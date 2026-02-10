Пиріжки Миттєві за 10 хвилин — простий рецепт з картоплі

Смажені пиріжки. Фото: gospodynka.com.ua

Ці пиріжки з картоплі — справжня паличка-виручалочка, коли потрібно приготувати щось смачне за лічені хвилини. Без замісу тіста, без довгого очікування та з простих продуктів. Саме той рецепт, який хочеться зберегти й готувати знову і знову.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

картопля — 500 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

олія — 30 мл;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком;

кріп — 1 пучок.

Для кляру:

яйця — 2 шт.;

сметана — 100 г;

сіль — 1/3 ч. л.;

борошно — 3–4 ст. л.

Спосіб приготування

Картоплю очистити, нарізати шматочками та відварити у підсоленій воді до повної м’якості. Воду злити, картоплю добре розім’яти до однорідного пюре без грудочок.

Картопля та морква. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороді розігріти олію, додати дрібно нарізану цибулю та обсмажити до прозорості. Додати моркву, натерту на тертці, накрити кришкою і тушкувати до м’якості та приємного аромату. Готову овочеву суміш перекласти до картопляного пюре, додати сіль, чорний мелений перець і подрібнений кріп. Добре перемішати до однорідної маси.

Пиріжки на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

В окремій мисці з’єднати яйця, сметану та сіль, перемішати. Додати борошно і вимішати кляр до гладкої, помірно густої консистенції.

Пиріжки зі сметаною. Фото: gospodynka.com.ua

З картопляної маси сформувати невеликі коржики. Кожен коржик акуратно занурити у кляр, щоб він повністю покрив поверхню. На сковороді розігріти олію та обсмажити пиріжки з обох боків до рум’яної золотистої скоринки. Готові пиріжки викласти на тарілку і подавати гарячими зі сметаною.

