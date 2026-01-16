Котлеты с начинкой в духовке — простой рецепт сочного блюда

Котлеты с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Эти котлеты с начинкой готовятся удивительно просто, а результат всегда радует. Сочный фарш, ароматная овощная серединка и запекание в духовке делают блюдо легким, питательным и очень домашним. Удачный вариант, когда хочется чего-то нового из привычных продуктов.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

фарш — 600 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — по своему вкусу;

перец черный молотый — по своему вкусу;

паприка сладкая молотая — 1 ч. л.

Для начинки:

капуста белокочанная — 400 г;

шампиньоны — 200 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

масло — для жарки;

соль — по своему вкусу;

перец черный молотый — по своему вкусу;

укроп, петрушка — по своему вкусу.

Способ приготовления

Начать с приготовления начинки. Капусту мелко нашинковать. Шампиньоны нарезать средними кусочками и выложить на сухую разогретую сковородку. Обжарить грибы без масла, чтобы полностью испарилась лишняя влага.

Фарш и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить к грибам масло, мелко нарезанный лук и натертую морковь. Перемешать и обжарить несколько минут до мягкости овощей. Добавить капусту, посолить, поперчить и тушить вместе примерно 10 минут, пока начинка станет мягкой и ароматной. Снять с огня, переложить в миску и добавить измельченный укроп и петрушку. Начинку полностью охладить.

Котлеты на пергаменте. Фото: gospodynka.com.ua

Фарш выложить в глубокую миску, добавить яйцо, соль, черный перец и сладкую паприку. Тщательно вымешать руками до однородности, по желанию слегка отбить массу, чтобы котлеты получились сочными и нежными. Из фарша сформировать одинаковые шарики. Каждый расплющить в тонкую лепешку, выложить внутрь щедрую порцию овощной начинки и осторожно свернуть в рулет или удлиненную котлету, хорошо защипывая края.

Котлеты с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Готовые котлеты с начинкой выложить на противень, застеленный пергаментом, слегка смазать сверху маслом. Запекать в разогретой духовке при температуре 190 °C 35-40 минут до румяной корочки. Подавать горячими, посыпав свежей зеленью. Прекрасно сочетаются со сметаной, картофельным пюре или свежими овощами.

