Винегрет без картофеля: яркий овощной салат с кукурузой и огурцами

Турецкий винегрет без картофеля: новый рецепт салата
Такой вариант привычного салата готовится очень просто и прекрасно подходит для повседневного меню. Вареная свекла и морковь сочетаются с пикантными огурцами, сладкой кукурузой и ароматным зеленым луком. Отсутствие картофеля делает винегрет более легким, но он остается сытным и питательным.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- свекла — 2 средних шт. (примерно 300 г);
- морковь — 1 крупная шт. (примерно 150 г);
- маринованные огурцы — 2 шт. (примерно 150 г);
- красный или фиолетовый лук — 0,5 шт. (примерно 60 г);
- консервированная кукуруза — 100 г;
- зеленый лук — 30 г;
- майонез — 80 г;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Свеклу и морковь отварить до готовности, остудить, очистить и нарезать небольшими кубиками.
- Так же нарезать маринованные огурцы и фиолетовый лук.
- Добавить консервированную кукурузу без жидкости и измельченный зеленый лук.
- Заправить майонезом, добавить перец и немного соли, после чего аккуратно перемешать.
- Оставить салат на 5–10 минут, чтобы вкусы соединились, и подавать к столу.
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