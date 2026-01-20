Хек с овощами на сковороде — простой рецепт приготовления сочной рыбы

Вот как нужно готовить хек — один из самых лучших рецептов
Хек — одна из тех рыб, которая умеет приятно удивлять, если приготовить ее правильно. Этот способ приготовления удачный для обеда или ужина, когда хочется простого, но по-настоящему вкусного блюда.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- хек — 600 г;
- мука — для панировки;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- вода — 60 г;
- соль — по своему вкусу;
- перец — по своему вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Хек очистить, при необходимости промыть и нарезать порционными кусочками. Рыбу посолить, поперчить и обвалять в муке, чтобы во время жарки образовалась легкая корочка.
На сковороде разогреть масло и обжарить хек до золотистого цвета с обеих сторон. Готовую рыбу переложить в миску и отставить.
В той же сковороде снова разогреть немного масла. Лук нарезать полукольцами и обжарить до прозрачности. Морковь натереть на терке, добавить к луку и обжарить несколько минут, чтобы овощи стали мягкими и ароматными. Посолить и поперчить по своему вкусу, хорошо перемешать.
Сверху на овощи выложить обжаренные кусочки хека, осторожно добавить воду, накрыть крышкой и тушить на слабом огне 10 минут. За это время рыба пропитается овощным соусом и станет особенно нежной.
