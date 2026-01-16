Котлети з начинкою в духовці — простий рецепт соковитої страви

Котлети з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Ці котлети з начинкою готуються напрочуд просто, а результат завжди тішить. Соковитий фарш, ароматна овочева серединка та запікання в духовці роблять страву легкою, поживною й дуже домашньою. Вдалий варіант, коли хочеться чогось нового зі звичних продуктів.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

фарш — 600 г;

яйце — 1 шт.;

сіль — до свого смаку;

перець чорний мелений — до свого смаку;

паприка солодка мелена — 1 ч. л.

Для начинки:

капуста білокачанна — 400 г;

печериці — 200 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

олія — для смаження;

сіль — до свого смаку;

перець чорний мелений — до свого смаку;

кріп, петрушка — до свого смаку.

Спосіб приготування

Почати з приготування начинки. Капусту дрібно нашаткувати. Печериці нарізати середніми шматочками та викласти на суху розігріту сковорідку. Обсмажити гриби без олії, щоб повністю випарувалась зайва волога.

Фарш та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Додати до грибів олію, дрібно нарізану цибулю та натерту моркву. Перемішати й обсмажити кілька хвилин до м’якості овочів. Додати капусту, посолити, поперчити та тушити разом приблизно 10 хвилин, поки начинка стане м’якою та ароматною. Зняти з вогню, перекласти в миску й додати подрібнений кріп і петрушку. Начинку повністю охолодити.

Котлети на пергаменті. Фото: gospodynka.com.ua

Фарш викласти в глибоку миску, додати яйце, сіль, чорний перець і солодку паприку. Ретельно вимішати руками до однорідності, за бажанням злегка відбити масу, щоб котлети вийшли соковитими та ніжними. З фаршу сформувати однакові кульки. Кожну розплющити в тонкий коржик, викласти всередину щедру порцію овочевої начинки та обережно згорнути у рулет або подовжену котлету, добре защипуючи краї.

Котлети з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Готові котлети з начинкою викласти на деко, застелене пергаментом, злегка змастити зверху олією. Запікати у розігрітій духовці при температурі 190 °C 35–40 хвилин до рум’яної скоринки. Подавати гарячими, посипавши свіжою зеленню. Чудово смакують зі сметаною, картопляним пюре або свіжими овочами.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт.

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото.

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.