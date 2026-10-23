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Главная Вкус Оладьи на завтрак за 15 минут: понадобится 3 картошки и 1 яйцо

Оладьи на завтрак за 15 минут: понадобится 3 картошки и 1 яйцо

Ua ru
23 октября 2026 05:04
Картофельные оладьи с моцареллой: подавайте с нежным грибным соусом Фото: gospodynka.com.ua
Картофельные оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

Если хочется приготовить на завтрак что-нибудь необычное, попробуйте картофельные пирожки с расплавленной моцареллой. Золотистая корочка, нежная начинка и грибной соус делают их отличным вариантом.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • отварной картофель — 3 шт.;
  • отварная морковь — 1 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • петрушка и укроп — по вкусу;
  • лук — 2–3 шт.;
  • чеснок — 1–2 зубчика;
  • сливочное масло — для обжаривания;
  • панировочные сухари — 4 ст. л.;
  • моцарелла — 50 г;
  • растительное масло — для обжаривания.

Для соуса:

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  • шампиньоны — 6–7 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • мука — 1 ст. л.;
  • сливки — 150 мл;
  • соль, черный перец, итальянские травы и сушеный чеснок — по вкусу;
  • сливочное масло — для обжаривания.
рецепт картопляних оладок на сніданок
Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Картофель и морковь размять в пюре, добавить взбитое яйцо и измельченную зелень.
  2. Лук и чеснок обжарить на сливочном масле, смешать с панировочными сухарями и добавить к овощной массе.
  3. Сформировать лепешки, положить внутрь кусочки моцареллы и залепить края.
  4. Обжарить пирожки на растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки.
  5. Для соуса обжарить нарезанные шампиньоны, добавить мелко нарезанный лук.
  6. Добавить муку, перемешать, влить сливки и приправить солью, перцем, травами и сушеным чесноком. Прогреть до загустения.
  7. Подавать картофельные пирожки горячими вместе со сливочным грибным соусом.

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Завтрак картошка рецепт моцарелла
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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