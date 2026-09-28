Тыквенная запеканка с творогом: нежный осенний десерт

Пирог с тыквой и клюквой. Фото: gospodynka.com.ua

Сочетание тыквы, творога и клюквы прекрасно подходит для осенней выпечки. Запеканка готовится просто, а после остывания приобретает плотную, но очень нежную суфлейную текстуру.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

творог 9% — 500 г;

яйца — 3 шт.;

тыква — 600 г;

цедра апельсина — 1 шт.;

ванильный экстракт — 1 ч. л.;

сметана — 100 г;

мед — 70 г;

крахмал — 40 г;

соль — 0,5 ч. л.;

сушеная клюква — 100 г.

Тесто и пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Взбить творог с яйцами до однородной массы. Тыкву очистить, нарезать кубиками, потушить с небольшим количеством воды под крышкой и измельчить блендером в пюре. Смешать творожную массу с тыквенным пюре, добавить апельсиновую цедру, ваниль, сметану, мед, крахмал и соль. Перемешать до однородности. Форму смазать растительным маслом, выложить на дно промытую и просушенную клюкву. Вылить сверху творожно-тыквенную массу и разровнять. Выпекать при 150–160 °C не менее 1 часа. Готовую запеканку полностью остудить, дождаться, пока она немного отстанет от стенок формы, и осторожно перевернуть на тарелку. Перед подачей дать десерту хорошо остыть.

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