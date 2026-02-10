Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Сельдь вкуснее дорогого лосося — по еврейскому рецепту

Сельдь вкуснее дорогого лосося — по еврейскому рецепту

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 01:04
Сельдь по еврейскому рецепту — вкуснее дорогого лосося
Три селедки. Фото: gospodynka.com.ua

Эту сельдь готовят по принципу старых еврейских рецептов — ничего лишнего, зато идеальный баланс соли, сладости и кислоты. Рыба получается плотной, ароматной и настолько вкусной, что ее хочется есть просто так, без гарнира. Именно маринад делает обычную сельдь настоящим деликатесом.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • сельдь — 3 шт.;
  • вода — 500 мл.;
  • соль — 2 ст. л.;
  • сахар — 3/4 ст. л.;
  • уксус 9% — 3 ст. л.;
  • масло — 3 ст. л.;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • черный перец горошком — 1/2 ч. л.;
  • лук репчатый — 2 шт.

Способ приготовления

В кастрюлю добавить воду, всыпать соль и сахар, влить уксус и масло. Положить лавровый лист, черный перец горошком и одну очищенную целую луковицу. Довести маринад до кипения, после чего достать лук — он отдал свой аромат и больше не нужен. Маринад оставить остыть до комнатной температуры.

рецепт солоного оселедця
Нарезанная рыба. Фото: gospodynka.com.ua

Сельдь очистить от кожи и костей, нарезать порционными кусочками. Вторую луковицу нарезать тонкими полукольцами.

рецепт домашнього оселедця
Рыба и лук. Фото: gospodynka.com.ua

В удобную емкость или контейнер выложить на дно молоки и икру, если они есть. Далее выкладывать слоями сельдь и лук, чередуя рыбу с полукольцами лука. Залить все охлажденным маринадом так, чтобы он полностью покрывал рыбу.

солоний домашній оселедць
Сельдь и лук. Фото: gospodynka.com.ua

Плотно закрыть контейнер крышкой и поставить в холодильник на 24 часа. За это время сельдь полностью промаринуется, станет нежной, пряной и очень насыщенной на вкус.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы

Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.

Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.

Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.

Ароматная рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин.

Вкусная рыба по-французски в духовке — универсальный рецепт без хлопот.

рыба маринад скумбрия селедка закуска
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации