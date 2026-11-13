Рецепт картофеля с чесночным маслом: готовится в духовке за 30 минут
Ua ru
13 ноября 2026 21:04
Фото: smachnenke.com.ua
Картофель с чесноком. Фото: smachnenke.com.ua
Этот рецепт пригодится, когда хочется приготовить что-нибудь вкусное без лишних хлопот. Отварной картофель достаточно дополнить ароматной смесью из творога, зелени и чеснока, а остальное сделает духовка.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- картофель — 8–9 шт. (примерно 1 кг);
- сливочное масло — 100 г и немного для формы;
- сметана — 2 ст. л.;
- твёрдый сыр — 70 г;
- чеснок — 4 зубчика;
- петрушка — ½ пучка;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Картофель очистить, отварить в подсоленной воде до готовности, слить воду и разрезать пополам.
- Смешать размягченное масло с натертым сыром, измельченным чесноком, петрушкой, сметаной и солью.
- Форму смазать маслом, выложить картофель срезами вверх и распределить сверху чесночно-сырную смесь.
- Запекать при температуре 220 °C примерно 25–30 минут до появления золотистой корочки.
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