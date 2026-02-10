Сельдь по еврейскому рецепту — вкуснее дорогого лосося

Три селедки. Фото: gospodynka.com.ua

Эту сельдь готовят по принципу старых еврейских рецептов — ничего лишнего, зато идеальный баланс соли, сладости и кислоты. Рыба получается плотной, ароматной и настолько вкусной, что ее хочется есть просто так, без гарнира. Именно маринад делает обычную сельдь настоящим деликатесом.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

сельдь — 3 шт.;

вода — 500 мл.;

соль — 2 ст. л.;

сахар — 3/4 ст. л.;

уксус 9% — 3 ст. л.;

масло — 3 ст. л.;

лавровый лист — 2 шт.;

черный перец горошком — 1/2 ч. л.;

лук репчатый — 2 шт.

Способ приготовления

В кастрюлю добавить воду, всыпать соль и сахар, влить уксус и масло. Положить лавровый лист, черный перец горошком и одну очищенную целую луковицу. Довести маринад до кипения, после чего достать лук — он отдал свой аромат и больше не нужен. Маринад оставить остыть до комнатной температуры.

Нарезанная рыба. Фото: gospodynka.com.ua

Сельдь очистить от кожи и костей, нарезать порционными кусочками. Вторую луковицу нарезать тонкими полукольцами.

Рыба и лук. Фото: gospodynka.com.ua

В удобную емкость или контейнер выложить на дно молоки и икру, если они есть. Далее выкладывать слоями сельдь и лук, чередуя рыбу с полукольцами лука. Залить все охлажденным маринадом так, чтобы он полностью покрывал рыбу.

Сельдь и лук. Фото: gospodynka.com.ua

Плотно закрыть контейнер крышкой и поставить в холодильник на 24 часа. За это время сельдь полностью промаринуется, станет нежной, пряной и очень насыщенной на вкус.

