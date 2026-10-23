Оладки на сніданок за 15 хвилин: знадобиться 3 картоплі та 1 яйце
Ua ru
23 жовтня 2026 05:04
Фото: gospodynka.com.ua
Картопляні оладки. Фото: gospodynka.com.ua
Якщо хочеться приготувати на сніданок щось незвичайне, спробуйте картопляні пиріжки з розплавленою моцарелою. Золотиста скоринка, ніжна серединка та грибний соус роблять їх чудовим варіантом.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- картопля відварена — 3 шт.;
- морква відварена — 1 шт.;
- яйце — 1 шт.;
- петрушка та кріп — за смаком;
- цибуля — 2–3 шт.;
- часник — 1–2 зубчики;
- вершкове масло — для обсмажування;
- панірувальні сухарі — 4 ст. л.;
- моцарела — 50 г;
- олія — для обсмажування.
Для соусу:
- печериці — 6–7 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- борошно — 1 ст. л.;
- вершки — 150 мл;
- сіль, чорний перець, італійські трави та сушений часник — за смаком;
- вершкове масло — для обсмажування.
Спосіб приготування
- Картоплю та моркву розім’яти в пюре, додати збите яйце й подрібнену зелень.
- Цибулю та часник обсмажити на вершковому маслі, змішати з панірувальними сухарями й додати до овочевої маси.
- Сформувати коржики, покласти всередину шматочки моцарели та заліпити краї.
- Обсмажити пиріжки на олії з обох боків до золотистої скоринки.
- Для соусу обсмажити нарізані печериці, додати подрібнену цибулю.
- Додати борошно, перемішати, влити вершки та приправити сіллю, перцем, травами й сушеним часником. Прогріти до загустіння.
- Подавати картопляні пиріжки гарячими разом із вершковим грибним соусом.
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