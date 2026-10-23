Картофельные оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

Если хочется приготовить на завтрак что-нибудь необычное, попробуйте картофельные пирожки с расплавленной моцареллой. Золотистая корочка, нежная начинка и грибной соус делают их отличным вариантом.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

отварной картофель — 3 шт.;

отварная морковь — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

петрушка и укроп — по вкусу;

лук — 2–3 шт.;

чеснок — 1–2 зубчика;

сливочное масло — для обжаривания;

панировочные сухари — 4 ст. л.;

моцарелла — 50 г;

растительное масло — для обжаривания.

Для соуса:

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шампиньоны — 6–7 шт.;

лук — 1 шт.;

мука — 1 ст. л.;

сливки — 150 мл;

соль, черный перец, итальянские травы и сушеный чеснок — по вкусу;

сливочное масло — для обжаривания.

Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Картофель и морковь размять в пюре, добавить взбитое яйцо и измельченную зелень. Лук и чеснок обжарить на сливочном масле, смешать с панировочными сухарями и добавить к овощной массе. Сформировать лепешки, положить внутрь кусочки моцареллы и залепить края. Обжарить пирожки на растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки. Для соуса обжарить нарезанные шампиньоны, добавить мелко нарезанный лук. Добавить муку, перемешать, влить сливки и приправить солью, перцем, травами и сушеным чесноком. Прогреть до загустения. Подавать картофельные пирожки горячими вместе со сливочным грибным соусом.

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