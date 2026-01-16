Котлеты с начинкой в духовке — простой рецепт сочного блюда

Рецепт котлет с начинкой — готовятся очень просто в духовке
Эти котлеты с начинкой готовятся удивительно просто, а результат всегда радует. Сочный фарш, ароматная овощная серединка и запекание в духовке делают блюдо легким, питательным и очень домашним. Удачный вариант, когда хочется чего-то нового из привычных продуктов.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- фарш — 600 г;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — по своему вкусу;
- перец черный молотый — по своему вкусу;
- паприка сладкая молотая — 1 ч. л.
Для начинки:
- капуста белокочанная — 400 г;
- шампиньоны — 200 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- масло — для жарки;
- соль — по своему вкусу;
- перец черный молотый — по своему вкусу;
- укроп, петрушка — по своему вкусу.
Способ приготовления
Начать с приготовления начинки. Капусту мелко нашинковать. Шампиньоны нарезать средними кусочками и выложить на сухую разогретую сковородку. Обжарить грибы без масла, чтобы полностью испарилась лишняя влага.
Добавить к грибам масло, мелко нарезанный лук и натертую морковь. Перемешать и обжарить несколько минут до мягкости овощей. Добавить капусту, посолить, поперчить и тушить вместе примерно 10 минут, пока начинка станет мягкой и ароматной. Снять с огня, переложить в миску и добавить измельченный укроп и петрушку. Начинку полностью охладить.
Фарш выложить в глубокую миску, добавить яйцо, соль, черный перец и сладкую паприку. Тщательно вымешать руками до однородности, по желанию слегка отбить массу, чтобы котлеты получились сочными и нежными. Из фарша сформировать одинаковые шарики. Каждый расплющить в тонкую лепешку, выложить внутрь щедрую порцию овощной начинки и осторожно свернуть в рулет или удлиненную котлету, хорошо защипывая края.
Готовые котлеты с начинкой выложить на противень, застеленный пергаментом, слегка смазать сверху маслом. Запекать в разогретой духовке при температуре 190 °C 35-40 минут до румяной корочки. Подавать горячими, посыпав свежей зеленью. Прекрасно сочетаются со сметаной, картофельным пюре или свежими овощами.
