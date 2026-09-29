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Головна Смак Осінній пиріг на сковороді: знадобиться 300 г гарбуза та 3 яйця

Осінній пиріг на сковороді: знадобиться 300 г гарбуза та 3 яйця

Ua ru
29 вересня 2026 21:04
Гарбузовий пиріг із сиром на сковороді: проста осіння страва без духовки
Пиріг з гарбузом. Фото: smachnenke.com.ua

Такий пиріг стане простим варіантом для осіннього сніданку, обіду чи легкої вечері. Гарбуз і сир роблять його м’яким, ароматним і ситним, а для приготування знадобляться доступні продукти.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • гарбуз — 300 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • твердий сир — 80 г;
  • сметана — 140 г;
  • борошно — 70 г;
  • розпушувач — ⅓ ч. л.;
  • сіль — ⅓ ч. л.;
  • олія — для змащування сковороди.
рецепт пирога з гарбузом
Приготування пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Натерти очищений гарбуз і твердий сир на великій тертці.
  2. Додати яйця, сметану та сіль, перемішати.
  3. Додати просіяне борошно з розпушувачем і замісити однорідну масу.
  4. Змастити сковороду олією, застелити дно пергаментом і викласти гарбузову суміш.
  5. Розрівняти, накрити кришкою та готувати на мінімальному вогні близько 35 хвилин.
  6. Обережно перевернути пиріг за допомогою тарілки, повернути на сковороду та готувати під кришкою ще приблизно 5 хвилин.
  7. Трохи охолодити, нарізати й подавати теплим зі сметаною.

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гарбуз пиріг рецепт випічка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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