Пицца за 20 минут — тесто не нужно лепить, вылить и запечь

Дата публикации 19 ноября 2025 00:44
обновлено: 18:52
Домашняя пицца за 20 минут — быстрый рецепт ленивой пиццы без замеса теста
Домашняя пицца. Фото: smakuiemo.com.ua

Эта домашняя пицца готовится всего за 20 минут и не требует лепки теста. Воздушная основа из кефира и яиц, сочная начинка из копченой колбасы, овощей и тягучего сыра — все, что нужно для быстрого и вкусного ужина. С таким рецептом пицца всегда получается нежной, ароматной и идеальной для всей семьи.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца — несколько штук;
  • кефир — 250 мл.;
  • майонез — несколько ст. ложек;
  • соль — щепотка;
  • сахар — щепотка;
  • мука — 200 г;
  • разрыхлитель — чуть меньше чайной ложки;
  • масло — для смазывания формы.

Для начинки:

  • копченая колбаса — 100 г;
  • маринованный огурец — 1 шт.;
  • красный лук;
  • черные оливки — несколько штук;
  • твердый сыр — 150 г, натертый;
  • кетчуп — несколько ст. ложек;
  • майонез — немного для легенькой сеточки.

Способ приготовления

В глубокой миске взбить яйца со щепоткой соли, сахаром, кефиром и майонезом до однородности. Добавить разрыхлитель и аккуратно перемешать, чтобы тесто стало воздушным. Постепенно всыпать муку и добиться консистенции густой сметаны.

рецепт лінивиої піци
Тесто для пиццы. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для выпекания смазать маслом, вылить тесто и разровнять лопаткой. Поверхность покрыть кетчупом тонкой сеточкой.

рецепт заливного тіста для піци
Приготовление пиццы. Фото: smakuiemo.com.ua

Копченую колбасу нарезать полосками, огурец — кубиками, лук — тонкими перышками, оливки — кольцами. Выложить начинку на тесто, сверху добавить натертый сыр. По желанию нанести легкую сеточку майонеза для нежности.

рецепт лінивої піци за 20 хвилин
Пицца перед выпеканием. Фото: smakuiemo.com.ua

Выпекать при 190 ºС пока края не станут румяными, а сыр — тягучим. Дать пицце постоять несколько минут перед подачей, чтобы она стала сочнее и ароматнее.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
