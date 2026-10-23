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Головна Смак Оладки на сніданок за 15 хвилин: знадобиться 3 картоплі та 1 яйце

Оладки на сніданок за 15 хвилин: знадобиться 3 картоплі та 1 яйце

Ua ru
23 жовтня 2026 05:04
Картопляні оладки з моцарелою: подавайте з ніжним грибним соусом Фото: gospodynka.com.ua
Картопляні оладки. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо хочеться приготувати на сніданок щось незвичайне, спробуйте картопляні пиріжки з розплавленою моцарелою. Золотиста скоринка, ніжна серединка та грибний соус роблять їх чудовим варіантом.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • картопля відварена — 3 шт.;
  • морква відварена — 1 шт.;
  • яйце — 1 шт.;
  • петрушка та кріп — за смаком;
  • цибуля — 2–3 шт.;
  • часник — 1–2 зубчики;
  • вершкове масло — для обсмажування;
  • панірувальні сухарі — 4 ст. л.;
  • моцарела — 50 г;
  • олія — для обсмажування.

Для соусу:

  • печериці — 6–7 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • борошно — 1 ст. л.;
  • вершки — 150 мл;
  • сіль, чорний перець, італійські трави та сушений часник — за смаком;
  • вершкове масло — для обсмажування.
рецепт картопляних оладок на сніданок
Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Картоплю та моркву розім’яти в пюре, додати збите яйце й подрібнену зелень.
  2. Цибулю та часник обсмажити на вершковому маслі, змішати з панірувальними сухарями й додати до овочевої маси.
  3. Сформувати коржики, покласти всередину шматочки моцарели та заліпити краї.
  4. Обсмажити пиріжки на олії з обох боків до золотистої скоринки.
  5. Для соусу обсмажити нарізані печериці, додати подрібнену цибулю.
  6. Додати борошно, перемішати, влити вершки та приправити сіллю, перцем, травами й сушеним часником. Прогріти до загустіння.
  7. Подавати картопляні пиріжки гарячими разом із вершковим грибним соусом.

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Сніданок картопля рецепт моцарела
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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