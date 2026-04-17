Головна Смак Рецепт ідеального кляру для риби: знадобиться крохмаль та борошно

Рецепт ідеального кляру для риби: знадобиться крохмаль та борошно

Дата публікації: 17 квітня 2026 14:44
Риба в клярі. Фото: gospodynka.com.ua

Секрет по-справжньому хрусткої риби — у правильному клярі. Він робить скоринку легкою, повітряною та золотистою, зберігаючи всередині ніжну соковитість. Такий рецепт працює з будь-якою рибою і завжди дає стабільний результат.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • риба — 500 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • борошно — 2 ст. л.;
  • крохмаль — 2 ст. л.;
  • газована вода — 1 ст. л.;
  • горілка або коньяк — 1 ст. л. (за бажанням);
  • розпушувач — 1/4 ч. л.;
  • паприка — за смаком;
  • чорний перець — за смаком;
  • сухий часник — за смаком;
  • сіль — за смаком;
  • олія — для смаження.
рецепт смаженої риби в клярі
Спосіб приготування 

  1. Рибу очистити, промити й ретельно обсушити.
  2. У мисці змішати яйце зі сметаною, спеціями та сіллю.
  3. Додати борошно і крохмаль, перемішати до однорідності. 
  4. Влити газовану воду, за бажанням додати алкоголь, в кінці швидко втрутити розпушувач. Кляр має вийти густим, як на оладки.
  5. Кожен шматок риби занурити в кляр і викласти в добре розігріту олію. 
  6. Смажити на середньому вогні по 2–3 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки. Викласти на паперовий рушник.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
