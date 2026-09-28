Тыквенная запеканка с творогом: нежный осенний десерт

Пирог "Октябрь" за 1 час: понадобятся творог и тыква
Ua ru
28 сентября 2026 03:04
Пирог с тыквой и клюквой. Фото: gospodynka.com.ua
Сочетание тыквы, творога и клюквы прекрасно подходит для осенней выпечки. Запеканка готовится просто, а после остывания приобретает плотную, но очень нежную суфлейную текстуру.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- творог 9% — 500 г;
- яйца — 3 шт.;
- тыква — 600 г;
- цедра апельсина — 1 шт.;
- ванильный экстракт — 1 ч. л.;
- сметана — 100 г;
- мед — 70 г;
- крахмал — 40 г;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сушеная клюква — 100 г.
Способ приготовления
- Взбить творог с яйцами до однородной массы.
- Тыкву очистить, нарезать кубиками, потушить с небольшим количеством воды под крышкой и измельчить блендером в пюре.
- Смешать творожную массу с тыквенным пюре, добавить апельсиновую цедру, ваниль, сметану, мед, крахмал и соль. Перемешать до однородности.
- Форму смазать растительным маслом, выложить на дно промытую и просушенную клюкву.
- Вылить сверху творожно-тыквенную массу и разровнять.
- Выпекать при 150–160 °C не менее 1 часа.
- Готовую запеканку полностью остудить, дождаться, пока она немного отстанет от стенок формы, и осторожно перевернуть на тарелку. Перед подачей дать десерту хорошо остыть.
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