Оселедець зʼїдається, а маринад випивається — рецепт солоної риби

Оселедець зʼїдається, а маринад випивається — рецепт солоної риби

Дата публікації: 4 лютого 2026 16:04
Оселедець у маринаді — рецепт солоної риби, яку з’їдають до останнього шматочка
Оселедець в кетчупі. Фото: gospodynka.com.ua

Цей оселедець настільки смачний, що зникає зі столу разом із маринадом. Ніжна солона риба, ароматна цибуля та насичений соус ідеально поєднуються між собою й перетворюють простий рецепт на справжній хіт домашніх закусок.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • оселедець — 1–2 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.

Для маринаду:

  • вода — 2/3 склянки;
  • олія — 4 ст. л.;
  • сіль — 1,5 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • кетчуп — 400 г;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • перець духмяний горошком — 6 шт.;
  • перець чорний горошком — 5 шт.;
  • оцет яблучний — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Цибулю очистити та нарізати півкільцями. Оселедець підготувати: відрізати голову й хвіст, розрізати черевце, видалити нутрощі, добре промити рибу під проточною водою та обов’язково зняти всі плівки. Розібрати оселедець на філе, ретельно прибрати всі кісточки. Філе нарізати порційними шматочками, шкірку залишити за бажанням. Молоки також можна замаринувати — з ними страва виходить особливо смачною.

маринований оселедець
Оселедець з цибулею. Фото: gospodynka.com.ua

У зручний контейнер викласти інгредієнти шарами: шар цибулі, шар риби, знову цибуля і риба. Верхнім шаром обов’язково зробити цибулю.

смачний оселедець з кетчупом
Цибуля та кетчуп. Фото: gospodynka.com.ua

Для маринаду у невеликій каструлі з’єднати воду, олію, сіль, цукор і кетчуп. Добре перемішати вінчиком до повного розчинення солі та цукру. Додати лавровий лист, чорний і духмяний перець, перемішати та поставити на плиту. Довести маринад до кипіння і відразу зняти з вогню. Додати яблучний оцет або будь-який столовий оцет 6 %, залишити маринад повністю охолонути.

рецепт оселедця в кетчупі
Готова риба. Фото: gospodynka.com.ua

Залити рибу охолодженим маринадом так, щоб він повністю її покривав. Щільно закрити контейнер кришкою та поставити в холодильник маринуватися на добу. Через 24 години оселедець готовий. Рибу обережно перемішати з цибулею, викласти на тарілку та подавати до столу, найкраще — з гарячою картоплею.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби 

Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю

Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.

Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.

Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.

Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
