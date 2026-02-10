Оселедець за єврейським рецептом — смачніший за дорогий лосось

Три оселедця. Фото: gospodynka.com.ua

Цей оселедець готують за принципом старих єврейських рецептів — нічого зайвого, зате ідеальний баланс солі, солодкості та кислоти. Риба виходить щільною, ароматною й настільки смачною, що її хочеться їсти просто так, без гарніру. Саме маринад робить звичайний оселедець справжнім делікатесом.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

оселедець — 3 шт.;

вода — 500 мл;

сіль — 2 ст. л.;

цукор — 3/4 ст. л.;

оцет 9% — 3 ст. л.;

олія — 3 ст. л.;

лавровий лист — 2 шт.;

чорний перець горошком — 1/2 ч. л.;

цибуля — 2 шт.

Спосіб приготування

У каструлю додати воду, всипати сіль і цукор, влити оцет та олію. Покласти лавровий лист, чорний перець горошком і одну очищену цілу цибулину. Довести маринад до кипіння, після чого дістати цибулю — вона віддала свій аромат і більше не потрібна. Маринад залишити охолонути до кімнатної температури.

Нарізана риба. Фото: gospodynka.com.ua

Оселедець очистити від шкіри та кісток, нарізати порційними шматочками. Другу цибулину нарізати тонкими півкільцями.

Риба та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

У зручну ємність або контейнер викласти на дно молоки та ікру, якщо вони є. Далі викладати шарами оселедець і цибулю, чергуючи рибу з півкільцями цибулі. Залити все охолодженим маринадом так, щоб він повністю покривав рибу.

Оселедець та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Щільно закрити контейнер кришкою і поставити в холодильник на 24 години. За цей час оселедець повністю промаринується, стане ніжним, пряним і дуже насиченим на смак.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби

Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю.

Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.

Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.

Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.

Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.