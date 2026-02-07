Видео
Подлива "ко всему" за 3 минуты — золотой рецепт на все времена

Дата публикации 7 февраля 2026 01:04
Самая вкусная подлива за 3 минуты — проверенный рецепт ко всем гарнирам
Подлива к гарнирам. Фото: smachnenke.com.ua

Универсальная подлива, которая спасает любой ужин, готовится быстро и не требует сложных продуктов. Именно этот рецепт знают и используют десятилетиями, ведь он всегда получается удачным, ароматным и уместным к любому блюду.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • мука — 1,5 ст. л.;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • черный молотый перец — по своему вкусу;
  • вода или бульон — 500 мл.

Способ приготовления

В глубокую сковороду добавить муку и обжаривать ее на среднем огне, постоянно помешивая, до светло-коричневого цвета и приятного орехового аромата. Важно не пережарить, чтобы подлива не горчила.

рецепт смачної підливи
Мука на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить масло и хорошо перемешать венчиком до однородной массы. Добавить томатную пасту и еще раз тщательно перемешать, чтобы она равномерно соединилась с мукой.

смачна підлива до гарнірів
Приготовление подливки. Фото: smachnenke.com.ua

Постепенно добавить холодную воду или бульон тонкой струйкой, непрерывно помешивая венчиком. Это поможет избежать комочков и сделать подливу гладкой и шелковой.

рецепт підливи до всіх гарнірів
Лавровый лист. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить соль и черный молотый перец по вкусу. Довести подливу до кипения и готовить еще 1-2 минуты, пока она немного загустеет. Снять с огня и дать настояться несколько минут.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
