Польский суп: понадобятся красная фасоль и куриные окорочка
Ua ru
6 ноября 2026 15:04
Фото: smachnenke.com.ua
Польский суп. Фото: smachnenke.com.ua
Приготовить такой суп несложно: сначала сварить куриный бульон, отдельно сделать зажарку с фасолью, а затем смешать все ингредиенты. В результате получается сытное блюдо, которое остается вкусным даже на следующий день.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится (для бульона):
- куриные бедра с голенью — 2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- сельдерей — небольшой кусочек корня или 1 стебель;
- корень петрушки — 1 небольшой;
- стебли петрушки и укропа — несколько штук;
- душистый перец — 3–4 горошины;
- соль — примерно 1 ч. л.;
- холодная вода — примерно 2,5 л.
Для супа:
- лук — 1 шт.;
- растительное масло — 1–2 ст. л.;
- лук-порей — небольшой кусочек белой части;
- морковь — ½ шт.;
- готовая красная фасоль — 200 г;
- томатная паста — 2–3 ст. л.;
- картофель — 2 шт.;
- паприка — ½ ч. л.;
- черный молотый перец — до ⅓ ч. л.;
- сушеный чеснок — ½ ч. л.;
- хмели-сунели — ⅓ ч. л.;
- петрушка — 1 небольшой пучок;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Куриные окорочка залить холодной водой, добавить очищенные овощи, стебли зелени, душистый перец и соль.
- Довести до кипения, снять пену и варить на слабом огне 40–50 минут.
- Готовую курицу и овощи вынуть, бульон при необходимости процедить.
- Для заправки обжарить измельчённый лук, добавить порей и натертую морковь.
- Через несколько минут положить фасоль и томатную пасту, прогреть 3–5 минут.
- В бульон добавить нарезанный картофель и варить около 15 минут.
- Куриное мясо отделить от костей, нарезать и вернуть в кастрюлю.
- Добавить обжарку, приправить паприкой, перцем, сушеным чесноком и хмели-сунели.
- Варить ещё 5–7 минут, в конце добавить измельчённую петрушку.
- Выключить огонь и оставить суп под крышкой на 5–10 минут.
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