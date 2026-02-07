Найсмачніша підлива за 3 хвилини — перевірений рецепт до всіх гарнірів

Підлива до гарнірів. Фото: smachnenke.com.ua

Універсальна підлива, яка рятує будь-яку вечерю, готується швидко та не потребує складних продуктів. Саме цей рецепт знають і використовують десятиліттями, адже він завжди виходить вдалим, ароматним і доречним до будь-якої страви.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

борошно — 1,5 ст. л.;

олія — 3 ст. л.;

томатна паста — 1 ст. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

чорний мелений перець — до свого смаку;

вода або бульйон — 500 мл.

Спосіб приготування

У глибоку сковороду додати борошно та обсмажувати його на середньому вогні, постійно помішуючи, до світло-коричневого кольору й приємного горіхового аромату. Важливо не пересмажити, щоб підлива не гірчила.

Борошно на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Додати олію та добре перемішати вінчиком до однорідної маси. Додати томатну пасту й ще раз ретельно перемішати, щоб вона рівномірно поєдналася з борошном.

Приготування підливи. Фото: smachnenke.com.ua

Поступово додати холодну воду або бульйон тонким струмком, безперервно помішуючи вінчиком. Це допоможе уникнути грудочок і зробити підливу гладкою та шовковою.

Лавровий лист. Фото: smachnenke.com.ua

Додати сіль і чорний мелений перець за смаком. Довести підливу до кипіння й готувати ще 1–2 хвилини, поки вона трохи загусне. Зняти з вогню та дати настоятися кілька хвилин.

