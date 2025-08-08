Відео
Новий салат з сиром та помідорами — корисний та не набридає

8 серпня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Новий салат з сиром та помідорами — корисний, не набридає кожного дня
Салат з сиром та помідорами. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей новий салат з сиром та помідорами точно стане фаворитом на вашій кухні. Його легко готувати, він корисний, соковитий і не набридає навіть при щоденному вживанні. Ідеально для швидкого обіду або вечері — спробуйте й переконайтесь самі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • кисломолочний сир — 100 г;
  • часник — 1 зубчик;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • яйця варені — 2 шт.;
  • помідор — 1 шт.;
  • базилік свіжий — кілька листочків;
  • сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішати кисломолочний сир, натертий зубчик часнику та одну ложку майонезу. Добре перемішати до ніжної консистенції — це буде перший шар салату. Викласти на тарілку й легенько розрівняти.

рецепт салату з сиром
Сир в тарілці. Фото: кадр з відео

Другим шаром викласти варені яйця, нарізані дрібним кубиком. Злегка притиснути виделкою, щоб салат тримав форму, й змастити тонким шаром майонезу для ніжності смаку.

рецепт салату з сиром та помідорами
Яйця та майонез. Фото: кадр з відео

Помідор нарізати невеликими кубиками, не зливаючи сік — він додасть соковитості всім шарам. Викласти помідори зверху, розподіляючи рівномірно по всій поверхні.

смачний салат з помідорами та сиром
Нарізані помідори. Фото: кадр з відео

На завершення дрібно нарізати листя свіжого базиліку та посипати салат зверху. За бажанням трохи підсолити та поперчити. Страва готова до подачі одразу після приготування або після короткого охолодження в холодильнику.

салат з помідорами та базиліком
Готовий салат. Фото: кадр з відео

Цей салат із сиром та помідорами ідеально підходить як легкий перекус або корисна страва до обіду. Він поживний, простий у приготуванні й не набридає навіть щодня.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для літнього раціону 

Рецепт літнього олівʼє — страва, яка має неймовірний смак, а готується лише за 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — й він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого. 

салат рецепт кисломолочний сир помідори базилік
