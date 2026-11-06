Польський суп: знадобиться червона квасоля та курячі стегна
Ua ru
6 листопада 2026 15:04
Фото: smachnenke.com.ua
Польський суп. Фото: smachnenke.com.ua
Приготувати такий суп нескладно: спочатку зварити курячий бульйон, окремо зробити засмажку з квасолею, а потім з’єднати всі інгредієнти. У результаті виходить поживна страва, яка добре смакує навіть наступного дня.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться (для бульйону):
- курячі стегна з гомілкою — 2 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- селера — невеликий шматочок кореня або 1 стебло;
- корінь петрушки — 1 невеликий;
- стебла петрушки та кропу — кілька штук;
- духмяний перець — 3–4 горошини;
- сіль — приблизно 1 ч. л.;
- холодна вода — приблизно 2,5 л.
Для супу:
- цибуля — 1 шт.;
- олія — 1–2 ст. л.;
- цибуля-порей — невеликий шматочок білої частини;
- морква — ½ шт.;
- готова червона квасоля — 200 г;
- томатна паста — 2–3 ст. л.;
- картопля — 2 шт.;
- паприка — ½ ч. л.;
- чорний мелений перець — до ⅓ ч. л.;
- сушений часник — ½ ч. л.;
- хмелі-сунелі — ⅓ ч. л.;
- петрушка — 1 невеликий пучок;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
- Курячі стегна залити холодною водою, додати очищені овочі, стебла зелені, духмяний перець і сіль.
- Довести до кипіння, зняти піну та варити на слабкому вогні 40–50 хвилин.
- Готову курку й овочі вийняти, бульйон за потреби процідити.
- Для засмажки обсмажити подрібнену цибулю, додати порей і натерту моркву.
- Через кілька хвилин покласти квасолю та томатну пасту, прогріти 3–5 хвилин.
- У бульйон додати нарізану картоплю й варити близько 15 хвилин.
- Куряче м’ясо відокремити від кісток, нарізати та повернути в каструлю.
- Додати засмажку, приправити паприкою, перцем, сушеним часником і хмелі-сунелі.
- Варити ще 5–7 хвилин, наприкінці додати подрібнену петрушку.
- Вимкнути вогонь і залишити суп під кришкою на 5–10 хвилин.
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