Україна
Сельдь съедается, а маринад выпивается — рецепт соленой рыбы

Сельдь съедается, а маринад выпивается — рецепт соленой рыбы

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 16:04
Сельдь в маринаде — рецепт соленой рыбы, которую съедают до последнего кусочка
Сельдь в кетчупе. Фото: gospodynka.com.ua

Эта сельдь настолько вкусная, что исчезает со стола вместе с маринадом. Нежная соленая рыба, ароматный лук и насыщенный соус идеально сочетаются между собой и превращают простой рецепт в настоящий хит домашних закусок.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • сельдь — 1-2 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.

Для маринада:

  • вода — 2/3 стакана;
  • масло — 4 ст. л.;
  • соль — 1,5 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • кетчуп — 400 г;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • перец душистый горошком — 6 шт.;
  • перец черный горошком — 5 шт;
  • уксус яблочный — 2 ст. л.

Способ приготовления

Лук очистить и нарезать полукольцами. Сельдь подготовить: отрезать голову и хвост, разрезать брюшко, удалить внутренности, хорошо промыть рыбу под проточной водой и обязательно снять все пленки. Разобрать сельдь на филе, тщательно убрать все косточки. Филе нарезать порционными кусочками, шкурку оставить по желанию. Молоки также можно замариновать — с ними блюдо получается особенно вкусным.

маринований оселедець
Сельдь с луком. Фото: gospodynka.com.ua

В удобный контейнер выложить ингредиенты слоями: слой лука, слой рыбы, снова лук и рыба. Верхним слоем обязательно сделать лук.

смачний оселедець з кетчупом
Лук и кетчуп. Фото: gospodynka.com.ua

Для маринада в небольшой кастрюле соединить воду, масло, соль, сахар и кетчуп. Хорошо перемешать венчиком до полного растворения соли и сахара. Добавить лавровый лист, черный и душистый перец, перемешать и поставить на плиту. Довести маринад до кипения и сразу снять с огня. Добавить яблочный уксус или любой столовый уксус 6%, оставить маринад полностью остыть.

рецепт оселедця в кетчупі
Готовая рыба. Фото: gospodynka.com.ua

Залить рыбу охлажденным маринадом так, чтобы он полностью ее покрывал. Плотно закрыть контейнер крышкой и поставить в холодильник мариноваться на сутки. Через 24 часа сельдь готова. Рыбу осторожно перемешать с луком, выложить на тарелку и подавать к столу, лучше всего — с горячим картофелем.

рыба рецепт маринад скумбрия селедка
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
