Рецепт картоплі з часниковим маслом: готується в духовці за 30 хвилин
Ua ru
13 листопада 2026 21:04
Фото: smachnenke.com.ua
Картопля з часником. Фото: smachnenke.com.ua
Цей рецепт стане у пригоді, коли хочеться приготувати щось смачне без зайвих клопотів. Відварену картоплю достатньо доповнити ароматною сумішшю із сиру, зелені та часнику, а решту роботи зробить духовка.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- картопля — 8–9 шт. (приблизно 1 кг);
- вершкове масло — 100 г і трохи для форми;
- сметана — 2 ст. л.;
- твердий сир — 70 г;
- часник — 4 зубчики;
- петрушка — ½ пучка;
- сіль — до смаку.
Спосіб приготування
- Картоплю очистити, відварити в підсоленій воді до готовності, злити воду та розрізати навпіл.
- Змішати розм’якшене масло з натертим сиром, подрібненим часником, петрушкою, сметаною та сіллю.
- Форму змастити маслом, викласти картоплю зрізами догори й розподілити зверху часниково-сирну суміш.
- Запікати за температури 220 °C приблизно 25–30 хвилин до золотистої скоринки.
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