Пикантные огурцы на зиму: рецепт хрустящих огурцов с чесноком и перцем

Огурцы с перцем. Фото: gospodynka.com.ua

Если вы любите огурцы с ярким и пикантным вкусом, этот рецепт точно заслуживает внимания. Сочетание чеснока, зерен горчицы и острого перца делает заготовку особенно ароматной, а правильно приготовленный маринад помогает сохранить хрусткость огурцов. Такая закуска прекрасно сочетается с картофелем, мясными блюдами и праздничным столом.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

огурцы — 1–1,2 кг;

чеснок — 1 головка;

горчичные зерна — 3–4 ч. л.;

острый перец — 2–3 ч. л.;

укроп — по желанию;

черный перец горошком;

лавровый лист.

Для маринада на 1 л воды:

соль — 2 ст. л.;

сахар — 3 ст. л.;

уксус 9% — 80 мл.

Огурцы в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Огурцы хорошо вымыть и замочить в холодной воде на 2–3 часа. Приготовить маринад: довести воду с солью и сахаром до кипения, затем влить уксус. В стерилизованные банки выложить огурцы, чеснок, зерна горчицы, острый перец, укроп, перец горошком и лавровый лист. Залить банки горячим маринадом, накрыть крышками и стерилизовать: пол-литровые банки — 5–7 минут, литровые — около 10 минут. Сразу же герметично закатать банки, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания. Готовые огурцы хранить в прохладном тёмном месте.

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