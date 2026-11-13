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Главная Вкус Рецепт картофеля с чесночным маслом: готовится в духовке за 30 минут

Рецепт картофеля с чесночным маслом: готовится в духовке за 30 минут

Ua ru
13 ноября 2026 21:04
Запеченный картофель с чесночно-сырной корочкой: простое блюдо для всей семьи Фото: smachnenke.com.ua
Картофель с чесноком. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт пригодится, когда хочется приготовить что-нибудь вкусное без лишних хлопот. Отварной картофель достаточно дополнить ароматной смесью из творога, зелени и чеснока, а остальное сделает духовка.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • картофель — 8–9 шт. (примерно 1 кг);
  • сливочное масло — 100 г и немного для формы;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • твёрдый сыр — 70 г;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • петрушка — ½ пучка;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Картофель очистить, отварить в подсоленной воде до готовности, слить воду и разрезать пополам.
  2. Смешать размягченное масло с натертым сыром, измельченным чесноком, петрушкой, сметаной и солью.
  3. Форму смазать маслом, выложить картофель срезами вверх и распределить сверху чесночно-сырную смесь.
  4. Запекать при температуре 220 °C примерно 25–30 минут до появления золотистой корочки.

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Ужин картошка чеснок рецепт
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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