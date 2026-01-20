Хек з овочами на сковороді — простий рецепт приготування соковитої риби

Тушки хека. Фото: gospodynka.com.ua

Хек — одна з тих риб, яка вміє приємно дивувати, якщо приготувати її правильно. Цей спосіб приготування вдалий для обіду чи вечері, коли хочеться простої, але по-справжньому смачної страви.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

хек — 600 г;

борошно — для панірування;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

вода — 60 г;

сіль — до свого смаку;

перець — до свого смаку;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Хек очистити, за потреби промити та нарізати порційними шматочками. Рибу посолити, поперчити й обваляти у борошні, щоб під час смаження утворилася легка скоринка.

Хек на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороді розігріти олію та обсмажити хек до золотистого кольору з обох боків. Готову рибу перекласти у миску й відставити.

Смажена риба. Фото: gospodynka.com.ua

У тій самій сковороді знову розігріти трохи олії. Цибулю нарізати півкільцями та обсмажити до прозорості. Моркву натерти на тертці, додати до цибулі й обсмажити кілька хвилин, щоб овочі стали м’якими та ароматними. Посолити й поперчити до свого смаку, добре перемішати.

Риба з цибулею та морквою. Фото: gospodynka.com.ua

Зверху на овочі викласти обсмажені шматочки хека, обережно додати воду, накрити кришкою та тушкувати на слабкому вогні 10 хвилин. За цей час риба просочиться овочевим соусом і стане особливо ніжною.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби

Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю.

Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.

Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.

Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.

Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.