Крабовый салат: простой ужин за 10 минут

Новый салат: понадобятся крабовые палочки и морковь по-корейски
Ua ru
31 августа 2026 22:24
Крабовые палочки и морковь по-корейски. Фото: gospodynka.com.ua
Этот салат готовится буквально за несколько минут и не требует сложных ингредиентов. Сочетание нежных крабовых палочек, сочной кукурузы и пикантной моркови делает его отличным вариантом для быстрого ужина или перекуса.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- крабовые палочки — 200 г;
- варёные яйца — 4 шт.;
- морковь по-корейски — 200 г;
- консервированная кукуруза — 280 г;
- майонез — по вкусу.
Способ приготовления
- Крабовые палочки и вареные яйца нарезать небольшими кубиками.
- Добавить морковь по-корейски и консервированную кукурузу.
- Заправить майонезом и хорошо перемешать.
- Перед подачей салат можно немного охладить. По желанию майонез можно частично или полностью заменить сметаной или натуральным йогуртом.
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