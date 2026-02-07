Самая вкусная подлива за 3 минуты — проверенный рецепт ко всем гарнирам

Подлива к гарнирам. Фото: smachnenke.com.ua

Универсальная подлива, которая спасает любой ужин, готовится быстро и не требует сложных продуктов. Именно этот рецепт знают и используют десятилетиями, ведь он всегда получается удачным, ароматным и уместным к любому блюду.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

мука — 1,5 ст. л.;

растительное масло — 3 ст. л.;

томатная паста — 1 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

черный молотый перец — по своему вкусу;

вода или бульон — 500 мл.

Способ приготовления

В глубокую сковороду добавить муку и обжаривать ее на среднем огне, постоянно помешивая, до светло-коричневого цвета и приятного орехового аромата. Важно не пережарить, чтобы подлива не горчила.

Мука на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить масло и хорошо перемешать венчиком до однородной массы. Добавить томатную пасту и еще раз тщательно перемешать, чтобы она равномерно соединилась с мукой.

Приготовление подливки. Фото: smachnenke.com.ua

Постепенно добавить холодную воду или бульон тонкой струйкой, непрерывно помешивая венчиком. Это поможет избежать комочков и сделать подливу гладкой и шелковой.

Лавровый лист. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить соль и черный молотый перец по вкусу. Довести подливу до кипения и готовить еще 1-2 минуты, пока она немного загустеет. Снять с огня и дать настояться несколько минут.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Ранее мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась