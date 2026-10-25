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Главная Вкус Забытый рецепт супа "Уют": сытное блюдо на осень и зиму

Забытый рецепт супа "Уют": сытное блюдо на осень и зиму

Ua ru
25 октября 2026 14:44
Осенний суп с мясом и ячменной крупой: сытное блюдо на обед Фото: smachnenke.com.ua
Суп с крупой. Фото: smachnenke.com.ua

Когда на улице прохладно, особенно приятно наслаждаться сытными горячими блюдами. Этот суп получается наваристым, густым и ароматным, а после недолгого настаивания его вкус становится ещё более выразительным.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • свинина или другое мясо — 350 г;
  • корень петрушки — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 2 шт.;
  • корень сельдерея — 150–200 г;
  • ячменная крупа — 150 г;
  • помидоры или томатная паста — 2 шт. или 200–250 мл;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • душистый перец — 3 горошины;
  • чёрный перец горошком — 3 шт.;
  • хмели-сунели — 1 ч. л.;
  • чеснок — 2–3 зубчика;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • петрушка или кинза — по вкусу;
  • соль и черный молотый перец — по вкусу;
  • вода — 1,8–2 л, при необходимости дополнительно.
рецепт супу з ячною крупою
Суп с ячной крупой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Мясо залить водой, добавить надрезанную луковицу и корень петрушки.
  2. Довести до кипения, снять пену и варить на слабом огне до мягкости.
  3. Готовое мясо вынуть, нарезать кусочками, а бульон процедить по желанию.
  4. Вторую луковицу измельчить, морковь и сельдерей натереть.
  5. Обжарить овощи на масле до мягкости, добавить помидоры и тушить 5–7 минут.
  6. В бульон всыпать промытую ячменную крупу, добавить лавровый лист и перец горошком.
  7. Вернуть мясо в кастрюлю и варить около 10 минут.
  8. Добавить овощную зажарку, хмели-сунели, соль и молотый перец. Готовить ещё 10–15 минут, пока крупа не станет мягкой.
  9. В конце добавить измельченный чеснок и зелень, довести до кипения и выключить огонь.
  10. Накрыть крышкой и оставить на 10 минут перед подачей.

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рецепт суп крупа обед
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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