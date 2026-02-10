Видео
Главная Вкус Пирожки "Мгновенные" за 10 минут — понадобится 500 г картофеля

Пирожки "Мгновенные" за 10 минут — понадобится 500 г картофеля

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 21:04
Пирожки Мгновенные за 10 минут — простой рецепт из картофеля
Жареные пирожки. Фото: gospodynka.com.ua

Эти пирожки из картофеля — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно приготовить что-то вкусное за считанные минуты. Без замеса теста, без долгого ожидания и из простых продуктов. Именно тот рецепт, который хочется сохранить и готовить снова и снова.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • картофель — 500 г;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • масло — 30 мл.;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • укроп — 1 пучок.

Для кляра:

  • яйца — 2 шт.;
  • сметана — 100 г;
  • соль — 1/3 ч. л.;
  • мука — 3-4 ст. л.

Способ приготовления

Картофель очистить, нарезать кусочками и отварить в подсоленной воде до полной мягкости. Воду слить, картофель хорошо размять до однородного пюре без комочков.

рецепт пиріжків з картоплі
Картофель и морковь. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороде разогреть растительное масло, добавить мелко нарезанный лук и обжарить до прозрачности. Добавить морковь, натертую на терке, накрыть крышкой и тушить до мягкости и приятного аромата. Готовую овощную смесь переложить к картофельному пюре, добавить соль, черный молотый перец и измельченный укроп. Хорошо перемешать до однородной массы.

смажені пиріжки з картоплі
Пирожки на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

В отдельной миске соединить яйца, сметану и соль, перемешать. Добавить муку и вымешать кляр до гладкой, умеренно густой консистенции.

смачні пиріжки з картоплі
Пирожки со сметаной. Фото: gospodynka.com.ua

Из картофельной массы сформировать небольшие лепешки. Каждую лепешку аккуратно окунуть в кляр, чтобы он полностью покрыл поверхность. На сковороде разогреть масло и обжарить пирожки с обеих сторон до румяной золотистой корочки. Готовые пирожки выложить на тарелку и подавать горячими со сметаной.

картошка рецепт оладьи пирожки пирожки на сковороде
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
