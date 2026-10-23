Картопляні оладки. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо хочеться приготувати на сніданок щось незвичайне, спробуйте картопляні пиріжки з розплавленою моцарелою. Золотиста скоринка, ніжна серединка та грибний соус роблять їх чудовим варіантом.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

картопля відварена — 3 шт.;

морква відварена — 1 шт.;

яйце — 1 шт.;

петрушка та кріп — за смаком;

цибуля — 2–3 шт.;

часник — 1–2 зубчики;

вершкове масло — для обсмажування;

панірувальні сухарі — 4 ст. л.;

моцарела — 50 г;

олія — для обсмажування.

Для соусу:

печериці — 6–7 шт.;

цибуля — 1 шт.;

борошно — 1 ст. л.;

вершки — 150 мл;

сіль, чорний перець, італійські трави та сушений часник — за смаком;

вершкове масло — для обсмажування.

Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Картоплю та моркву розім’яти в пюре, додати збите яйце й подрібнену зелень. Цибулю та часник обсмажити на вершковому маслі, змішати з панірувальними сухарями й додати до овочевої маси. Сформувати коржики, покласти всередину шматочки моцарели та заліпити краї. Обсмажити пиріжки на олії з обох боків до золотистої скоринки. Для соусу обсмажити нарізані печериці, додати подрібнену цибулю. Додати борошно, перемішати, влити вершки та приправити сіллю, перцем, травами й сушеним часником. Прогріти до загустіння. Подавати картопляні пиріжки гарячими разом із вершковим грибним соусом.

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