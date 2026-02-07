Найсмачніша підлива за 3 хвилини — перевірений рецепт до всіх гарнірів

Підлива "до всього" за 3 хвилини — золотий рецепт на всі часи
Універсальна підлива, яка рятує будь-яку вечерю, готується швидко та не потребує складних продуктів. Саме цей рецепт знають і використовують десятиліттями, адже він завжди виходить вдалим, ароматним і доречним до будь-якої страви.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- борошно — 1,5 ст. л.;
- олія — 3 ст. л.;
- томатна паста — 1 ст. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- чорний мелений перець — до свого смаку;
- вода або бульйон — 500 мл.
Спосіб приготування
У глибоку сковороду додати борошно та обсмажувати його на середньому вогні, постійно помішуючи, до світло-коричневого кольору й приємного горіхового аромату. Важливо не пересмажити, щоб підлива не гірчила.
Додати олію та добре перемішати вінчиком до однорідної маси. Додати томатну пасту й ще раз ретельно перемішати, щоб вона рівномірно поєдналася з борошном.
Поступово додати холодну воду або бульйон тонким струмком, безперервно помішуючи вінчиком. Це допоможе уникнути грудочок і зробити підливу гладкою та шовковою.
Додати сіль і чорний мелений перець за смаком. Довести підливу до кипіння й готувати ще 1–2 хвилини, поки вона трохи загусне. Зняти з вогню та дати настоятися кілька хвилин.
