Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Салат "На кожен день": рецепт смачніше ніж "Олівʼє" та "Шуба"

Салат "На кожен день": рецепт смачніше ніж "Олівʼє" та "Шуба"

Ua ru
3 вересня 2026 12:04
Салат із куркою та кукурудзою: проста страва на кожен день
Салат з куркою. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо хочеться швидкої та ситної закуски без складних інгредієнтів, цей салат стане вдалим варіантом. Його можна приготувати як на звичайний обід, так і для невеликої святкової подачі.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

  • смажене куряче філе — 1 шт.;
  • варене яйце — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • огірок — ½ шт.;
  • консервована кукурудза — 2 ст. л.;
  • сіль — дрібка;
  • майонез — 1 ст. л.
рецепт салату з куркою
Салат з куркою та кукурудзою. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Варене яйце та смажене куряче філе нарізати невеликими кубиками. 
  2. Цибулю нарізати тонкими кільцями, огірок — брусочками.
  3. З’єднати всі інгредієнти, додати кукурудзу, дрібку солі та майонез. Обережно перемішати.
  4. Салат найкраще подавати одразу після приготування. Він виходить ніжним, свіжим, ситним і чудово підходить для швидкого домашнього обіду чи вечері.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків

Галицькі рулетики з кабачків: новий рецепт на вечерю. 

Смажені відбивні з кабачків у 100 разів смачніші за м’ясні: сезонний рецепт на літо. 

Читайте також:

Швидкі кабачкові млинці за 10 хвилин на сніданок: знадобиться 3 яйця + 500 мл молока. 

Новий рецепт голубців з кабачків: знадобиться 500 г фаршу. 

Простий рецепт кабачків в супер клярі: знадобиться 2 яйця та 200 мл кефіра.

салат рецепт олів'є салат шуба
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації