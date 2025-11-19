Домашня піца за 20 хвилин — швидкий рецепт лінивої піци без замісу тіста

Піца за 20 хвилин — тісто не потрібно ліпити, вилити та запекти
Ця домашня піца готується всього за 20 хвилин і не потребує ліплення тіста. Повітряна основа з кефіру та яєць, соковита начинка з копченої ковбаси, овочів і тягучого сиру — все, що потрібно для швидкої та смачної вечері. З таким рецептом піца завжди виходить ніжною, ароматною та ідеальною для всієї родини.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- яйця — кілька штук;
- кефір — 250 мл.;
- майонез — кілька ст. ложок;
- сіль — дрібка;
- цукор — дрібка;
- борошно — 200 г;
- розпушувач — трохи менше чайної ложки;
- олія — для змащування форми.
Для начинки:
- копчена ковбаса — 100 г;
- маринований огірок — 1 шт.;
- червона цибуля;
- чорні оливки — кілька штук;
- твердий сир — 150 г, натертий;
- кетчуп — кілька ст. ложок;
- майонез — трохи для легенької сіточки.
Спосіб приготування
У глибокій мисці збити яйця з дрібкою солі, цукром, кефіром і майонезом до однорідності. Додати розпушувач і акуратно перемішати, щоб тісто стало повітряним. Поступово всипати борошно та домогтися консистенції густої сметани.
Форму для випікання змастити олією, вилити тісто і розрівняти лопаткою. Поверхню покрити кетчупом тонкою сіточкою.
Копчену ковбасу нарізати смужками, огірок — кубиками, цибулю — тонкими пір’їнками, оливки — кільцями. Викласти начинку на тісто, зверху додати натертий сир. За бажанням нанести легку сіточку майонезу для ніжності.
Випікати при 190 ºС поки краї не стануть рум’яними, а сир — тягучим. Дати піці постояти кілька хвилин перед подачею, щоб вона стала соковитішою та ароматнішою.
Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки
Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті.
Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком.
Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.
Ароматний пиріг з куркою і грибами — простий рецепт солоної випічки.
Ситний пиріг, для якого знадобиться картопля + фарш — новий рецепт вечері від закарпатських господинь.
Читайте Новини.LIVE!