Рис по-немецки с курицей и овощами — простой рецепт ароматного блюда

Рецепт риса по-немецки — не надоедает и 3 раза в неделю
Рис по-немецки — блюдо, которое готовят из простых продуктов, но оно всегда получается по-особенному вкусным. Курица, овощи и куркума придают рису неповторимый аромат и яркий цвет. Такой обед можно готовить даже трижды в неделю — и он не надоест.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- рис — 1 большой стакан;
- куриный бульонный кубик — 1 шт.;
- горячая вода — 2 стакана (примерно 500 мл.);
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- красный болгарский перец — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- куриное филе — 2 грудки;
- куркума — 1 ч. ложка;
- соль — по своему вкусу;
- растительное масло — для жарки;
- сливочное масло — по желанию.
Способ приготовления
Разогреть в сотейнике или кастрюле немного растительного масла, добавить рис и обжарить 1-2 минуты, постоянно помешивая. Растворить бульонный кубик в 500 мл. горячей воды, залить им рис, накрыть крышкой и варить на слабом огне до полного испарения жидкости.
Разогреть масло на сковороде, обжарить нарезанный лук до прозрачности. Добавить натертую морковь, полоски болгарского перца и тушить несколько минут до мягкости. Затем всыпать измельченный чеснок и прогреть еще минуту, чтобы овощи стали ароматными. Снять овощи со сковороды.
В той же сковороде разогреть еще немного масла, выложить нарезанную кубиками куриную грудку, посолить, добавить куркуму и обжарить до золотистой корочки.
Смешать готовый рис с овощами и обжаренной курицей. Перемешать, накрыть крышкой и прогреть 3-5 минут на слабом огне, чтобы все вкусы соединились. По желанию добавить небольшой кусочек сливочного масла для более нежного вкуса.
