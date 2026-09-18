Вінегрет без картоплі: яскравий овочевий салат із кукурудзою та огірками

Турецький вінегрет без картоплі. Фото: smachnenke.com.ua

Такий варіант звичного салату готується дуже просто й чудово підходить для щоденного меню. Варені буряк і морква поєднуються з пікантними огірками, солодкою кукурудзою та ароматною зеленою цибулею. Відсутність картоплі робить вінегрет легшим, але він залишається ситним і поживним.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

буряк — 2 середні шт. (приблизно 300 г);

морква — 1 велика шт. (приблизно 150 г);

мариновані огірки — 2 шт. (приблизно 150 г);

червона або фіолетова цибуля — 0,5 шт. (приблизно 60 г);

консервована кукурудза — 100 г;

зелена цибуля — 30 г;

майонез — 80 г;

сіль — до смаку;

чорний мелений перець — до смаку.

Салат з буряком. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Буряк і моркву відварити до готовності, охолодити, очистити та нарізати невеликими кубиками. Так само нарізати мариновані огірки та фіолетову цибулю. Додати консервовану кукурудзу без рідини та подрібнену зелену цибулю. Заправити майонезом, додати перець і трохи солі, після чого обережно перемішати. Залишити салат на 5–10 хвилин, щоб смаки поєдналися, і подавати до столу.

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