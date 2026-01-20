Хек з овочами на сковороді — простий рецепт приготування соковитої риби

Ось як потрібно готувати хек — один з найкращих рецептів
Хек — одна з тих риб, яка вміє приємно дивувати, якщо приготувати її правильно. Цей спосіб приготування вдалий для обіду чи вечері, коли хочеться простої, але по-справжньому смачної страви.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- хек — 600 г;
- борошно — для панірування;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- вода — 60 г;
- сіль — до свого смаку;
- перець — до свого смаку;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Хек очистити, за потреби промити та нарізати порційними шматочками. Рибу посолити, поперчити й обваляти у борошні, щоб під час смаження утворилася легка скоринка.
На сковороді розігріти олію та обсмажити хек до золотистого кольору з обох боків. Готову рибу перекласти у миску й відставити.
У тій самій сковороді знову розігріти трохи олії. Цибулю нарізати півкільцями та обсмажити до прозорості. Моркву натерти на тертці, додати до цибулі й обсмажити кілька хвилин, щоб овочі стали м’якими та ароматними. Посолити й поперчити до свого смаку, добре перемішати.
Зверху на овочі викласти обсмажені шматочки хека, обережно додати воду, накрити кришкою та тушкувати на слабкому вогні 10 хвилин. За цей час риба просочиться овочевим соусом і стане особливо ніжною.
