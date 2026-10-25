Забытый рецепт супа "Уют": сытное блюдо на осень и зиму
Ua ru
25 октября 2026 14:44
Фото: smachnenke.com.ua
Суп с крупой. Фото: smachnenke.com.ua
Когда на улице прохладно, особенно приятно наслаждаться сытными горячими блюдами. Этот суп получается наваристым, густым и ароматным, а после недолгого настаивания его вкус становится ещё более выразительным.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- свинина или другое мясо — 350 г;
- корень петрушки — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 2 шт.;
- корень сельдерея — 150–200 г;
- ячменная крупа — 150 г;
- помидоры или томатная паста — 2 шт. или 200–250 мл;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- душистый перец — 3 горошины;
- чёрный перец горошком — 3 шт.;
- хмели-сунели — 1 ч. л.;
- чеснок — 2–3 зубчика;
- лавровый лист — 1 шт.;
- петрушка или кинза — по вкусу;
- соль и черный молотый перец — по вкусу;
- вода — 1,8–2 л, при необходимости дополнительно.
Способ приготовления
- Мясо залить водой, добавить надрезанную луковицу и корень петрушки.
- Довести до кипения, снять пену и варить на слабом огне до мягкости.
- Готовое мясо вынуть, нарезать кусочками, а бульон процедить по желанию.
- Вторую луковицу измельчить, морковь и сельдерей натереть.
- Обжарить овощи на масле до мягкости, добавить помидоры и тушить 5–7 минут.
- В бульон всыпать промытую ячменную крупу, добавить лавровый лист и перец горошком.
- Вернуть мясо в кастрюлю и варить около 10 минут.
- Добавить овощную зажарку, хмели-сунели, соль и молотый перец. Готовить ещё 10–15 минут, пока крупа не станет мягкой.
- В конце добавить измельченный чеснок и зелень, довести до кипения и выключить огонь.
- Накрыть крышкой и оставить на 10 минут перед подачей.
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