Картопля з часником. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт стане у пригоді, коли хочеться приготувати щось смачне без зайвих клопотів. Відварену картоплю достатньо доповнити ароматною сумішшю із сиру, зелені та часнику, а решту роботи зробить духовка.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

картопля — 8–9 шт. (приблизно 1 кг);

вершкове масло — 100 г і трохи для форми;

сметана — 2 ст. л.;

твердий сир — 70 г;

часник — 4 зубчики;

петрушка — ½ пучка;

сіль — до смаку.

Спосіб приготування

Картоплю очистити, відварити в підсоленій воді до готовності, злити воду та розрізати навпіл. Змішати розм’якшене масло з натертим сиром, подрібненим часником, петрушкою, сметаною та сіллю. Форму змастити маслом, викласти картоплю зрізами догори й розподілити зверху часниково-сирну суміш. Запікати за температури 220 °C приблизно 25–30 хвилин до золотистої скоринки.

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