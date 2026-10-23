Оладьи на завтрак за 15 минут: понадобится 3 картошки и 1 яйцо
Ua ru
23 октября 2026 05:04
Фото: gospodynka.com.ua
Картофельные оладьи. Фото: gospodynka.com.ua
Если хочется приготовить на завтрак что-нибудь необычное, попробуйте картофельные пирожки с расплавленной моцареллой. Золотистая корочка, нежная начинка и грибной соус делают их отличным вариантом.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- отварной картофель — 3 шт.;
- отварная морковь — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- петрушка и укроп — по вкусу;
- лук — 2–3 шт.;
- чеснок — 1–2 зубчика;
- сливочное масло — для обжаривания;
- панировочные сухари — 4 ст. л.;
- моцарелла — 50 г;
- растительное масло — для обжаривания.
Для соуса:
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- шампиньоны — 6–7 шт.;
- лук — 1 шт.;
- мука — 1 ст. л.;
- сливки — 150 мл;
- соль, черный перец, итальянские травы и сушеный чеснок — по вкусу;
- сливочное масло — для обжаривания.
Способ приготовления
- Картофель и морковь размять в пюре, добавить взбитое яйцо и измельченную зелень.
- Лук и чеснок обжарить на сливочном масле, смешать с панировочными сухарями и добавить к овощной массе.
- Сформировать лепешки, положить внутрь кусочки моцареллы и залепить края.
- Обжарить пирожки на растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки.
- Для соуса обжарить нарезанные шампиньоны, добавить мелко нарезанный лук.
- Добавить муку, перемешать, влить сливки и приправить солью, перцем, травами и сушеным чесноком. Прогреть до загустения.
- Подавать картофельные пирожки горячими вместе со сливочным грибным соусом.
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