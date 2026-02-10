Пирожки Мгновенные за 10 минут — простой рецепт из картофеля

Жареные пирожки. Фото: gospodynka.com.ua

Эти пирожки из картофеля — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно приготовить что-то вкусное за считанные минуты. Без замеса теста, без долгого ожидания и из простых продуктов. Именно тот рецепт, который хочется сохранить и готовить снова и снова.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

картофель — 500 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

масло — 30 мл.;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

укроп — 1 пучок.

Для кляра:

яйца — 2 шт.;

сметана — 100 г;

соль — 1/3 ч. л.;

мука — 3-4 ст. л.

Способ приготовления

Картофель очистить, нарезать кусочками и отварить в подсоленной воде до полной мягкости. Воду слить, картофель хорошо размять до однородного пюре без комочков.

Картофель и морковь. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороде разогреть растительное масло, добавить мелко нарезанный лук и обжарить до прозрачности. Добавить морковь, натертую на терке, накрыть крышкой и тушить до мягкости и приятного аромата. Готовую овощную смесь переложить к картофельному пюре, добавить соль, черный молотый перец и измельченный укроп. Хорошо перемешать до однородной массы.

Пирожки на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

В отдельной миске соединить яйца, сметану и соль, перемешать. Добавить муку и вымешать кляр до гладкой, умеренно густой консистенции.

Пирожки со сметаной. Фото: gospodynka.com.ua

Из картофельной массы сформировать небольшие лепешки. Каждую лепешку аккуратно окунуть в кляр, чтобы он полностью покрыл поверхность. На сковороде разогреть масло и обжарить пирожки с обеих сторон до румяной золотистой корочки. Готовые пирожки выложить на тарелку и подавать горячими со сметаной.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.

Ароматный пирог с курицей и грибами — простой рецепт соленой выпечки.

Сытный пирог для которого понадобится картофель + фарш — новый рецепт ужина от закарпатских хозяек.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась