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Головна Смак Польський суп: знадобиться червона квасоля та курячі стегна

Польський суп: знадобиться червона квасоля та курячі стегна

Ua ru
6 листопада 2026 15:04
Польський суп із квасолею та куркою: навариста перша страва Фото: smachnenke.com.ua
Польський суп. Фото: smachnenke.com.ua

Приготувати такий суп нескладно: спочатку зварити курячий бульйон, окремо зробити засмажку з квасолею, а потім з’єднати всі інгредієнти. У результаті виходить поживна страва, яка добре смакує навіть наступного дня.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться (для бульйону):

  • курячі стегна з гомілкою — 2 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • селера — невеликий шматочок кореня або 1 стебло;
  • корінь петрушки — 1 невеликий;
  • стебла петрушки та кропу — кілька штук;
  • духмяний перець — 3–4 горошини;
  • сіль — приблизно 1 ч. л.;
  • холодна вода — приблизно 2,5 л.

Для супу:

  • цибуля — 1 шт.;
  • олія — 1–2 ст. л.;
  • цибуля-порей — невеликий шматочок білої частини;
  • морква — ½ шт.;
  • готова червона квасоля — 200 г;
  • томатна паста — 2–3 ст. л.;
  • картопля — 2 шт.;
  • паприка — ½ ч. л.;
  • чорний мелений перець — до ⅓ ч. л.;
  • сушений часник — ½ ч. л.;
  • хмелі-сунелі — ⅓ ч. л.;
  • петрушка — 1 невеликий пучок;
  • сіль — за смаком.

Спосіб приготування

  1. Курячі стегна залити холодною водою, додати очищені овочі, стебла зелені, духмяний перець і сіль.
  2. Довести до кипіння, зняти піну та варити на слабкому вогні 40–50 хвилин.
  3. Готову курку й овочі вийняти, бульйон за потреби процідити.
  4. Для засмажки обсмажити подрібнену цибулю, додати порей і натерту моркву.
  5. Через кілька хвилин покласти квасолю та томатну пасту, прогріти 3–5 хвилин.
  6. У бульйон додати нарізану картоплю й варити близько 15 хвилин.
  7. Куряче м’ясо відокремити від кісток, нарізати та повернути в каструлю.
  8. Додати засмажку, приправити паприкою, перцем, сушеним часником і хмелі-сунелі.
  9. Варити ще 5–7 хвилин, наприкінці додати подрібнену петрушку.
  10. Вимкнути вогонь і залишити суп під кришкою на 5–10 хвилин.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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