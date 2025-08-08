Новий салат з сиром та помідорами — корисний, не набридає кожного дня

Новий салат з сиром та помідорами — корисний та не набридає
Цей новий салат з сиром та помідорами точно стане фаворитом на вашій кухні. Його легко готувати, він корисний, соковитий і не набридає навіть при щоденному вживанні. Ідеально для швидкого обіду або вечері — спробуйте й переконайтесь самі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.
Вам знадобиться:
- кисломолочний сир — 100 г;
- часник — 1 зубчик;
- майонез — 2 ст. л.;
- яйця варені — 2 шт.;
- помідор — 1 шт.;
- базилік свіжий — кілька листочків;
- сіль, перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
У глибокій мисці змішати кисломолочний сир, натертий зубчик часнику та одну ложку майонезу. Добре перемішати до ніжної консистенції — це буде перший шар салату. Викласти на тарілку й легенько розрівняти.
Другим шаром викласти варені яйця, нарізані дрібним кубиком. Злегка притиснути виделкою, щоб салат тримав форму, й змастити тонким шаром майонезу для ніжності смаку.
Помідор нарізати невеликими кубиками, не зливаючи сік — він додасть соковитості всім шарам. Викласти помідори зверху, розподіляючи рівномірно по всій поверхні.
На завершення дрібно нарізати листя свіжого базиліку та посипати салат зверху. За бажанням трохи підсолити та поперчити. Страва готова до подачі одразу після приготування або після короткого охолодження в холодильнику.
Цей салат із сиром та помідорами ідеально підходить як легкий перекус або корисна страва до обіду. Він поживний, простий у приготуванні й не набридає навіть щодня.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для літнього раціону
Рецепт літнього олівʼє — страва, яка має неймовірний смак, а готується лише за 5 хвилин.
Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.
Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.
Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — й він стане улюбленим на літо.
Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.
Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого.
Читайте Новини.LIVE!