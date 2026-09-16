М’ясна підлива до картоплі та макаронів: простий рецепт ніжного гуляшу

Гуляш з гарнірами. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт чудово підходить для ситного домашнього обіду, коли хочеться приготувати щось просте й без складних інгредієнтів. Свинина після тривалого тушкування стає дуже ніжною, а томатна підлива добре поєднується і з картопляним пюре, і з макаронами. Приготування не потребує особливих кулінарних навичок.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

свинина — 1,2 кг.;

цибуля — 2 шт.;

морква — 1 шт.;

томатна паста — 3 ст. л.;

цукор — 2 ч. л.;

сіль — до смаку;

чорний перець — до смаку;

тепла вода — 200 мл.;

лавровий лист — 2 шт.;

борошно — 1 ст. л.;

олія — для обсмажування.

Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Свинину нарізати кубиками, викласти на добре розігріту сковорідку з олією та обсмажити 2–3 хвилини з одного боку. Перемішати й готувати ще близько 5 хвилин, не зливаючи рідину, що виділиться з м’яса. Додати нарізану цибулю та натерту моркву, обсмажити ще 5 хвилин. Додати томатну пасту й цукор, добре перемішати та трохи просмажити. Посолити, поперчити, залити водою, щоб вона покрила м’ясо, додати лавровий лист. Накрити кришкою та тушкувати на слабкому вогні близько 1 години. Борошно розмішати у 100 мл. теплої води до однорідності, влити до гуляшу та перемішати. Прогріти ще кілька хвилин до загущення підливи. Подавати гарячий гуляш із картопляним пюре, макаронами або іншим улюбленим гарніром.

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