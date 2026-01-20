Відео
Ось як потрібно готувати хек — один з найкращих рецептів

Ось як потрібно готувати хек — один з найкращих рецептів

Дата публікації: 20 січня 2026 01:04
Хек з овочами на сковороді — простий рецепт приготування соковитої риби
Тушки хека. Фото: gospodynka.com.ua

Хек — одна з тих риб, яка вміє приємно дивувати, якщо приготувати її правильно. Цей спосіб приготування вдалий для обіду чи вечері, коли хочеться простої, але по-справжньому смачної страви.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

  • хек — 600 г;
  • борошно — для панірування;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • вода — 60 г;
  • сіль — до свого смаку;
  • перець — до свого смаку;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Хек очистити, за потреби промити та нарізати порційними шматочками. Рибу посолити, поперчити й обваляти у борошні, щоб під час смаження утворилася легка скоринка.

Хек на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороді розігріти олію та обсмажити хек до золотистого кольору з обох боків. Готову рибу перекласти у миску й відставити.

Смажена риба. Фото: gospodynka.com.ua

У тій самій сковороді знову розігріти трохи олії. Цибулю нарізати півкільцями та обсмажити до прозорості. Моркву натерти на тертці, додати до цибулі й обсмажити кілька хвилин, щоб овочі стали м’якими та ароматними. Посолити й поперчити до свого смаку, добре перемішати.

Риба з цибулею та морквою. Фото: gospodynka.com.ua

Зверху на овочі викласти обсмажені шматочки хека, обережно додати воду, накрити кришкою та тушкувати на слабкому вогні 10 хвилин. За цей час риба просочиться овочевим соусом і стане особливо ніжною.

Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
