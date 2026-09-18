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Главная Вкус Турецкий винегрет без картофеля: новый рецепт салата

Турецкий винегрет без картофеля: новый рецепт салата

Ua ru
18 сентября 2026 21:44
Винегрет без картофеля: яркий овощной салат с кукурузой и огурцами
Турецкий винегрет без картофеля. Фото: smachnenke.com.ua

Такой вариант привычного салата готовится очень просто и прекрасно подходит для повседневного меню. Вареная свекла и морковь сочетаются с пикантными огурцами, сладкой кукурузой и ароматным зеленым луком. Отсутствие картофеля делает винегрет более легким, но он остается сытным и питательным.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • свекла — 2 средних шт. (примерно 300 г);
  • морковь — 1 крупная шт. (примерно 150 г);
  • маринованные огурцы — 2 шт. (примерно 150 г);
  • красный или фиолетовый лук — 0,5 шт. (примерно 60 г);
  • консервированная кукуруза — 100 г;
  • зеленый лук — 30 г;
  • майонез — 80 г;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу.
рецепт вінегрета без картоплі
Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Свеклу и морковь отварить до готовности, остудить, очистить и нарезать небольшими кубиками.
  2. Так же нарезать маринованные огурцы и фиолетовый лук.
  3. Добавить консервированную кукурузу без жидкости и измельченный зеленый лук.
  4. Заправить майонезом, добавить перец и немного соли, после чего аккуратно перемешать.
  5. Оставить салат на 5–10 минут, чтобы вкусы соединились, и подавать к столу.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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