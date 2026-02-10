Відео
Головна Смак Оселедець смачніший за дорогий лосось — за єврейським рецептом

Оселедець смачніший за дорогий лосось — за єврейським рецептом

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 01:04
Оселедець за єврейським рецептом — смачніший за дорогий лосось
Три оселедця. Фото: gospodynka.com.ua

Цей оселедець готують за принципом старих єврейських рецептів — нічого зайвого, зате ідеальний баланс солі, солодкості та кислоти. Риба виходить щільною, ароматною й настільки смачною, що її хочеться їсти просто так, без гарніру. Саме маринад робить звичайний оселедець справжнім делікатесом.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • оселедець — 3 шт.;
  • вода — 500 мл;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • цукор — 3/4 ст. л.;
  • оцет 9% — 3 ст. л.;
  • олія — 3 ст. л.;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • чорний перець горошком — 1/2 ч. л.;
  • цибуля — 2 шт.

Спосіб приготування

У каструлю додати воду, всипати сіль і цукор, влити оцет та олію. Покласти лавровий лист, чорний перець горошком і одну очищену цілу цибулину. Довести маринад до кипіння, після чого дістати цибулю — вона віддала свій аромат і більше не потрібна. Маринад залишити охолонути до кімнатної температури.

рецепт солоного оселедця
Нарізана риба. Фото: gospodynka.com.ua

Оселедець очистити від шкіри та кісток, нарізати порційними шматочками. Другу цибулину нарізати тонкими півкільцями.

рецепт домашнього оселедця
Риба та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

У зручну ємність або контейнер викласти на дно молоки та ікру, якщо вони є. Далі викладати шарами оселедець і цибулю, чергуючи рибу з півкільцями цибулі. Залити все охолодженим маринадом так, щоб він повністю покривав рибу.

солоний домашній оселедць
Оселедець та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Щільно закрити контейнер кришкою і поставити в холодильник на 24 години. За цей час оселедець повністю промаринується, стане ніжним, пряним і дуже насиченим на смак.

риба маринад скумбрія оселедець закуска
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
