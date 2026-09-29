Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Осенний пирог на сковороде: понадобится 300 г тыквы и 3 яйца

Осенний пирог на сковороде: понадобится 300 г тыквы и 3 яйца

Ua ru
29 сентября 2026 21:04
Тыквенный пирог с творогом на сковороде: простое осеннее блюдо без духовки
Пирог с тыквой. Фото: smachnenke.com.ua

Такой пирог станет простым вариантом для осеннего завтрака, обеда или легкого ужина. Тыква и сыр делают его нежным, ароматным и сытным, а для приготовления понадобятся доступные продукты.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

  • тыква — 300 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • твёрдый сыр — 80 г;
  • сметана — 140 г;
  • мука — 70 г;
  • разрыхлитель — ⅓ ч. л.;
  • соль — ⅓ ч. л.;
  • растительное масло — для смазывания сковороды.
рецепт пирога з гарбузом
Приготовление пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Натереть очищенную тыкву и твёрдый сыр на крупной тёрке.
  2. Добавить яйца, сметану и соль, перемешать.
  3. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и замесить однородную массу.
  4. Смазать сковороду растительным маслом, застелить дно пергаментом и выложить тыквенную смесь.
  5. Разровнять, накрыть крышкой и готовить на минимальном огне около 35 минут.
  6. Осторожно перевернуть пирог с помощью тарелки, вернуть на сковороду и готовить под крышкой еще примерно 5 минут.
  7. Слегка остудить, нарезать и подавать теплым со сметаной.

Предлагаем вас ознакомиться с нашей подборкой сезонных рецептов из тыквы

Фаршированная тыква с фаршем — новый быстрый рецепт на ужин.

Тыквенные оладьи за 10 минут — на завтрак, обед или ужин.

Читайте также:

Тыквенный сок с морковью и грушами — "золотой" эликсир здоровья.

Мраморная запеканка с тыквой и сыром — для вкусного завтрака.

Тыквенный сок на зиму — "золотой нектар" с витаминами.

тыква пирог рецепт выпечка
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации