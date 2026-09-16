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Головна Смак Підлива №1 хоч до пюре, хоч до макаронів: підходить до всього

Підлива №1 хоч до пюре, хоч до макаронів: підходить до всього

Ua ru
16 вересня 2026 21:04
М’ясна підлива до картоплі та макаронів: простий рецепт ніжного гуляшу
Гуляш з гарнірами. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт чудово підходить для ситного домашнього обіду, коли хочеться приготувати щось просте й без складних інгредієнтів. Свинина після тривалого тушкування стає дуже ніжною, а томатна підлива добре поєднується і з картопляним пюре, і з макаронами. Приготування не потребує особливих кулінарних навичок.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • свинина — 1,2 кг.;
  • цибуля — 2 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • томатна паста — 3 ст. л.;
  • цукор — 2 ч. л.;
  • сіль — до смаку;
  • чорний перець — до смаку;
  • тепла вода — 200 мл.;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • борошно — 1 ст. л.;
  • олія — для обсмажування.
рецепт гуляшу
Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Свинину нарізати кубиками, викласти на добре розігріту сковорідку з олією та обсмажити 2–3 хвилини з одного боку.
  2. Перемішати й готувати ще близько 5 хвилин, не зливаючи рідину, що виділиться з м’яса.
  3. Додати нарізану цибулю та натерту моркву, обсмажити ще 5 хвилин.
  4. Додати томатну пасту й цукор, добре перемішати та трохи просмажити.
  5. Посолити, поперчити, залити водою, щоб вона покрила м’ясо, додати лавровий лист.
  6. Накрити кришкою та тушкувати на слабкому вогні близько 1 години.
  7. Борошно розмішати у 100 мл. теплої води до однорідності, влити до гуляшу та перемішати. Прогріти ще кілька хвилин до загущення підливи.
  8. Подавати гарячий гуляш із картопляним пюре, макаронами або іншим улюбленим гарніром.

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м'ясо Вечеря рецепт гуляш
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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