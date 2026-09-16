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Главная Вкус Подлива № 1 и к пюре, и к макаронам: подходит ко всему

Подлива № 1 и к пюре, и к макаронам: подходит ко всему

Ua ru
16 сентября 2026 21:04
Мясной соус к картофелю и макаронам: простой рецепт нежного гуляша
Гуляш с гарнирами. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт отлично подходит для сытного домашнего обеда, когда хочется приготовить что-нибудь простое и без сложных ингредиентов. Свинина после длительного тушения становится очень нежной, а томатная подлива хорошо сочетается как с картофельным пюре, так и с макаронами. Приготовление не требует особых кулинарных навыков.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • свинина — 1,2 кг;
  • лук — 2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • томатная паста — 3 ст. л.;
  • сахар — 2 ч. л.;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный перец — по вкусу;
  • теплая вода — 200 мл;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • мука — 1 ст. л.;
  • растительное масло — для обжаривания.
рецепт гуляшу
Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Свинину нарезать кубиками, выложить на хорошо разогретую сковороду с маслом и обжарить 2–3 минуты с одной стороны.
  2. Перемешать и готовить ещё около 5 минут, не сливая жидкость, выделяющуюся из мяса.
  3. Добавить нарезанный лук и натертую морковь, обжарить ещё 5 минут.
  4. Добавить томатную пасту и сахар, хорошо перемешать и немного прожарить.
  5. Посолить, поперчить, залить водой, чтобы она покрыла мясо, добавить лавровый лист.
  6. Накрыть крышкой и тушить на слабом огне около 1 часа.
  7. Муку развести в 100 мл теплой воды до однородной консистенции, влить в гуляш и перемешать. Прогреть ещё несколько минут до загустения соуса.
  8. Подавать горячий гуляш с картофельным пюре, макаронами или другим любимым гарниром.

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мясо Ужин рецепт гуляш
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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