Крабовий салат: проста вечеря за 10 хвилин

Новий салат: знадобляться крабові палички + морква по-корейськи
Ua ru
31 серпня 2026 22:24
Крабові палички та морква по-корейськи. Фото: gospodynka.com.ua
Цей салат готується буквально за кілька хвилин і не потребує складних інгредієнтів. Поєднання ніжних крабових паличок, соковитої кукурудзи та пікантної моркви робить його вдалим варіантом для швидкої вечері або перекусу.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- крабові палички — 200 г;
- варені яйця — 4 шт.;
- морква по-корейськи — 200 г;
- консервована кукурудза — 280 г;
- майонез — за смаком.
Спосіб приготування
- Крабові палички та варені яйця нарізати невеликими кубиками.
- Додати моркву по-корейськи та консервовану кукурудзу.
- Заправити майонезом і добре перемішати.
- Перед подаванням салат можна трохи охолодити. За бажанням майонез частково або повністю замінити сметаною чи натуральним йогуртом.
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