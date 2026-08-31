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Головна Смак Новий салат: знадобляться крабові палички + морква по-корейськи

Новий салат: знадобляться крабові палички + морква по-корейськи

Ua ru
31 серпня 2026 22:24
Крабовий салат: проста вечеря за 10 хвилин
Крабові палички та морква по-корейськи. Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат готується буквально за кілька хвилин і не потребує складних інгредієнтів. Поєднання ніжних крабових паличок, соковитої кукурудзи та пікантної моркви робить його вдалим варіантом для швидкої вечері або перекусу.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • крабові палички — 200 г;
  • варені яйця — 4 шт.;
  • морква по-корейськи — 200 г;
  • консервована кукурудза — 280 г;
  • майонез — за смаком.
рецепт салату з крабовими паличками
Салат з крабовими паличками. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Крабові палички та варені яйця нарізати невеликими кубиками.
  2. Додати моркву по-корейськи та консервовану кукурудзу.
  3. Заправити майонезом і добре перемішати.
  4. Перед подаванням салат можна трохи охолодити. За бажанням майонез частково або повністю замінити сметаною чи натуральним йогуртом.

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салат рецепт морква по-корейськи крабові палички крабовий салат
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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