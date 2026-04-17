Рецепт ідеального кляру для риби: знадобиться крохмаль та борошно
Дата публікації: 17 квітня 2026 14:44
Риба в клярі. Фото: gospodynka.com.ua
Секрет по-справжньому хрусткої риби — у правильному клярі. Він робить скоринку легкою, повітряною та золотистою, зберігаючи всередині ніжну соковитість. Такий рецепт працює з будь-якою рибою і завжди дає стабільний результат.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- риба — 500 г;
- яйце — 1 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- борошно — 2 ст. л.;
- крохмаль — 2 ст. л.;
- газована вода — 1 ст. л.;
- горілка або коньяк — 1 ст. л. (за бажанням);
- розпушувач — 1/4 ч. л.;
- паприка — за смаком;
- чорний перець — за смаком;
- сухий часник — за смаком;
- сіль — за смаком;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Рибу очистити, промити й ретельно обсушити.
- У мисці змішати яйце зі сметаною, спеціями та сіллю.
- Додати борошно і крохмаль, перемішати до однорідності.
- Влити газовану воду, за бажанням додати алкоголь, в кінці швидко втрутити розпушувач. Кляр має вийти густим, як на оладки.
- Кожен шматок риби занурити в кляр і викласти в добре розігріту олію.
- Смажити на середньому вогні по 2–3 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки. Викласти на паперовий рушник.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби
Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю.
Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.
Читайте також:
Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.
Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.
Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.
