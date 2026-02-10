Пиріжки Миттєві за 10 хвилин — простий рецепт з картоплі

Пиріжки "Миттєві" за 10 хвилин — знадобиться 500 г картоплі
Ці пиріжки з картоплі — справжня паличка-виручалочка, коли потрібно приготувати щось смачне за лічені хвилини. Без замісу тіста, без довгого очікування та з простих продуктів. Саме той рецепт, який хочеться зберегти й готувати знову і знову.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- картопля — 500 г;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- олія — 30 мл;
- сіль — за смаком;
- чорний мелений перець — за смаком;
- кріп — 1 пучок.
Для кляру:
- яйця — 2 шт.;
- сметана — 100 г;
- сіль — 1/3 ч. л.;
- борошно — 3–4 ст. л.
Спосіб приготування
Картоплю очистити, нарізати шматочками та відварити у підсоленій воді до повної м’якості. Воду злити, картоплю добре розім’яти до однорідного пюре без грудочок.
На сковороді розігріти олію, додати дрібно нарізану цибулю та обсмажити до прозорості. Додати моркву, натерту на тертці, накрити кришкою і тушкувати до м’якості та приємного аромату. Готову овочеву суміш перекласти до картопляного пюре, додати сіль, чорний мелений перець і подрібнений кріп. Добре перемішати до однорідної маси.
В окремій мисці з’єднати яйця, сметану та сіль, перемішати. Додати борошно і вимішати кляр до гладкої, помірно густої консистенції.
З картопляної маси сформувати невеликі коржики. Кожен коржик акуратно занурити у кляр, щоб він повністю покрив поверхню. На сковороді розігріти олію та обсмажити пиріжки з обох боків до рум’яної золотистої скоринки. Готові пиріжки викласти на тарілку і подавати гарячими зі сметаною.
