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Головна Смак Забутий рецепт супу "Затишок": ситна страва на осінь та зиму

Забутий рецепт супу "Затишок": ситна страва на осінь та зиму

Ua ru
25 жовтня 2026 14:44
Осінній суп з м’ясом і ячною крупою: ситна страва на обід Фото: smachnenke.com.ua
Суп з крупою. Фото: smachnenke.com.ua

Коли надворі прохолодно, особливо смакують ситні гарячі страви. Цей суп виходить наваристим, густим і ароматним, а після нетривалого настоювання його смак стає ще виразнішим.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • свинина або інше м’ясо — 350 г;
  • корінь петрушки — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 2 шт.;
  • корінь селери — 150–200 г;
  • ячна крупа — 150 г;
  • помідори або перетерті томати — 2 шт. або 200–250 мл;
  • олія — 2 ст. л.;
  • духмяний перець — 3 горошини;
  • чорний перець горошком — 3 шт.;
  • хмелі-сунелі — 1 ч. л.;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • петрушка або кінза — до смаку;
  • сіль і чорний мелений перець — до смаку;
  • вода — 1,8–2 л, за потреби додатково.
рецепт супу з ячною крупою
Суп з ячною крупою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. М’ясо залити водою, додати надрізану цибулину та корінь петрушки.
  2. Довести до кипіння, зняти піну й варити на слабкому вогні до м’якості.
  3. Готове м’ясо вийняти, нарізати шматочками, а бульйон процідити за бажанням.
  4. Другу цибулину подрібнити, моркву й селеру натерти.
  5. Обсмажити овочі на олії до м’якості, додати томати та тушкувати 5–7 хвилин.
  6. У бульйон всипати промиту ячну крупу, додати лавровий лист і перець горошком.
  7. Повернути м’ясо в каструлю та варити близько 10 хвилин.
  8. Додати овочеву засмажку, хмелі-сунелі, сіль і мелений перець. Готувати ще 10–15 хвилин, доки крупа стане м’якою.
  9. Наприкінці додати подрібнені часник і зелень, довести до кипіння та вимкнути вогонь.
  10. Накрити кришкою й залишити на 10 хвилин перед подачею.

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рецепт суп крупа обід
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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