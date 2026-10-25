Суп з крупою. Фото: smachnenke.com.ua

Коли надворі прохолодно, особливо смакують ситні гарячі страви. Цей суп виходить наваристим, густим і ароматним, а після нетривалого настоювання його смак стає ще виразнішим.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

свинина або інше м’ясо — 350 г;

корінь петрушки — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

цибуля — 2 шт.;

корінь селери — 150–200 г;

ячна крупа — 150 г;

помідори або перетерті томати — 2 шт. або 200–250 мл;

олія — 2 ст. л.;

духмяний перець — 3 горошини;

чорний перець горошком — 3 шт.;

хмелі-сунелі — 1 ч. л.;

часник — 2–3 зубчики;

лавровий лист — 1 шт.;

петрушка або кінза — до смаку;

сіль і чорний мелений перець — до смаку;

вода — 1,8–2 л, за потреби додатково.

Суп з ячною крупою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

М’ясо залити водою, додати надрізану цибулину та корінь петрушки. Довести до кипіння, зняти піну й варити на слабкому вогні до м’якості. Готове м’ясо вийняти, нарізати шматочками, а бульйон процідити за бажанням. Другу цибулину подрібнити, моркву й селеру натерти. Обсмажити овочі на олії до м’якості, додати томати та тушкувати 5–7 хвилин. У бульйон всипати промиту ячну крупу, додати лавровий лист і перець горошком. Повернути м’ясо в каструлю та варити близько 10 хвилин. Додати овочеву засмажку, хмелі-сунелі, сіль і мелений перець. Готувати ще 10–15 хвилин, доки крупа стане м’якою. Наприкінці додати подрібнені часник і зелень, довести до кипіння та вимкнути вогонь. Накрити кришкою й залишити на 10 хвилин перед подачею.

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