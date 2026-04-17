Главная Вкус Рецепт идеального кляра для рыбы: понадобится крахмал и мука

Рецепт идеального кляра для рыбы: понадобится крахмал и мука

Дата публикации 17 апреля 2026 14:44
Рыба в кляре. Фото: gospodynka.com.ua

Секрет по-настоящему хрустящей рыбы — в правильном кляре. Он делает корочку легкой, воздушной и золотистой, сохраняя внутри нежную сочность. Такой рецепт работает с любой рыбой и всегда дает стабильный результат.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • рыба — 500 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • мука — 2 ст. л.;
  • крахмал — 2 ст. л.;
  • газированная вода — 1 ст. л.;
  • водка или коньяк — 1 ст. л. (по желанию);
  • разрыхлитель — 1/4 ч. л.;
  • паприка — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • сухой чеснок — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • масло — для жарки.
Способ приготовления

  1. Рыбу очистить, промыть и тщательно обсушить.
  2. В миске смешать яйцо со сметаной, специями и солью.
  3. Добавить муку и крахмал, перемешать до однородности.
  4. Влить газированную воду, по желанию добавить алкоголь, в конце быстро вмешать разрыхлитель. Кляр должен получиться густым, как на оладьи.
  5. Каждый кусок рыбы окунуть в кляр и выложить в хорошо разогретое масло.
  6. Жарить на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Выложить на бумажное полотенце.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
