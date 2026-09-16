М’ясна підлива до картоплі та макаронів: простий рецепт ніжного гуляшу

Підлива №1 хоч до пюре, хоч до макаронів: підходить до всього
Цей рецепт чудово підходить для ситного домашнього обіду, коли хочеться приготувати щось просте й без складних інгредієнтів. Свинина після тривалого тушкування стає дуже ніжною, а томатна підлива добре поєднується і з картопляним пюре, і з макаронами. Приготування не потребує особливих кулінарних навичок.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- свинина — 1,2 кг.;
- цибуля — 2 шт.;
- морква — 1 шт.;
- томатна паста — 3 ст. л.;
- цукор — 2 ч. л.;
- сіль — до смаку;
- чорний перець — до смаку;
- тепла вода — 200 мл.;
- лавровий лист — 2 шт.;
- борошно — 1 ст. л.;
- олія — для обсмажування.
Спосіб приготування
- Свинину нарізати кубиками, викласти на добре розігріту сковорідку з олією та обсмажити 2–3 хвилини з одного боку.
- Перемішати й готувати ще близько 5 хвилин, не зливаючи рідину, що виділиться з м’яса.
- Додати нарізану цибулю та натерту моркву, обсмажити ще 5 хвилин.
- Додати томатну пасту й цукор, добре перемішати та трохи просмажити.
- Посолити, поперчити, залити водою, щоб вона покрила м’ясо, додати лавровий лист.
- Накрити кришкою та тушкувати на слабкому вогні близько 1 години.
- Борошно розмішати у 100 мл. теплої води до однорідності, влити до гуляшу та перемішати. Прогріти ще кілька хвилин до загущення підливи.
- Подавати гарячий гуляш із картопляним пюре, макаронами або іншим улюбленим гарніром.
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