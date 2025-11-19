Домашня піца за 20 хвилин — швидкий рецепт лінивої піци без замісу тіста

Домашня піца. Фото: smakuiemo.com.ua

Ця домашня піца готується всього за 20 хвилин і не потребує ліплення тіста. Повітряна основа з кефіру та яєць, соковита начинка з копченої ковбаси, овочів і тягучого сиру — все, що потрібно для швидкої та смачної вечері. З таким рецептом піца завжди виходить ніжною, ароматною та ідеальною для всієї родини.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

яйця — кілька штук;

кефір — 250 мл.;

майонез — кілька ст. ложок;

сіль — дрібка;

цукор — дрібка;

борошно — 200 г;

розпушувач — трохи менше чайної ложки;

олія — для змащування форми.

Для начинки:

копчена ковбаса — 100 г;

маринований огірок — 1 шт.;

червона цибуля;

чорні оливки — кілька штук;

твердий сир — 150 г, натертий;

кетчуп — кілька ст. ложок;

майонез — трохи для легенької сіточки.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйця з дрібкою солі, цукром, кефіром і майонезом до однорідності. Додати розпушувач і акуратно перемішати, щоб тісто стало повітряним. Поступово всипати борошно та домогтися консистенції густої сметани.

Тісто для піци. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для випікання змастити олією, вилити тісто і розрівняти лопаткою. Поверхню покрити кетчупом тонкою сіточкою.

Приготування піци. Фото: smakuiemo.com.ua

Копчену ковбасу нарізати смужками, огірок — кубиками, цибулю — тонкими пір’їнками, оливки — кільцями. Викласти начинку на тісто, зверху додати натертий сир. За бажанням нанести легку сіточку майонезу для ніжності.

Піца перед випіканням. Фото: smakuiemo.com.ua

Випікати при 190 ºС поки краї не стануть рум’яними, а сир — тягучим. Дати піці постояти кілька хвилин перед подачею, щоб вона стала соковитішою та ароматнішою.

