Рецепт риса по-немецки — не надоедает и 3 раза в неделю

Дата публикации 3 ноября 2025 21:04
обновлено: 13:57
Рис по-немецки с курицей и овощами — простой рецепт ароматного блюда
Рис по-немецки. Фото: smachnenke.com.ua

Рис по-немецки — блюдо, которое готовят из простых продуктов, но оно всегда получается по-особенному вкусным. Курица, овощи и куркума придают рису неповторимый аромат и яркий цвет. Такой обед можно готовить даже трижды в неделю — и он не надоест. 

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • рис — 1 большой стакан;
  • куриный бульонный кубик — 1 шт.;
  • горячая вода — 2 стакана (примерно 500 мл.);
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • красный болгарский перец — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • куриное филе — 2 грудки;
  • куркума — 1 ч. ложка;
  • соль — по своему вкусу;
  • растительное масло — для жарки;
  • сливочное масло — по желанию.

Способ приготовления

Разогреть в сотейнике или кастрюле немного растительного масла, добавить рис и обжарить 1-2 минуты, постоянно помешивая. Растворить бульонный кубик в 500 мл. горячей воды, залить им рис, накрыть крышкой и варить на слабом огне до полного испарения жидкости.

скільки часу варити рис
Рис и бульон. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть масло на сковороде, обжарить нарезанный лук до прозрачности. Добавить натертую морковь, полоски болгарского перца и тушить несколько минут до мягкости. Затем всыпать измельченный чеснок и прогреть еще минуту, чтобы овощи стали ароматными. Снять овощи со сковороды.

рецепт смачного рису
Овощи на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

В той же сковороде разогреть еще немного масла, выложить нарезанную кубиками куриную грудку, посолить, добавить куркуму и обжарить до золотистой корочки.

рецепт смачного рису на пательні
Рис и курица. Фото: smachnenke.com.ua

Смешать готовый рис с овощами и обжаренной курицей. Перемешать, накрыть крышкой и прогреть 3-5 минут на слабом огне, чтобы все вкусы соединились. По желанию добавить небольшой кусочек сливочного масла для более нежного вкуса.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
