Тыквенный пирог с творогом на сковороде: простое осеннее блюдо без духовки

Пирог с тыквой. Фото: smachnenke.com.ua

Такой пирог станет простым вариантом для осеннего завтрака, обеда или легкого ужина. Тыква и сыр делают его нежным, ароматным и сытным, а для приготовления понадобятся доступные продукты.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

тыква — 300 г;

яйца — 3 шт.;

твёрдый сыр — 80 г;

сметана — 140 г;

мука — 70 г;

разрыхлитель — ⅓ ч. л.;

соль — ⅓ ч. л.;

растительное масло — для смазывания сковороды.

Приготовление пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Натереть очищенную тыкву и твёрдый сыр на крупной тёрке. Добавить яйца, сметану и соль, перемешать. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и замесить однородную массу. Смазать сковороду растительным маслом, застелить дно пергаментом и выложить тыквенную смесь. Разровнять, накрыть крышкой и готовить на минимальном огне около 35 минут. Осторожно перевернуть пирог с помощью тарелки, вернуть на сковороду и готовить под крышкой еще примерно 5 минут. Слегка остудить, нарезать и подавать теплым со сметаной.

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