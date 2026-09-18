Винегрет без картофеля: яркий овощной салат с кукурузой и огурцами

Турецкий винегрет без картофеля. Фото: smachnenke.com.ua

Такой вариант привычного салата готовится очень просто и прекрасно подходит для повседневного меню. Вареная свекла и морковь сочетаются с пикантными огурцами, сладкой кукурузой и ароматным зеленым луком. Отсутствие картофеля делает винегрет более легким, но он остается сытным и питательным.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

свекла — 2 средних шт. (примерно 300 г);

морковь — 1 крупная шт. (примерно 150 г);

маринованные огурцы — 2 шт. (примерно 150 г);

красный или фиолетовый лук — 0,5 шт. (примерно 60 г);

консервированная кукуруза — 100 г;

зеленый лук — 30 г;

майонез — 80 г;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу.

Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Свеклу и морковь отварить до готовности, остудить, очистить и нарезать небольшими кубиками. Так же нарезать маринованные огурцы и фиолетовый лук. Добавить консервированную кукурузу без жидкости и измельченный зеленый лук. Заправить майонезом, добавить перец и немного соли, после чего аккуратно перемешать. Оставить салат на 5–10 минут, чтобы вкусы соединились, и подавать к столу.

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