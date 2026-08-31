Крабовий салат: проста вечеря за 10 хвилин

Крабові палички та морква по-корейськи. Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат готується буквально за кілька хвилин і не потребує складних інгредієнтів. Поєднання ніжних крабових паличок, соковитої кукурудзи та пікантної моркви робить його вдалим варіантом для швидкої вечері або перекусу.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

крабові палички — 200 г;

варені яйця — 4 шт.;

морква по-корейськи — 200 г;

консервована кукурудза — 280 г;

майонез — за смаком.

Салат з крабовими паличками. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Крабові палички та варені яйця нарізати невеликими кубиками. Додати моркву по-корейськи та консервовану кукурудзу. Заправити майонезом і добре перемішати. Перед подаванням салат можна трохи охолодити. За бажанням майонез частково або повністю замінити сметаною чи натуральним йогуртом.

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