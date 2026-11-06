Польський суп. Фото: smachnenke.com.ua

Приготувати такий суп нескладно: спочатку зварити курячий бульйон, окремо зробити засмажку з квасолею, а потім з’єднати всі інгредієнти. У результаті виходить поживна страва, яка добре смакує навіть наступного дня.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться (для бульйону):

курячі стегна з гомілкою — 2 шт.;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

селера — невеликий шматочок кореня або 1 стебло;

корінь петрушки — 1 невеликий;

стебла петрушки та кропу — кілька штук;

духмяний перець — 3–4 горошини;

сіль — приблизно 1 ч. л.;

холодна вода — приблизно 2,5 л.

Для супу:

цибуля — 1 шт.;

олія — 1–2 ст. л.;

цибуля-порей — невеликий шматочок білої частини;

морква — ½ шт.;

готова червона квасоля — 200 г;

томатна паста — 2–3 ст. л.;

картопля — 2 шт.;

паприка — ½ ч. л.;

чорний мелений перець — до ⅓ ч. л.;

сушений часник — ½ ч. л.;

хмелі-сунелі — ⅓ ч. л.;

петрушка — 1 невеликий пучок;

сіль — за смаком.

Спосіб приготування

Курячі стегна залити холодною водою, додати очищені овочі, стебла зелені, духмяний перець і сіль. Довести до кипіння, зняти піну та варити на слабкому вогні 40–50 хвилин. Готову курку й овочі вийняти, бульйон за потреби процідити. Для засмажки обсмажити подрібнену цибулю, додати порей і натерту моркву. Через кілька хвилин покласти квасолю та томатну пасту, прогріти 3–5 хвилин. У бульйон додати нарізану картоплю й варити близько 15 хвилин. Куряче м’ясо відокремити від кісток, нарізати та повернути в каструлю. Додати засмажку, приправити паприкою, перцем, сушеним часником і хмелі-сунелі. Варити ще 5–7 хвилин, наприкінці додати подрібнену петрушку. Вимкнути вогонь і залишити суп під кришкою на 5–10 хвилин.

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