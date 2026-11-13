Картофель с чесноком. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт пригодится, когда хочется приготовить что-нибудь вкусное без лишних хлопот. Отварной картофель достаточно дополнить ароматной смесью из творога, зелени и чеснока, а остальное сделает духовка.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

картофель — 8–9 шт. (примерно 1 кг);

сливочное масло — 100 г и немного для формы;

сметана — 2 ст. л.;

твёрдый сыр — 70 г;

чеснок — 4 зубчика;

петрушка — ½ пучка;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Картофель очистить, отварить в подсоленной воде до готовности, слить воду и разрезать пополам. Смешать размягченное масло с натертым сыром, измельченным чесноком, петрушкой, сметаной и солью. Форму смазать маслом, выложить картофель срезами вверх и распределить сверху чесночно-сырную смесь. Запекать при температуре 220 °C примерно 25–30 минут до появления золотистой корочки.

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