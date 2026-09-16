Мясной соус к картофелю и макаронам: простой рецепт нежного гуляша

Гуляш с гарнирами. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт отлично подходит для сытного домашнего обеда, когда хочется приготовить что-нибудь простое и без сложных ингредиентов. Свинина после длительного тушения становится очень нежной, а томатная подлива хорошо сочетается как с картофельным пюре, так и с макаронами. Приготовление не требует особых кулинарных навыков.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

свинина — 1,2 кг;

лук — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

томатная паста — 3 ст. л.;

сахар — 2 ч. л.;

соль — по вкусу;

чёрный перец — по вкусу;

теплая вода — 200 мл;

лавровый лист — 2 шт.;

мука — 1 ст. л.;

растительное масло — для обжаривания.

Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Свинину нарезать кубиками, выложить на хорошо разогретую сковороду с маслом и обжарить 2–3 минуты с одной стороны. Перемешать и готовить ещё около 5 минут, не сливая жидкость, выделяющуюся из мяса. Добавить нарезанный лук и натертую морковь, обжарить ещё 5 минут. Добавить томатную пасту и сахар, хорошо перемешать и немного прожарить. Посолить, поперчить, залить водой, чтобы она покрыла мясо, добавить лавровый лист. Накрыть крышкой и тушить на слабом огне около 1 часа. Муку развести в 100 мл теплой воды до однородной консистенции, влить в гуляш и перемешать. Прогреть ещё несколько минут до загустения соуса. Подавать горячий гуляш с картофельным пюре, макаронами или другим любимым гарниром.

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