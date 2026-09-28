Гарбузова запіканка з кисломолочним сиром: ніжний осінній десерт

Пиріг "Жовтень" за 1 годину: знадобиться кисломолочний сир та гарбуз
Ua ru
28 вересня 2026 03:04
Пиріг з гарбузом та журавлиною. Фото: gospodynka.com.ua
Поєднання гарбуза, кисломолочного сиру та журавлини чудово підходить для осінньої випічки. Запіканка готується просто, а після охолодження набуває щільної, але дуже ніжної суфлейної текстури.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- кисломолочний сир 9% — 500 г;
- яйця — 3 шт.;
- гарбуз — 600 г;
- цедра апельсина — 1 шт.;
- ванільний екстракт — 1 ч. л.;
- сметана — 100 г;
- мед — 70 г;
- крохмаль — 40 г;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- журавлина сушена — 100 г.
Спосіб приготування
- Збити кисломолочний сир із яйцями до однорідності.
- Гарбуз очистити, нарізати кубиками, протушкувати з невеликою кількістю води під кришкою та перебити блендером у пюре.
- Поєднати сирну масу з гарбузовим пюре, додати апельсинову цедру, ваніль, сметану, мед, крохмаль і сіль. Перемішати до однорідності.
- Форму змастити олією, викласти на дно промиту й обсушену журавлину.
- Вилити зверху сирно-гарбузову масу та розрівняти.
- Випікати при 150–160 °C щонайменше 1 годину.
- Готову запіканку повністю охолодити, дочекатися, поки вона трохи відійде від стінок форми, та обережно перевернути на тарілку. Перед подачею дати десерту добре охолонути.
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