Новий салат з сиром та помідорами — корисний, не набридає кожного дня

Салат з сиром та помідорами. Фото: кадр з відео

Цей новий салат з сиром та помідорами точно стане фаворитом на вашій кухні. Його легко готувати, він корисний, соковитий і не набридає навіть при щоденному вживанні. Ідеально для швидкого обіду або вечері — спробуйте й переконайтесь самі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.

Вам знадобиться:

кисломолочний сир — 100 г;

часник — 1 зубчик;

майонез — 2 ст. л.;

яйця варені — 2 шт.;

помідор — 1 шт.;

базилік свіжий — кілька листочків;

сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішати кисломолочний сир, натертий зубчик часнику та одну ложку майонезу. Добре перемішати до ніжної консистенції — це буде перший шар салату. Викласти на тарілку й легенько розрівняти.

Сир в тарілці. Фото: кадр з відео

Другим шаром викласти варені яйця, нарізані дрібним кубиком. Злегка притиснути виделкою, щоб салат тримав форму, й змастити тонким шаром майонезу для ніжності смаку.

Яйця та майонез. Фото: кадр з відео

Помідор нарізати невеликими кубиками, не зливаючи сік — він додасть соковитості всім шарам. Викласти помідори зверху, розподіляючи рівномірно по всій поверхні.

Нарізані помідори. Фото: кадр з відео

На завершення дрібно нарізати листя свіжого базиліку та посипати салат зверху. За бажанням трохи підсолити та поперчити. Страва готова до подачі одразу після приготування або після короткого охолодження в холодильнику.

Готовий салат. Фото: кадр з відео

Цей салат із сиром та помідорами ідеально підходить як легкий перекус або корисна страва до обіду. Він поживний, простий у приготуванні й не набридає навіть щодня.

