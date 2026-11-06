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Главная Вкус Польский суп: понадобятся красная фасоль и куриные окорочка

Польский суп: понадобятся красная фасоль и куриные окорочка

Ua ru
6 ноября 2026 15:04
Польский суп с фасолью и курицей: наваристое первое блюдо Фото: smachnenke.com.ua
Польский суп. Фото: smachnenke.com.ua

Приготовить такой суп несложно: сначала сварить куриный бульон, отдельно сделать зажарку с фасолью, а затем смешать все ингредиенты. В результате получается сытное блюдо, которое остается вкусным даже на следующий день.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится (для бульона):

  • куриные бедра с голенью — 2 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • сельдерей — небольшой кусочек корня или 1 стебель;
  • корень петрушки — 1 небольшой;
  • стебли петрушки и укропа — несколько штук;
  • душистый перец — 3–4 горошины;
  • соль — примерно 1 ч. л.;
  • холодная вода — примерно 2,5 л.

Для супа:

  • лук — 1 шт.;
  • растительное масло — 1–2 ст. л.;
  • лук-порей — небольшой кусочек белой части;
  • морковь — ½ шт.;
  • готовая красная фасоль — 200 г;
  • томатная паста — 2–3 ст. л.;
  • картофель — 2 шт.;
  • паприка — ½ ч. л.;
  • черный молотый перец — до ⅓ ч. л.;
  • сушеный чеснок — ½ ч. л.;
  • хмели-сунели — ⅓ ч. л.;
  • петрушка — 1 небольшой пучок;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Куриные окорочка залить холодной водой, добавить очищенные овощи, стебли зелени, душистый перец и соль.
  2. Довести до кипения, снять пену и варить на слабом огне 40–50 минут.
  3. Готовую курицу и овощи вынуть, бульон при необходимости процедить.
  4. Для заправки обжарить измельчённый лук, добавить порей и натертую морковь.
  5. Через несколько минут положить фасоль и томатную пасту, прогреть 3–5 минут.
  6. В бульон добавить нарезанный картофель и варить около 15 минут.
  7. Куриное мясо отделить от костей, нарезать и вернуть в кастрюлю.
  8. Добавить обжарку, приправить паприкой, перцем, сушеным чесноком и хмели-сунели.
  9. Варить ещё 5–7 минут, в конце добавить измельчённую петрушку.
  10. Выключить огонь и оставить суп под крышкой на 5–10 минут.

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рецепт суп фасоль обед
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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