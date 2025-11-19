Домашняя пицца за 20 минут — быстрый рецепт ленивой пиццы без замеса теста

Домашняя пицца. Фото: smakuiemo.com.ua

Эта домашняя пицца готовится всего за 20 минут и не требует лепки теста. Воздушная основа из кефира и яиц, сочная начинка из копченой колбасы, овощей и тягучего сыра — все, что нужно для быстрого и вкусного ужина. С таким рецептом пицца всегда получается нежной, ароматной и идеальной для всей семьи.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

яйца — несколько штук;

кефир — 250 мл.;

майонез — несколько ст. ложек;

соль — щепотка;

сахар — щепотка;

мука — 200 г;

разрыхлитель — чуть меньше чайной ложки;

масло — для смазывания формы.

Для начинки:

копченая колбаса — 100 г;

маринованный огурец — 1 шт.;

красный лук;

черные оливки — несколько штук;

твердый сыр — 150 г, натертый;

кетчуп — несколько ст. ложек;

майонез — немного для легенькой сеточки.

Способ приготовления

В глубокой миске взбить яйца со щепоткой соли, сахаром, кефиром и майонезом до однородности. Добавить разрыхлитель и аккуратно перемешать, чтобы тесто стало воздушным. Постепенно всыпать муку и добиться консистенции густой сметаны.

Тесто для пиццы. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для выпекания смазать маслом, вылить тесто и разровнять лопаткой. Поверхность покрыть кетчупом тонкой сеточкой.

Приготовление пиццы. Фото: smakuiemo.com.ua

Копченую колбасу нарезать полосками, огурец — кубиками, лук — тонкими перышками, оливки — кольцами. Выложить начинку на тесто, сверху добавить натертый сыр. По желанию нанести легкую сеточку майонеза для нежности.

Пицца перед выпеканием. Фото: smakuiemo.com.ua

Выпекать при 190 ºС пока края не станут румяными, а сыр — тягучим. Дать пицце постоять несколько минут перед подачей, чтобы она стала сочнее и ароматнее.

