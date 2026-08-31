Крабовый салат: простой ужин за 10 минут

Крабовые палочки и морковь по-корейски. Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат готовится буквально за несколько минут и не требует сложных ингредиентов. Сочетание нежных крабовых палочек, сочной кукурузы и пикантной моркови делает его отличным вариантом для быстрого ужина или перекуса.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

крабовые палочки — 200 г;

варёные яйца — 4 шт.;

морковь по-корейски — 200 г;

консервированная кукуруза — 280 г;

майонез — по вкусу.

Салат с крабовыми палочками. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Крабовые палочки и вареные яйца нарезать небольшими кубиками. Добавить морковь по-корейски и консервированную кукурузу. Заправить майонезом и хорошо перемешать. Перед подачей салат можно немного охладить. По желанию майонез можно частично или полностью заменить сметаной или натуральным йогуртом.

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