Піца за 20 хвилин — тісто не потрібно ліпити, вилити та запекти

Піца за 20 хвилин — тісто не потрібно ліпити, вилити та запекти

Дата публікації: 19 листопада 2025 00:44
Оновлено: 18:52
Домашня піца за 20 хвилин — швидкий рецепт лінивої піци без замісу тіста
Домашня піца. Фото: smakuiemo.com.ua

Ця домашня піца готується всього за 20 хвилин і не потребує ліплення тіста. Повітряна основа з кефіру та яєць, соковита начинка з копченої ковбаси, овочів і тягучого сиру — все, що потрібно для швидкої та смачної вечері. З таким рецептом піца завжди виходить ніжною, ароматною та ідеальною для всієї родини.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — кілька штук;
  • кефір — 250 мл.;
  • майонез — кілька ст. ложок;
  • сіль — дрібка;
  • цукор — дрібка;
  • борошно — 200 г;
  • розпушувач — трохи менше чайної ложки;
  • олія — для змащування форми.

Для начинки:

  • копчена ковбаса — 100 г;
  • маринований огірок — 1 шт.;
  • червона цибуля;
  • чорні оливки — кілька штук;
  • твердий сир — 150 г, натертий;
  • кетчуп — кілька ст. ложок;
  • майонез — трохи для легенької сіточки.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйця з дрібкою солі, цукром, кефіром і майонезом до однорідності. Додати розпушувач і акуратно перемішати, щоб тісто стало повітряним. Поступово всипати борошно та домогтися консистенції густої сметани.

рецепт лінивиої піци
Тісто для піци. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для випікання змастити олією, вилити тісто і розрівняти лопаткою. Поверхню покрити кетчупом тонкою сіточкою.

рецепт заливного тіста для піци
Приготування піци. Фото: smakuiemo.com.ua

Копчену ковбасу нарізати смужками, огірок — кубиками, цибулю — тонкими пір’їнками, оливки — кільцями. Викласти начинку на тісто, зверху додати натертий сир. За бажанням нанести легку сіточку майонезу для ніжності.

рецепт лінивої піци за 20 хвилин
Піца перед випіканням. Фото: smakuiemo.com.ua

Випікати при 190 ºС поки краї не стануть рум’яними, а сир — тягучим. Дати піці постояти кілька хвилин перед подачею, щоб вона стала соковитішою та ароматнішою.

рецепт випічка піца на сковороді тісто піца
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
