2 шт.;
- перець горошком або духмяний перець — за смаком;
- майонез — 100 г;
- кінза або петрушка — за смаком;
- сіль і перець — за смаком;
- горіхи — за бажанням.
Спосіб приготування
- Куряче філе відварити у підсоленій воді з лавровим листом і перцем, охолодити та нарізати.
- Баклажани й перець нарізати і обсмажити до м’якості й легкої рум’яності.
- З’єднати курку з теплими овочами, додати майонез, подрібнену зелень, сіль і перець.
- Перемішати, за бажанням посипати горіхами та подавати теплим.
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