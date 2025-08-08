Новый салат с творогом и помидорами — полезный, не надоедает каждый день

Салат с сыром и помидорами. Фото: кадр из видео

Этот новый салат с творогом и помидорами точно станет фаворитом на вашей кухне. Его легко готовить, он полезный, сочный и не надоедает даже при ежедневном употреблении. Идеально для быстрого обеда или ужина — попробуйте и убедитесь сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

творог — 100 г;

чеснок — 1 зубчик;

майонез — 2 ст. л.;

яйца вареные — 2 шт.;

помидор — 1 шт.;

базилик свежий — несколько листочков;

соль, перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

В глубокой миске смешать творог, натертый зубчик чеснока и одну ложку майонеза. Хорошо перемешать до нежной консистенции — это будет первый слой салата. Выложить на тарелку и слегка разровнять.

Творог в тарелке. Фото: кадр из видео

Вторым слоем выложить вареные яйца, нарезанные мелким кубиком. Слегка прижать вилкой, чтобы салат держал форму, и смазать тонким слоем майонеза для нежности вкуса.

Яйца и майонез. Фото: кадр из видео

Помидор нарезать небольшими кубиками, не сливая сок — он придаст сочности всем слоям. Выложить помидоры сверху, распределяя равномерно по всей поверхности.

Нарезанные помидоры. Фото: кадр из видео

В завершение мелко нарезать листья свежего базилика и посыпать салат сверху. По желанию немного подсолить и поперчить. Блюдо готово к подаче сразу после приготовления или после короткого охлаждения в холодильнике.

Готовый салат. Фото: кадр из видео

Этот салат с сыром и помидорами идеально подходит как легкий перекус или полезное блюдо к обеду. Он питательный, простой в приготовлении и не надоедает даже каждый день.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые отлично подходят для летнего рациона

Рецепт летнего оливье — блюдо, которое имеет невероятный вкус, а готовится всего за 5 минут.

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.