Україна
Рецепт котлет з начинкою — готуються дуже просто в духовці

Рецепт котлет з начинкою — готуються дуже просто в духовці

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 21:04
Котлети з начинкою в духовці — простий рецепт соковитої страви
Котлети з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Ці котлети з начинкою готуються напрочуд просто, а результат завжди тішить. Соковитий фарш, ароматна овочева серединка та запікання в духовці роблять страву легкою, поживною й дуже домашньою. Вдалий варіант, коли хочеться чогось нового зі звичних продуктів.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • фарш — 600 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — до свого смаку;
  • перець чорний мелений — до свого смаку;
  • паприка солодка мелена — 1 ч. л.

Для начинки:

  • капуста білокачанна — 400 г;
  • печериці — 200 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • олія — для смаження;
  • сіль — до свого смаку;
  • перець чорний мелений — до свого смаку;
  • кріп, петрушка — до свого смаку.

Спосіб приготування

Почати з приготування начинки. Капусту дрібно нашаткувати. Печериці нарізати середніми шматочками та викласти на суху розігріту сковорідку. Обсмажити гриби без олії, щоб повністю випарувалась зайва волога.

рецепт котлет в духовці
Фарш та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Додати до грибів олію, дрібно нарізану цибулю та натерту моркву. Перемішати й обсмажити кілька хвилин до м’якості овочів. Додати капусту, посолити, поперчити та тушити разом приблизно 10 хвилин, поки начинка стане м’якою та ароматною. Зняти з вогню, перекласти в миску й додати подрібнений кріп і петрушку. Начинку повністю охолодити.

простий рецепт котлет в духовці
Котлети на пергаменті. Фото: gospodynka.com.ua

Фарш викласти в глибоку миску, додати яйце, сіль, чорний перець і солодку паприку. Ретельно вимішати руками до однорідності, за бажанням злегка відбити масу, щоб котлети вийшли соковитими та ніжними. З фаршу сформувати однакові кульки. Кожну розплющити в тонкий коржик, викласти всередину щедру порцію овочевої начинки та обережно згорнути у рулет або подовжену котлету, добре защипуючи краї.

простий рецепт котлет з начинкою в духовці
Котлети з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Готові котлети з начинкою викласти на деко, застелене пергаментом, злегка змастити зверху олією. Запікати у розігрітій духовці при температурі 190 °C 35–40 хвилин до рум’яної скоринки. Подавати гарячими, посипавши свіжою зеленню. Чудово смакують зі сметаною, картопляним пюре або свіжими овочами.

Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
