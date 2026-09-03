Салат із куркою та кукурудзою: проста страва на кожен день

Салат "На кожен день": рецепт смачніше ніж "Олівʼє" та "Шуба"
Ua ru
3 вересня 2026 12:04
Салат з куркою. Фото: gospodynka.com.ua
Якщо хочеться швидкої та ситної закуски без складних інгредієнтів, цей салат стане вдалим варіантом. Його можна приготувати як на звичайний обід, так і для невеликої святкової подачі.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- смажене куряче філе — 1 шт.;
- варене яйце — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- огірок — ½ шт.;
- консервована кукурудза — 2 ст. л.;
- сіль — дрібка;
- майонез — 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Варене яйце та смажене куряче філе нарізати невеликими кубиками.
- Цибулю нарізати тонкими кільцями, огірок — брусочками.
- З’єднати всі інгредієнти, додати кукурудзу, дрібку солі та майонез. Обережно перемішати.
- Салат найкраще подавати одразу після приготування. Він виходить ніжним, свіжим, ситним і чудово підходить для швидкого домашнього обіду чи вечері.
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