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Главная Вкус Салат "На каждый день": рецепт, вкуснее, чем "Оливье" и "Шуба"

Салат "На каждый день": рецепт, вкуснее, чем "Оливье" и "Шуба"

Ua ru
3 сентября 2026 12:04
Салат с курицей и кукурузой: простое блюдо на каждый день
Салат с курицей. Фото: gospodynka.com.ua

Если хочется быстрой и сытной закуски без сложных ингредиентов, этот салат станет отличным вариантом. Его можно приготовить как на обычный обед, так и для небольшого праздничного стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • жареное куриное филе — 1 шт.;
  • варёное яйцо — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • огурец — ½ шт.;
  • консервированная кукуруза — 2 ст. л.;
  • соль — щепотка;
  • майонез — 1 ст. л.
рецепт салату з куркою
Салат с курицей и кукурузой. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Вареное яйцо и обжаренное куриное филе нарезать небольшими кубиками.
  2. Лук нарезать тонкими кольцами, огурец — брусочками.
  3. Смешать все ингредиенты, добавить кукурузу, щепотку соли и майонез. Аккуратно перемешать.
  4. Салат лучше всего подавать сразу после приготовления. Он получается нежным, свежим, сытным и прекрасно подходит для быстрого домашнего обеда или ужина.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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