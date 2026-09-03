Салат із куркою та кукурудзою: проста страва на кожен день

Салат з куркою. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо хочеться швидкої та ситної закуски без складних інгредієнтів, цей салат стане вдалим варіантом. Його можна приготувати як на звичайний обід, так і для невеликої святкової подачі.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

смажене куряче філе — 1 шт.;

варене яйце — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

огірок — ½ шт.;

консервована кукурудза — 2 ст. л.;

сіль — дрібка;

майонез — 1 ст. л.

Салат з куркою та кукурудзою. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Варене яйце та смажене куряче філе нарізати невеликими кубиками. Цибулю нарізати тонкими кільцями, огірок — брусочками. З’єднати всі інгредієнти, додати кукурудзу, дрібку солі та майонез. Обережно перемішати. Салат найкраще подавати одразу після приготування. Він виходить ніжним, свіжим, ситним і чудово підходить для швидкого домашнього обіду чи вечері.

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