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Главная Вкус Новый салат: понадобятся крабовые палочки и морковь по-корейски

Новый салат: понадобятся крабовые палочки и морковь по-корейски

Ua ru
31 августа 2026 22:24
Крабовый салат: простой ужин за 10 минут
Крабовые палочки и морковь по-корейски. Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат готовится буквально за несколько минут и не требует сложных ингредиентов. Сочетание нежных крабовых палочек, сочной кукурузы и пикантной моркови делает его отличным вариантом для быстрого ужина или перекуса.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • крабовые палочки — 200 г;
  • варёные яйца — 4 шт.;
  • морковь по-корейски — 200 г;
  • консервированная кукуруза — 280 г;
  • майонез — по вкусу.
рецепт салату з крабовими паличками
Салат с крабовыми палочками. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Крабовые палочки и вареные яйца нарезать небольшими кубиками.
  2. Добавить морковь по-корейски и консервированную кукурузу.
  3. Заправить майонезом и хорошо перемешать.
  4. Перед подачей салат можно немного охладить. По желанию майонез можно частично или полностью заменить сметаной или натуральным йогуртом.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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