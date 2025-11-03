Рис по-німецьки з куркою та овочами — простий рецепт ароматної страви

Рис по-німецьки. Фото: smachnenke.com.ua

Рис по-німецьки — страва, яку готують із простих продуктів, але вона завжди виходить по-особливому смачною. Курка, овочі та куркума надають рису неповторного аромату і яскравого кольору. Такий обід можна готувати навіть тричі на тиждень — і він не набридне.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

рис — 1 велика склянка;

курячий бульйонний кубик — 1 шт.;

гаряча вода — 2 склянки (приблизно 500 мл);

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

червоний болгарський перець — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

куряче філе — 2 грудки;

куркума — 1 ч. ложка;

сіль — до свого смаку;

рослинна олія — для смаження;

вершкове масло — за бажанням.

Спосіб приготування

Розігріти у сотейнику або каструлі трохи рослинної олії, додати рис і обсмажити 1–2 хвилини, постійно помішуючи. Розчинити бульйонний кубик у 500 мл. гарячої води, залити ним рис, накрити кришкою і варити на слабкому вогні до повного випаровування рідини.

Рис та бульйон. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти олію на сковороді, обсмажити нарізану цибулю до прозорості. Додати натерту моркву, смужки болгарського перцю та тушкувати кілька хвилин до м’якості. Потім всипати подрібнений часник і прогріти ще хвилину, щоб овочі стали ароматними. Зняти овочі зі сковороди.

Овочі на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

У тій самій сковороді розігріти ще трохи олії, викласти нарізану кубиками курячу грудку, посолити, додати куркуму та обсмажити до золотистої скоринки.

Рис та курка. Фото: smachnenke.com.ua

Змішати готовий рис з овочами та обсмаженою куркою. Перемішати, накрити кришкою й прогріти 3–5 хвилин на слабкому вогні, щоб усі смаки поєдналися. За бажанням додати невеликий шматочок вершкового масла для більш ніжного смаку.

