Суп с крупой. Фото: smachnenke.com.ua

Когда на улице прохладно, особенно приятно наслаждаться сытными горячими блюдами. Этот суп получается наваристым, густым и ароматным, а после недолгого настаивания его вкус становится ещё более выразительным.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

свинина или другое мясо — 350 г;

корень петрушки — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук — 2 шт.;

корень сельдерея — 150–200 г;

ячменная крупа — 150 г;

помидоры или томатная паста — 2 шт. или 200–250 мл;

растительное масло — 2 ст. л.;

душистый перец — 3 горошины;

чёрный перец горошком — 3 шт.;

хмели-сунели — 1 ч. л.;

чеснок — 2–3 зубчика;

лавровый лист — 1 шт.;

петрушка или кинза — по вкусу;

соль и черный молотый перец — по вкусу;

вода — 1,8–2 л, при необходимости дополнительно.

Суп с ячной крупой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Мясо залить водой, добавить надрезанную луковицу и корень петрушки. Довести до кипения, снять пену и варить на слабом огне до мягкости. Готовое мясо вынуть, нарезать кусочками, а бульон процедить по желанию. Вторую луковицу измельчить, морковь и сельдерей натереть. Обжарить овощи на масле до мягкости, добавить помидоры и тушить 5–7 минут. В бульон всыпать промытую ячменную крупу, добавить лавровый лист и перец горошком. Вернуть мясо в кастрюлю и варить около 10 минут. Добавить овощную зажарку, хмели-сунели, соль и молотый перец. Готовить ещё 10–15 минут, пока крупа не станет мягкой. В конце добавить измельченный чеснок и зелень, довести до кипения и выключить огонь. Накрыть крышкой и оставить на 10 минут перед подачей.

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