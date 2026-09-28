Гарбузова запіканка з кисломолочним сиром: ніжний осінній десерт

Пиріг з гарбузом та журавлиною. Фото: gospodynka.com.ua

Поєднання гарбуза, кисломолочного сиру та журавлини чудово підходить для осінньої випічки. Запіканка готується просто, а після охолодження набуває щільної, але дуже ніжної суфлейної текстури.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

кисломолочний сир 9% — 500 г;

яйця — 3 шт.;

гарбуз — 600 г;

цедра апельсина — 1 шт.;

ванільний екстракт — 1 ч. л.;

сметана — 100 г;

мед — 70 г;

крохмаль — 40 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

журавлина сушена — 100 г.

Тісто та пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Збити кисломолочний сир із яйцями до однорідності. Гарбуз очистити, нарізати кубиками, протушкувати з невеликою кількістю води під кришкою та перебити блендером у пюре. Поєднати сирну масу з гарбузовим пюре, додати апельсинову цедру, ваніль, сметану, мед, крохмаль і сіль. Перемішати до однорідності. Форму змастити олією, викласти на дно промиту й обсушену журавлину. Вилити зверху сирно-гарбузову масу та розрівняти. Випікати при 150–160 °C щонайменше 1 годину. Готову запіканку повністю охолодити, дочекатися, поки вона трохи відійде від стінок форми, та обережно перевернути на тарілку. Перед подачею дати десерту добре охолонути.

Пропонуємо вас ознайомитися з нашою добіркою сезонних рецептів з гарбуза

Фарширований гарбуз з фаршем — новий швидкий рецепт на вечерю.

Гарбузові оладки за 10 хвилин — на сніданок, обід чи вечерю.

Читайте також:

Гарбузовий сік з морквою та грушами — "золотий" еліксир здоров'я.

Мармурова запіканка з гарбузом та сиром — для смачного сніданку.

Гарбузовий сік на зиму — "золотий нектар" з вітамінами.