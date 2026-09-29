Гарбузовий пиріг із сиром на сковороді: проста осіння страва без духовки

Осінній пиріг на сковороді: знадобиться 300 г гарбуза та 3 яйця
Ua ru
29 вересня 2026 21:04
Пиріг з гарбузом. Фото: smachnenke.com.ua
Такий пиріг стане простим варіантом для осіннього сніданку, обіду чи легкої вечері. Гарбуз і сир роблять його м’яким, ароматним і ситним, а для приготування знадобляться доступні продукти.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- гарбуз — 300 г;
- яйця — 3 шт.;
- твердий сир — 80 г;
- сметана — 140 г;
- борошно — 70 г;
- розпушувач — ⅓ ч. л.;
- сіль — ⅓ ч. л.;
- олія — для змащування сковороди.
Спосіб приготування
- Натерти очищений гарбуз і твердий сир на великій тертці.
- Додати яйця, сметану та сіль, перемішати.
- Додати просіяне борошно з розпушувачем і замісити однорідну масу.
- Змастити сковороду олією, застелити дно пергаментом і викласти гарбузову суміш.
- Розрівняти, накрити кришкою та готувати на мінімальному вогні близько 35 хвилин.
- Обережно перевернути пиріг за допомогою тарілки, повернути на сковороду та готувати під кришкою ще приблизно 5 хвилин.
- Трохи охолодити, нарізати й подавати теплим зі сметаною.
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