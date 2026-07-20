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Главная Вкус Рецепт огурцов на зиму "Огонек": любимая заготовка мужчин

Рецепт огурцов на зиму "Огонек": любимая заготовка мужчин

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 01:04
Пикантные огурцы на зиму: рецепт хрустящих огурцов с чесноком и перцем
Огурцы с перцем. Фото: gospodynka.com.ua

Если вы любите огурцы с ярким и пикантным вкусом, этот рецепт точно заслуживает внимания. Сочетание чеснока, зерен горчицы и острого перца делает заготовку особенно ароматной, а правильно приготовленный маринад помогает сохранить хрусткость огурцов. Такая закуска прекрасно сочетается с картофелем, мясными блюдами и праздничным столом.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • огурцы — 1–1,2 кг;
  • чеснок — 1 головка;
  • горчичные зерна — 3–4 ч. л.;
  • острый перец — 2–3 ч. л.;
  • укроп — по желанию;
  • черный перец горошком;
  • лавровый лист.

Для маринада на 1 л воды:

  • соль — 2 ст. л.;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • уксус 9% — 80 мл.
рецепт маринованих огірків з перцем
Огурцы в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Огурцы хорошо вымыть и замочить в холодной воде на 2–3 часа.
  2. Приготовить маринад: довести воду с солью и сахаром до кипения, затем влить уксус.
  3. В стерилизованные банки выложить огурцы, чеснок, зерна горчицы, острый перец, укроп, перец горошком и лавровый лист.
  4. Залить банки горячим маринадом, накрыть крышками и стерилизовать: пол-литровые банки — 5–7 минут, литровые — около 10 минут.
  5. Сразу же герметично закатать банки, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания. Готовые огурцы хранить в прохладном тёмном месте.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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