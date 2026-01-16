Котлети з начинкою в духовці — простий рецепт соковитої страви

Рецепт котлет з начинкою — готуються дуже просто в духовці
Ці котлети з начинкою готуються напрочуд просто, а результат завжди тішить. Соковитий фарш, ароматна овочева серединка та запікання в духовці роблять страву легкою, поживною й дуже домашньою. Вдалий варіант, коли хочеться чогось нового зі звичних продуктів.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- фарш — 600 г;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — до свого смаку;
- перець чорний мелений — до свого смаку;
- паприка солодка мелена — 1 ч. л.
Для начинки:
- капуста білокачанна — 400 г;
- печериці — 200 г;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- олія — для смаження;
- сіль — до свого смаку;
- перець чорний мелений — до свого смаку;
- кріп, петрушка — до свого смаку.
Спосіб приготування
Почати з приготування начинки. Капусту дрібно нашаткувати. Печериці нарізати середніми шматочками та викласти на суху розігріту сковорідку. Обсмажити гриби без олії, щоб повністю випарувалась зайва волога.
Додати до грибів олію, дрібно нарізану цибулю та натерту моркву. Перемішати й обсмажити кілька хвилин до м’якості овочів. Додати капусту, посолити, поперчити та тушити разом приблизно 10 хвилин, поки начинка стане м’якою та ароматною. Зняти з вогню, перекласти в миску й додати подрібнений кріп і петрушку. Начинку повністю охолодити.
Фарш викласти в глибоку миску, додати яйце, сіль, чорний перець і солодку паприку. Ретельно вимішати руками до однорідності, за бажанням злегка відбити масу, щоб котлети вийшли соковитими та ніжними. З фаршу сформувати однакові кульки. Кожну розплющити в тонкий коржик, викласти всередину щедру порцію овочевої начинки та обережно згорнути у рулет або подовжену котлету, добре защипуючи краї.
Готові котлети з начинкою викласти на деко, застелене пергаментом, злегка змастити зверху олією. Запікати у розігрітій духовці при температурі 190 °C 35–40 хвилин до рум’яної скоринки. Подавати гарячими, посипавши свіжою зеленню. Чудово смакують зі сметаною, картопляним пюре або свіжими овочами.
