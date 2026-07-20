Пикантные огурцы на зиму: рецепт хрустящих огурцов с чесноком и перцем

Рецепт огурцов на зиму "Огонек": любимая заготовка мужчин
Если вы любите огурцы с ярким и пикантным вкусом, этот рецепт точно заслуживает внимания. Сочетание чеснока, зерен горчицы и острого перца делает заготовку особенно ароматной, а правильно приготовленный маринад помогает сохранить хрусткость огурцов. Такая закуска прекрасно сочетается с картофелем, мясными блюдами и праздничным столом.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- огурцы — 1–1,2 кг;
- чеснок — 1 головка;
- горчичные зерна — 3–4 ч. л.;
- острый перец — 2–3 ч. л.;
- укроп — по желанию;
- черный перец горошком;
- лавровый лист.
Для маринада на 1 л воды:
- соль — 2 ст. л.;
- сахар — 3 ст. л.;
- уксус 9% — 80 мл.
Способ приготовления
- Огурцы хорошо вымыть и замочить в холодной воде на 2–3 часа.
- Приготовить маринад: довести воду с солью и сахаром до кипения, затем влить уксус.
- В стерилизованные банки выложить огурцы, чеснок, зерна горчицы, острый перец, укроп, перец горошком и лавровый лист.
- Залить банки горячим маринадом, накрыть крышками и стерилизовать: пол-литровые банки — 5–7 минут, литровые — около 10 минут.
- Сразу же герметично закатать банки, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания. Готовые огурцы хранить в прохладном тёмном месте.
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