Рецепт идеального кляра для рыбы: понадобится крахмал и мука
Ua ru
Дата публикации 17 апреля 2026 14:44
Секрет по-настоящему хрустящей рыбы — в правильном кляре. Он делает корочку легкой, воздушной и золотистой, сохраняя внутри нежную сочность. Такой рецепт работает с любой рыбой и всегда дает стабильный результат.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- рыба — 500 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- мука — 2 ст. л.;
- крахмал — 2 ст. л.;
- газированная вода — 1 ст. л.;
- водка или коньяк — 1 ст. л. (по желанию);
- разрыхлитель — 1/4 ч. л.;
- паприка — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- сухой чеснок — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
- Рыбу очистить, промыть и тщательно обсушить.
- В миске смешать яйцо со сметаной, специями и солью.
- Добавить муку и крахмал, перемешать до однородности.
- Влить газированную воду, по желанию добавить алкоголь, в конце быстро вмешать разрыхлитель. Кляр должен получиться густым, как на оладьи.
- Каждый кусок рыбы окунуть в кляр и выложить в хорошо разогретое масло.
- Жарить на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Выложить на бумажное полотенце.
Читайте Новини.LIVE!
