Забутий рецепт супу "Затишок": ситна страва на осінь та зиму
Ua ru
25 жовтня 2026 14:44
Фото: smachnenke.com.ua
Суп з крупою. Фото: smachnenke.com.ua
Коли надворі прохолодно, особливо смакують ситні гарячі страви. Цей суп виходить наваристим, густим і ароматним, а після нетривалого настоювання його смак стає ще виразнішим.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- свинина або інше м’ясо — 350 г;
- корінь петрушки — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 2 шт.;
- корінь селери — 150–200 г;
- ячна крупа — 150 г;
- помідори або перетерті томати — 2 шт. або 200–250 мл;
- олія — 2 ст. л.;
- духмяний перець — 3 горошини;
- чорний перець горошком — 3 шт.;
- хмелі-сунелі — 1 ч. л.;
- часник — 2–3 зубчики;
- лавровий лист — 1 шт.;
- петрушка або кінза — до смаку;
- сіль і чорний мелений перець — до смаку;
- вода — 1,8–2 л, за потреби додатково.
Спосіб приготування
- М’ясо залити водою, додати надрізану цибулину та корінь петрушки.
- Довести до кипіння, зняти піну й варити на слабкому вогні до м’якості.
- Готове м’ясо вийняти, нарізати шматочками, а бульйон процідити за бажанням.
- Другу цибулину подрібнити, моркву й селеру натерти.
- Обсмажити овочі на олії до м’якості, додати томати та тушкувати 5–7 хвилин.
- У бульйон всипати промиту ячну крупу, додати лавровий лист і перець горошком.
- Повернути м’ясо в каструлю та варити близько 10 хвилин.
- Додати овочеву засмажку, хмелі-сунелі, сіль і мелений перець. Готувати ще 10–15 хвилин, доки крупа стане м’якою.
- Наприкінці додати подрібнені часник і зелень, довести до кипіння та вимкнути вогонь.
- Накрити кришкою й залишити на 10 хвилин перед подачею.
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