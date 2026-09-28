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Главная Вкус Пирог "Октябрь" за 1 час: понадобятся творог и тыква

Пирог "Октябрь" за 1 час: понадобятся творог и тыква

Ua ru
28 сентября 2026 03:04
Тыквенная запеканка с творогом: нежный осенний десерт
Пирог с тыквой и клюквой. Фото: gospodynka.com.ua

Сочетание тыквы, творога и клюквы прекрасно подходит для осенней выпечки. Запеканка готовится просто, а после остывания приобретает плотную, но очень нежную суфлейную текстуру.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • творог 9% — 500 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • тыква — 600 г;
  • цедра апельсина — 1 шт.;
  • ванильный экстракт — 1 ч. л.;
  • сметана — 100 г;
  • мед — 70 г;
  • крахмал — 40 г;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сушеная клюква — 100 г.
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Тесто и пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Взбить творог с яйцами до однородной массы.
  2. Тыкву очистить, нарезать кубиками, потушить с небольшим количеством воды под крышкой и измельчить блендером в пюре.
  3. Смешать творожную массу с тыквенным пюре, добавить апельсиновую цедру, ваниль, сметану, мед, крахмал и соль. Перемешать до однородности.
  4. Форму смазать растительным маслом, выложить на дно промытую и просушенную клюкву.
  5. Вылить сверху творожно-тыквенную массу и разровнять.
  6. Выпекать при 150–160 °C не менее 1 часа.
  7. Готовую запеканку полностью остудить, дождаться, пока она немного отстанет от стенок формы, и осторожно перевернуть на тарелку. Перед подачей дать десерту хорошо остыть.

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тыква пирог рецепт выпечка
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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