Новый салат с сыром и помидорами — полезный и не надоедает

8 августа 2025 12:00
Юлия Щербак
Юлия Щербак
Редактор
Новый салат с творогом и помидорами — полезный, не надоедает каждый день
Салат с сыром и помидорами. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот новый салат с творогом и помидорами точно станет фаворитом на вашей кухне. Его легко готовить, он полезный, сочный и не надоедает даже при ежедневном употреблении. Идеально для быстрого обеда или ужина — попробуйте и убедитесь сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Вам понадобится:

  • творог — 100 г;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • яйца вареные — 2 шт.;
  • помидор — 1 шт.;
  • базилик свежий — несколько листочков;
  • соль, перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

В глубокой миске смешать творог, натертый зубчик чеснока и одну ложку майонеза. Хорошо перемешать до нежной консистенции — это будет первый слой салата. Выложить на тарелку и слегка разровнять.

рецепт салату з сиром
Творог в тарелке. Фото: кадр из видео

Вторым слоем выложить вареные яйца, нарезанные мелким кубиком. Слегка прижать вилкой, чтобы салат держал форму, и смазать тонким слоем майонеза для нежности вкуса.

рецепт салату з сиром та помідорами
Яйца и майонез. Фото: кадр из видео

Помидор нарезать небольшими кубиками, не сливая сок — он придаст сочности всем слоям. Выложить помидоры сверху, распределяя равномерно по всей поверхности.

смачний салат з помідорами та сиром
Нарезанные помидоры. Фото: кадр из видео

В завершение мелко нарезать листья свежего базилика и посыпать салат сверху. По желанию немного подсолить и поперчить. Блюдо готово к подаче сразу после приготовления или после короткого охлаждения в холодильнике.

салат з помідорами та базиліком
Готовый салат. Фото: кадр из видео

Этот салат с сыром и помидорами идеально подходит как легкий перекус или полезное блюдо к обеду. Он питательный, простой в приготовлении и не надоедает даже каждый день.

