Рис по-німецьки з куркою та овочами — простий рецепт ароматної страви

Рецепт рису по-німецьки — не набридає й 3 рази на тиждень
Рис по-німецьки — страва, яку готують із простих продуктів, але вона завжди виходить по-особливому смачною. Курка, овочі та куркума надають рису неповторного аромату і яскравого кольору. Такий обід можна готувати навіть тричі на тиждень — і він не набридне.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- рис — 1 велика склянка;
- курячий бульйонний кубик — 1 шт.;
- гаряча вода — 2 склянки (приблизно 500 мл);
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- червоний болгарський перець — 1 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- куряче філе — 2 грудки;
- куркума — 1 ч. ложка;
- сіль — до свого смаку;
- рослинна олія — для смаження;
- вершкове масло — за бажанням.
Спосіб приготування
Розігріти у сотейнику або каструлі трохи рослинної олії, додати рис і обсмажити 1–2 хвилини, постійно помішуючи. Розчинити бульйонний кубик у 500 мл. гарячої води, залити ним рис, накрити кришкою і варити на слабкому вогні до повного випаровування рідини.
Розігріти олію на сковороді, обсмажити нарізану цибулю до прозорості. Додати натерту моркву, смужки болгарського перцю та тушкувати кілька хвилин до м’якості. Потім всипати подрібнений часник і прогріти ще хвилину, щоб овочі стали ароматними. Зняти овочі зі сковороди.
У тій самій сковороді розігріти ще трохи олії, викласти нарізану кубиками курячу грудку, посолити, додати куркуму та обсмажити до золотистої скоринки.
Змішати готовий рис з овочами та обсмаженою куркою. Перемішати, накрити кришкою й прогріти 3–5 хвилин на слабкому вогні, щоб усі смаки поєдналися. За бажанням додати невеликий шматочок вершкового масла для більш ніжного смаку.
