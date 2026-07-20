Пікантні огірки на зиму: хрусткий рецепт із часником і перцем

Огірки з перцем. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо любите огірки з яскравим і пікантним смаком, цей рецепт точно вартий уваги. Поєднання часнику, зерен гірчиці та гострого перцю робить заготівлю особливо ароматною, а правильно приготований маринад допомагає зберегти огірки хрусткими. Така закуска чудово смакує до картоплі, м'ясних страв і святкового столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

огірки — 1–1,2 кг;

часник — 1 головка;

зерна гірчиці — 3–4 ч. л.;

гострий перець — 2–3 ч. л.;

кріп — за бажанням;

чорний перець горошком;

лавровий лист.

Для маринаду на 1 л води:

сіль — 2 ст. л.;

цукор — 3 ст. л.;

оцет 9% — 80 мл.

Огірки в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Огірки добре вимити та замочити у холодній воді на 2–3 години. Приготувати маринад: воду довести до кипіння із сіллю та цукром, потім влити оцет. У стерилізовані банки викласти огірки, часник, зерна гірчиці, гострий перець, кріп, перець горошком і лавровий лист. Залити банки гарячим маринадом, накрити кришками та стерилізувати: півлітрові банки — 5–7 хвилин, літрові — близько 10 хвилин. Одразу герметично закатати банки, перевернути догори дном, укутати та залишити до повного охолодження. Готові огірки зберігати у прохолодному темному місці.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків

Галицькі рулетики з кабачків: новий рецепт на вечерю.

Читайте також:

Смажені відбивні з кабачків у 100 разів смачніші за м’ясні: сезонний рецепт на літо.

Швидкі кабачкові млинці за 10 хвилин на сніданок: знадобиться 3 яйця + 500 мл молока.

Новий рецепт голубців з кабачків: знадобиться 500 г фаршу.

Простий рецепт кабачків в супер клярі: знадобиться 2 яйця та 200 мл кефіра.