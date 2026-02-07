Відео
Головна Смак Підлива "до всього" за 3 хвилини — золотий рецепт на всі часи

Підлива "до всього" за 3 хвилини — золотий рецепт на всі часи

Дата публікації: 7 лютого 2026 01:04
Найсмачніша підлива за 3 хвилини — перевірений рецепт до всіх гарнірів
Підлива до гарнірів. Фото: smachnenke.com.ua

Універсальна підлива, яка рятує будь-яку вечерю, готується швидко та не потребує складних продуктів. Саме цей рецепт знають і використовують десятиліттями, адже він завжди виходить вдалим, ароматним і доречним до будь-якої страви.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

  • борошно — 1,5 ст. л.;
  • олія — 3 ст. л.;
  • томатна паста — 1 ст. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • чорний мелений перець — до свого смаку;
  • вода або бульйон — 500 мл.

Спосіб приготування

У глибоку сковороду додати борошно та обсмажувати його на середньому вогні, постійно помішуючи, до світло-коричневого кольору й приємного горіхового аромату. Важливо не пересмажити, щоб підлива не гірчила.

рецепт смачної підливи
Борошно на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Додати олію та добре перемішати вінчиком до однорідної маси. Додати томатну пасту й ще раз ретельно перемішати, щоб вона рівномірно поєдналася з борошном.

смачна підлива до гарнірів
Приготування підливи. Фото: smachnenke.com.ua

Поступово додати холодну воду або бульйон тонким струмком, безперервно помішуючи вінчиком. Це допоможе уникнути грудочок і зробити підливу гладкою та шовковою.

рецепт підливи до всіх гарнірів
Лавровий лист. Фото: smachnenke.com.ua

Додати сіль і чорний мелений перець за смаком. Довести підливу до кипіння й готувати ще 1–2 хвилини, поки вона трохи загусне. Зняти з вогню та дати настоятися кілька хвилин.

рецепт каша томатна паста гарнір соус
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
