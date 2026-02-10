Пирожки Мгновенные за 10 минут — простой рецепт из картофеля

Пирожки "Мгновенные" за 10 минут — понадобится 500 г картофеля
Эти пирожки из картофеля — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно приготовить что-то вкусное за считанные минуты. Без замеса теста, без долгого ожидания и из простых продуктов. Именно тот рецепт, который хочется сохранить и готовить снова и снова.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- картофель — 500 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- масло — 30 мл.;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- укроп — 1 пучок.
Для кляра:
- яйца — 2 шт.;
- сметана — 100 г;
- соль — 1/3 ч. л.;
- мука — 3-4 ст. л.
Способ приготовления
Картофель очистить, нарезать кусочками и отварить в подсоленной воде до полной мягкости. Воду слить, картофель хорошо размять до однородного пюре без комочков.
На сковороде разогреть растительное масло, добавить мелко нарезанный лук и обжарить до прозрачности. Добавить морковь, натертую на терке, накрыть крышкой и тушить до мягкости и приятного аромата. Готовую овощную смесь переложить к картофельному пюре, добавить соль, черный молотый перец и измельченный укроп. Хорошо перемешать до однородной массы.
В отдельной миске соединить яйца, сметану и соль, перемешать. Добавить муку и вымешать кляр до гладкой, умеренно густой консистенции.
Из картофельной массы сформировать небольшие лепешки. Каждую лепешку аккуратно окунуть в кляр, чтобы он полностью покрыл поверхность. На сковороде разогреть масло и обжарить пирожки с обеих сторон до румяной золотистой корочки. Готовые пирожки выложить на тарелку и подавать горячими со сметаной.
