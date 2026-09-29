Гарбузовий пиріг із сиром на сковороді: проста осіння страва без духовки

Пиріг з гарбузом. Фото: smachnenke.com.ua

Такий пиріг стане простим варіантом для осіннього сніданку, обіду чи легкої вечері. Гарбуз і сир роблять його м’яким, ароматним і ситним, а для приготування знадобляться доступні продукти.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

гарбуз — 300 г;

яйця — 3 шт.;

твердий сир — 80 г;

сметана — 140 г;

борошно — 70 г;

розпушувач — ⅓ ч. л.;

сіль — ⅓ ч. л.;

олія — для змащування сковороди.

Приготування пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Натерти очищений гарбуз і твердий сир на великій тертці. Додати яйця, сметану та сіль, перемішати. Додати просіяне борошно з розпушувачем і замісити однорідну масу. Змастити сковороду олією, застелити дно пергаментом і викласти гарбузову суміш. Розрівняти, накрити кришкою та готувати на мінімальному вогні близько 35 хвилин. Обережно перевернути пиріг за допомогою тарілки, повернути на сковороду та готувати під кришкою ще приблизно 5 хвилин. Трохи охолодити, нарізати й подавати теплим зі сметаною.

Пропонуємо вас ознайомитися з нашою добіркою сезонних рецептів з гарбуза

Фарширований гарбуз з фаршем — новий швидкий рецепт на вечерю.

Гарбузові оладки за 10 хвилин — на сніданок, обід чи вечерю.

Читайте також:

Гарбузовий сік з морквою та грушами — "золотий" еліксир здоров'я.

Мармурова запіканка з гарбузом та сиром — для смачного сніданку.

Гарбузовий сік на зиму — "золотий нектар" з вітамінами.