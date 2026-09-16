Мясной соус к картофелю и макаронам: простой рецепт нежного гуляша

Подлива № 1 и к пюре, и к макаронам: подходит ко всему
Этот рецепт отлично подходит для сытного домашнего обеда, когда хочется приготовить что-нибудь простое и без сложных ингредиентов. Свинина после длительного тушения становится очень нежной, а томатная подлива хорошо сочетается как с картофельным пюре, так и с макаронами. Приготовление не требует особых кулинарных навыков.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- свинина — 1,2 кг;
- лук — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- томатная паста — 3 ст. л.;
- сахар — 2 ч. л.;
- соль — по вкусу;
- чёрный перец — по вкусу;
- теплая вода — 200 мл;
- лавровый лист — 2 шт.;
- мука — 1 ст. л.;
- растительное масло — для обжаривания.
Способ приготовления
- Свинину нарезать кубиками, выложить на хорошо разогретую сковороду с маслом и обжарить 2–3 минуты с одной стороны.
- Перемешать и готовить ещё около 5 минут, не сливая жидкость, выделяющуюся из мяса.
- Добавить нарезанный лук и натертую морковь, обжарить ещё 5 минут.
- Добавить томатную пасту и сахар, хорошо перемешать и немного прожарить.
- Посолить, поперчить, залить водой, чтобы она покрыла мясо, добавить лавровый лист.
- Накрыть крышкой и тушить на слабом огне около 1 часа.
- Муку развести в 100 мл теплой воды до однородной консистенции, влить в гуляш и перемешать. Прогреть ещё несколько минут до загустения соуса.
- Подавать горячий гуляш с картофельным пюре, макаронами или другим любимым гарниром.
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