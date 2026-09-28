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Головна Смак Пиріг "Жовтень" за 1 годину: знадобиться кисломолочний сир та гарбуз

Пиріг "Жовтень" за 1 годину: знадобиться кисломолочний сир та гарбуз

Ua ru
28 вересня 2026 03:04
Гарбузова запіканка з кисломолочним сиром: ніжний осінній десерт
Пиріг з гарбузом та журавлиною. Фото: gospodynka.com.ua

Поєднання гарбуза, кисломолочного сиру та журавлини чудово підходить для осінньої випічки. Запіканка готується просто, а після охолодження набуває щільної, але дуже ніжної суфлейної текстури.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • кисломолочний сир 9% — 500 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • гарбуз — 600 г;
  • цедра апельсина — 1 шт.;
  • ванільний екстракт — 1 ч. л.;
  • сметана — 100 г;
  • мед — 70 г;
  • крохмаль — 40 г;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • журавлина сушена — 100 г.
рецепт пирога з гарбузом та сиром
Тісто та пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Збити кисломолочний сир із яйцями до однорідності.
  2. Гарбуз очистити, нарізати кубиками, протушкувати з невеликою кількістю води під кришкою та перебити блендером у пюре.
  3. Поєднати сирну масу з гарбузовим пюре, додати апельсинову цедру, ваніль, сметану, мед, крохмаль і сіль. Перемішати до однорідності.
  4. Форму змастити олією, викласти на дно промиту й обсушену журавлину.
  5. Вилити зверху сирно-гарбузову масу та розрівняти.
  6. Випікати при 150–160 °C щонайменше 1 годину.
  7. Готову запіканку повністю охолодити, дочекатися, поки вона трохи відійде від стінок форми, та обережно перевернути на тарілку. Перед подачею дати десерту добре охолонути.

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гарбуз пиріг рецепт випічка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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