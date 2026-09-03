Салат с курицей и кукурузой: простое блюдо на каждый день

Салат с курицей. Фото: gospodynka.com.ua

Если хочется быстрой и сытной закуски без сложных ингредиентов, этот салат станет отличным вариантом. Его можно приготовить как на обычный обед, так и для небольшого праздничного стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

жареное куриное филе — 1 шт.;

варёное яйцо — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

огурец — ½ шт.;

консервированная кукуруза — 2 ст. л.;

соль — щепотка;

майонез — 1 ст. л.

Салат с курицей и кукурузой. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Вареное яйцо и обжаренное куриное филе нарезать небольшими кубиками. Лук нарезать тонкими кольцами, огурец — брусочками. Смешать все ингредиенты, добавить кукурузу, щепотку соли и майонез. Аккуратно перемешать. Салат лучше всего подавать сразу после приготовления. Он получается нежным, свежим, сытным и прекрасно подходит для быстрого домашнего обеда или ужина.

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