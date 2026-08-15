Пухкі панкейки на сніданок за 15 хвилин: смачний рецепт на вихідні
Пухкі, ніжні та повітряні панкейки — чудовий варіант сніданку для всієї родини. Вони виходять золотистими зовні та неймовірно м'якими всередині. А секрет особливо легкої текстури простий — білки потрібно збити окремо та лише наприкінці обережно додати до тіста.
Рецептом поділилася українська господиня Світлана на YouTube-каналі "Мій обід", передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- молоко — 200 мл;
- борошно — 140 г;
- цукор — 2-3 ст. л.;
- рослинна олія — 2-3 ст. л.;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- ванільний цукор — за смаком;
- сіль — дрібка.
Спосіб приготування
- Відокремити білки від жовтків.
- До жовтків додати цукор та добре перемішати вінчиком.
- Додати ванільний цукор і розпушувач, перемішати. Влити молоко та рослинну олію і знову добре збити вінчиком.
- Просіяти до жовтків борошно та перемішати до однорідності. Тісто має вийти досить густим, але водночас повільно стікати з вінчика.
- До білків додати дрібку солі та збити міксером до стійких піків. Перекласти їх до основного тіста й дуже обережно перемішати лопаткою, щоб маса залишилася легкою та повітряною.
- Сковорідку добре розігріти на невеликому вогні.
- Викладати тісто столовою ложкою, формуючи панкейки у два шари — так вони вийдуть особливо високими та пухкими.
- Смажити на невеликому вогні під кришкою.
- Коли краї панкейків підсохнуть, обережно перевернути їх та готувати з іншого боку ще кілька хвилин до золотистого кольору.
Готові панкейки подавайте теплими з медом, варенням, шоколадом, свіжими ягодами або улюбленим топінгом.
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