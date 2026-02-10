Оселедець за єврейським рецептом — смачніший за дорогий лосось

Оселедець смачніший за дорогий лосось — за єврейським рецептом
Цей оселедець готують за принципом старих єврейських рецептів — нічого зайвого, зате ідеальний баланс солі, солодкості та кислоти. Риба виходить щільною, ароматною й настільки смачною, що її хочеться їсти просто так, без гарніру. Саме маринад робить звичайний оселедець справжнім делікатесом.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- оселедець — 3 шт.;
- вода — 500 мл;
- сіль — 2 ст. л.;
- цукор — 3/4 ст. л.;
- оцет 9% — 3 ст. л.;
- олія — 3 ст. л.;
- лавровий лист — 2 шт.;
- чорний перець горошком — 1/2 ч. л.;
- цибуля — 2 шт.
Спосіб приготування
У каструлю додати воду, всипати сіль і цукор, влити оцет та олію. Покласти лавровий лист, чорний перець горошком і одну очищену цілу цибулину. Довести маринад до кипіння, після чого дістати цибулю — вона віддала свій аромат і більше не потрібна. Маринад залишити охолонути до кімнатної температури.
Оселедець очистити від шкіри та кісток, нарізати порційними шматочками. Другу цибулину нарізати тонкими півкільцями.
У зручну ємність або контейнер викласти на дно молоки та ікру, якщо вони є. Далі викладати шарами оселедець і цибулю, чергуючи рибу з півкільцями цибулі. Залити все охолодженим маринадом так, щоб він повністю покривав рибу.
Щільно закрити контейнер кришкою і поставити в холодильник на 24 години. За цей час оселедець повністю промаринується, стане ніжним, пряним і дуже насиченим на смак.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби
Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю.
Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.
Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.
Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.
Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.
Читайте Новини.LIVE!