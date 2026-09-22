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Головна Смак Теплий салат з м'ясом та овочами: рецепт з грузинськими нотками

Теплий салат з м'ясом та овочами: рецепт з грузинськими нотками

Ua ru
22 вересня 2026 21:04
Теплий салат із куркою та овочами: ароматна осіння страва з грузинськими нотками
Салат з баклажанами. Фото: кадр з відео

Соковиті овочі, ніжне куряче філе та свіжа зелень створюють гармонійне поєднання, а горіхи додають приємної текстури. Такий салат можна подавати теплим як самостійну страву або легку вечерю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • баклажани — 2 шт.;
  • солодкий перець — 2 шт.;
  • куряче філе — 250 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • лавровий лист — 1–2 шт.;
  • перець горошком або духмяний перець — за смаком;
  • майонез — 100 г;
  • кінза або петрушка — за смаком;
  • сіль і перець — за смаком;
  • горіхи — за бажанням.
рецепт теплого салату з баклажанами
Салат з куркою. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Куряче філе відварити у підсоленій воді з лавровим листом і перцем, охолодити та нарізати.
  2. Баклажани й перець нарізати і обсмажити до м’якості й легкої рум’яності.
  3. З’єднати курку з теплими овочами, додати майонез, подрібнену зелень, сіль і перець.
  4. Перемішати, за бажанням посипати горіхами та подавати теплим.

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Вечеря рецепт курка салат з баклажанів
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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