Рецепт идеального кляра для рыбы: понадобится крахмал и мука

Рыба в кляре. Фото: gospodynka.com.ua

Секрет по-настоящему хрустящей рыбы — в правильном кляре. Он делает корочку легкой, воздушной и золотистой, сохраняя внутри нежную сочность. Такой рецепт работает с любой рыбой и всегда дает стабильный результат.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

рыба — 500 г;

яйцо — 1 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

мука — 2 ст. л.;

крахмал — 2 ст. л.;

газированная вода — 1 ст. л.;

водка или коньяк — 1 ст. л. (по желанию);

разрыхлитель — 1/4 ч. л.;

паприка — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

сухой чеснок — по вкусу;

соль — по вкусу;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Рыбу очистить, промыть и тщательно обсушить. В миске смешать яйцо со сметаной, специями и солью. Добавить муку и крахмал, перемешать до однородности. Влить газированную воду, по желанию добавить алкоголь, в конце быстро вмешать разрыхлитель. Кляр должен получиться густым, как на оладьи. Каждый кусок рыбы окунуть в кляр и выложить в хорошо разогретое масло. Жарить на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Выложить на бумажное полотенце.

