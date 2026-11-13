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Головна Смак Рецепт картоплі з часниковим маслом: готується в духовці за 30 хвилин

Рецепт картоплі з часниковим маслом: готується в духовці за 30 хвилин

Ua ru
13 листопада 2026 21:04
Запечена картопля з часниково-сирною скоринкою: проста страва для всієї родини Фото: smachnenke.com.ua
Картопля з часником. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт стане у пригоді, коли хочеться приготувати щось смачне без зайвих клопотів. Відварену картоплю достатньо доповнити ароматною сумішшю із сиру, зелені та часнику, а решту роботи зробить духовка.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • картопля — 8–9 шт. (приблизно 1 кг);
  • вершкове масло — 100 г і трохи для форми;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • твердий сир — 70 г;
  • часник — 4 зубчики;
  • петрушка — ½ пучка;
  • сіль — до смаку.

Спосіб приготування

  1. Картоплю очистити, відварити в підсоленій воді до готовності, злити воду та розрізати навпіл.
  2. Змішати розм’якшене масло з натертим сиром, подрібненим часником, петрушкою, сметаною та сіллю.
  3. Форму змастити маслом, викласти картоплю зрізами догори й розподілити зверху часниково-сирну суміш.
  4. Запікати за температури 220 °C приблизно 25–30 хвилин до золотистої скоринки.

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Вечеря картопля часник рецепт
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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