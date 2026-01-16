Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Рецепт котлет с начинкой — готовятся очень просто в духовке

Рецепт котлет с начинкой — готовятся очень просто в духовке

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 21:04
Котлеты с начинкой в духовке — простой рецепт сочного блюда
Котлеты с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Эти котлеты с начинкой готовятся удивительно просто, а результат всегда радует. Сочный фарш, ароматная овощная серединка и запекание в духовке делают блюдо легким, питательным и очень домашним. Удачный вариант, когда хочется чего-то нового из привычных продуктов.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • фарш — 600 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — по своему вкусу;
  • перец черный молотый — по своему вкусу;
  • паприка сладкая молотая — 1 ч. л.

Для начинки:

  • капуста белокочанная — 400 г;
  • шампиньоны — 200 г;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • масло — для жарки;
  • соль — по своему вкусу;
  • перец черный молотый — по своему вкусу;
  • укроп, петрушка — по своему вкусу.

Способ приготовления

Начать с приготовления начинки. Капусту мелко нашинковать. Шампиньоны нарезать средними кусочками и выложить на сухую разогретую сковородку. Обжарить грибы без масла, чтобы полностью испарилась лишняя влага.

рецепт котлет в духовці
Фарш и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить к грибам масло, мелко нарезанный лук и натертую морковь. Перемешать и обжарить несколько минут до мягкости овощей. Добавить капусту, посолить, поперчить и тушить вместе примерно 10 минут, пока начинка станет мягкой и ароматной. Снять с огня, переложить в миску и добавить измельченный укроп и петрушку. Начинку полностью охладить.

простий рецепт котлет в духовці
Котлеты на пергаменте. Фото: gospodynka.com.ua

Фарш выложить в глубокую миску, добавить яйцо, соль, черный перец и сладкую паприку. Тщательно вымешать руками до однородности, по желанию слегка отбить массу, чтобы котлеты получились сочными и нежными. Из фарша сформировать одинаковые шарики. Каждый расплющить в тонкую лепешку, выложить внутрь щедрую порцию овощной начинки и осторожно свернуть в рулет или удлиненную котлету, хорошо защипывая края.

простий рецепт котлет з начинкою в духовці
Котлеты с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Готовые котлеты с начинкой выложить на противень, застеленный пергаментом, слегка смазать сверху маслом. Запекать в разогретой духовке при температуре 190 °C 35-40 минут до румяной корочки. Подавать горячими, посыпав свежей зеленью. Прекрасно сочетаются со сметаной, картофельным пюре или свежими овощами.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

Ужин рецепт котлеты малосольные огурцы мясной фарш
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации