Салат с курицей и кукурузой: простое блюдо на каждый день

Салат "На каждый день": рецепт, вкуснее, чем "Оливье" и "Шуба"
Ua ru
3 сентября 2026 12:04
Салат с курицей. Фото: gospodynka.com.ua
Если хочется быстрой и сытной закуски без сложных ингредиентов, этот салат станет отличным вариантом. Его можно приготовить как на обычный обед, так и для небольшого праздничного стола.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- жареное куриное филе — 1 шт.;
- варёное яйцо — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- огурец — ½ шт.;
- консервированная кукуруза — 2 ст. л.;
- соль — щепотка;
- майонез — 1 ст. л.
Способ приготовления
- Вареное яйцо и обжаренное куриное филе нарезать небольшими кубиками.
- Лук нарезать тонкими кольцами, огурец — брусочками.
- Смешать все ингредиенты, добавить кукурузу, щепотку соли и майонез. Аккуратно перемешать.
- Салат лучше всего подавать сразу после приготовления. Он получается нежным, свежим, сытным и прекрасно подходит для быстрого домашнего обеда или ужина.
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