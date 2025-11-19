Домашняя пицца за 20 минут — быстрый рецепт ленивой пиццы без замеса теста

Пицца за 20 минут — тесто не нужно лепить, вылить и запечь
Эта домашняя пицца готовится всего за 20 минут и не требует лепки теста. Воздушная основа из кефира и яиц, сочная начинка из копченой колбасы, овощей и тягучего сыра — все, что нужно для быстрого и вкусного ужина. С таким рецептом пицца всегда получается нежной, ароматной и идеальной для всей семьи.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- яйца — несколько штук;
- кефир — 250 мл.;
- майонез — несколько ст. ложек;
- соль — щепотка;
- сахар — щепотка;
- мука — 200 г;
- разрыхлитель — чуть меньше чайной ложки;
- масло — для смазывания формы.
Для начинки:
- копченая колбаса — 100 г;
- маринованный огурец — 1 шт.;
- красный лук;
- черные оливки — несколько штук;
- твердый сыр — 150 г, натертый;
- кетчуп — несколько ст. ложек;
- майонез — немного для легенькой сеточки.
Способ приготовления
В глубокой миске взбить яйца со щепоткой соли, сахаром, кефиром и майонезом до однородности. Добавить разрыхлитель и аккуратно перемешать, чтобы тесто стало воздушным. Постепенно всыпать муку и добиться консистенции густой сметаны.
Форму для выпекания смазать маслом, вылить тесто и разровнять лопаткой. Поверхность покрыть кетчупом тонкой сеточкой.
Копченую колбасу нарезать полосками, огурец — кубиками, лук — тонкими перышками, оливки — кольцами. Выложить начинку на тесто, сверху добавить натертый сыр. По желанию нанести легкую сеточку майонеза для нежности.
Выпекать при 190 ºС пока края не станут румяными, а сыр — тягучим. Дать пицце постоять несколько минут перед подачей, чтобы она стала сочнее и ароматнее.
