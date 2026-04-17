Рецепт ідеального кляру для риби: знадобиться крохмаль та борошно

Риба в клярі. Фото: gospodynka.com.ua

Секрет по-справжньому хрусткої риби — у правильному клярі. Він робить скоринку легкою, повітряною та золотистою, зберігаючи всередині ніжну соковитість. Такий рецепт працює з будь-якою рибою і завжди дає стабільний результат.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

риба — 500 г;

яйце — 1 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

борошно — 2 ст. л.;

крохмаль — 2 ст. л.;

газована вода — 1 ст. л.;

горілка або коньяк — 1 ст. л. (за бажанням);

розпушувач — 1/4 ч. л.;

паприка — за смаком;

чорний перець — за смаком;

сухий часник — за смаком;

сіль — за смаком;

олія — для смаження.

Риба в клярі. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Рибу очистити, промити й ретельно обсушити. У мисці змішати яйце зі сметаною, спеціями та сіллю. Додати борошно і крохмаль, перемішати до однорідності. Влити газовану воду, за бажанням додати алкоголь, в кінці швидко втрутити розпушувач. Кляр має вийти густим, як на оладки. Кожен шматок риби занурити в кляр і викласти в добре розігріту олію. Смажити на середньому вогні по 2–3 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки. Викласти на паперовий рушник.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби

Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю.

Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.

Читайте також:

Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.

Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.

Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.