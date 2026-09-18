Вінегрет без картоплі: яскравий овочевий салат із кукурудзою та огірками

Турецький вінегрет без картоплі: новий рецепт салату
Такий варіант звичного салату готується дуже просто й чудово підходить для щоденного меню. Варені буряк і морква поєднуються з пікантними огірками, солодкою кукурудзою та ароматною зеленою цибулею. Відсутність картоплі робить вінегрет легшим, але він залишається ситним і поживним.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- буряк — 2 середні шт. (приблизно 300 г);
- морква — 1 велика шт. (приблизно 150 г);
- мариновані огірки — 2 шт. (приблизно 150 г);
- червона або фіолетова цибуля — 0,5 шт. (приблизно 60 г);
- консервована кукурудза — 100 г;
- зелена цибуля — 30 г;
- майонез — 80 г;
- сіль — до смаку;
- чорний мелений перець — до смаку.
Спосіб приготування
- Буряк і моркву відварити до готовності, охолодити, очистити та нарізати невеликими кубиками.
- Так само нарізати мариновані огірки та фіолетову цибулю.
- Додати консервовану кукурудзу без рідини та подрібнену зелену цибулю.
- Заправити майонезом, додати перець і трохи солі, після чого обережно перемішати.
- Залишити салат на 5–10 хвилин, щоб смаки поєдналися, і подавати до столу.
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