Польский суп. Фото: smachnenke.com.ua

Приготовить такой суп несложно: сначала сварить куриный бульон, отдельно сделать зажарку с фасолью, а затем смешать все ингредиенты. В результате получается сытное блюдо, которое остается вкусным даже на следующий день.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится (для бульона):

куриные бедра с голенью — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

сельдерей — небольшой кусочек корня или 1 стебель;

корень петрушки — 1 небольшой;

стебли петрушки и укропа — несколько штук;

душистый перец — 3–4 горошины;

соль — примерно 1 ч. л.;

холодная вода — примерно 2,5 л.

Для супа:

лук — 1 шт.;

растительное масло — 1–2 ст. л.;

лук-порей — небольшой кусочек белой части;

морковь — ½ шт.;

готовая красная фасоль — 200 г;

томатная паста — 2–3 ст. л.;

картофель — 2 шт.;

паприка — ½ ч. л.;

черный молотый перец — до ⅓ ч. л.;

сушеный чеснок — ½ ч. л.;

хмели-сунели — ⅓ ч. л.;

петрушка — 1 небольшой пучок;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Куриные окорочка залить холодной водой, добавить очищенные овощи, стебли зелени, душистый перец и соль. Довести до кипения, снять пену и варить на слабом огне 40–50 минут. Готовую курицу и овощи вынуть, бульон при необходимости процедить. Для заправки обжарить измельчённый лук, добавить порей и натертую морковь. Через несколько минут положить фасоль и томатную пасту, прогреть 3–5 минут. В бульон добавить нарезанный картофель и варить около 15 минут. Куриное мясо отделить от костей, нарезать и вернуть в кастрюлю. Добавить обжарку, приправить паприкой, перцем, сушеным чесноком и хмели-сунели. Варить ещё 5–7 минут, в конце добавить измельчённую петрушку. Выключить огонь и оставить суп под крышкой на 5–10 минут.

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