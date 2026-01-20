Видео
Главная Вкус Вот как нужно готовить хек — один из самых лучших рецептов

Вот как нужно готовить хек — один из самых лучших рецептов

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 01:04
Хек с овощами на сковороде — простой рецепт приготовления сочной рыбы
Тушки хека. Фото: gospodynka.com.ua

Хек — одна из тех рыб, которая умеет приятно удивлять, если приготовить ее правильно. Этот способ приготовления удачный для обеда или ужина, когда хочется простого, но по-настоящему вкусного блюда.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • хек — 600 г;
  • мука — для панировки;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • вода — 60 г;
  • соль — по своему вкусу;
  • перец — по своему вкусу;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Хек очистить, при необходимости промыть и нарезать порционными кусочками. Рыбу посолить, поперчить и обвалять в муке, чтобы во время жарки образовалась легкая корочка.

як приготувати хек
Хек на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороде разогреть масло и обжарить хек до золотистого цвета с обеих сторон. Готовую рыбу переложить в миску и отставить.

рецепт смаженого хека
Жареная рыба. Фото: gospodynka.com.ua

В той же сковороде снова разогреть немного масла. Лук нарезать полукольцами и обжарить до прозрачности. Морковь натереть на терке, добавить к луку и обжарить несколько минут, чтобы овощи стали мягкими и ароматными. Посолить и поперчить по своему вкусу, хорошо перемешать.

рецепт хека на пательні
Рыба с луком и морковью. Фото: gospodynka.com.ua

Сверху на овощи выложить обжаренные кусочки хека, осторожно добавить воду, накрыть крышкой и тушить на слабом огне 10 минут. За это время рыба пропитается овощным соусом и станет особенно нежной.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы

Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.

Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.

Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.

Ароматная рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин.

Вкусная рыба по-французски в духовке — универсальный рецепт без хлопот.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
