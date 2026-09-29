Тыквенный пирог с творогом на сковороде: простое осеннее блюдо без духовки

Осенний пирог на сковороде: понадобится 300 г тыквы и 3 яйца
Ua ru
29 сентября 2026 21:04
Пирог с тыквой. Фото: smachnenke.com.ua
Такой пирог станет простым вариантом для осеннего завтрака, обеда или легкого ужина. Тыква и сыр делают его нежным, ароматным и сытным, а для приготовления понадобятся доступные продукты.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- тыква — 300 г;
- яйца — 3 шт.;
- твёрдый сыр — 80 г;
- сметана — 140 г;
- мука — 70 г;
- разрыхлитель — ⅓ ч. л.;
- соль — ⅓ ч. л.;
- растительное масло — для смазывания сковороды.
Способ приготовления
- Натереть очищенную тыкву и твёрдый сыр на крупной тёрке.
- Добавить яйца, сметану и соль, перемешать.
- Добавить просеянную муку с разрыхлителем и замесить однородную массу.
- Смазать сковороду растительным маслом, застелить дно пергаментом и выложить тыквенную смесь.
- Разровнять, накрыть крышкой и готовить на минимальном огне около 35 минут.
- Осторожно перевернуть пирог с помощью тарелки, вернуть на сковороду и готовить под крышкой еще примерно 5 минут.
- Слегка остудить, нарезать и подавать теплым со сметаной.
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