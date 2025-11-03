Рис по-немецки с курицей и овощами — простой рецепт ароматного блюда

Рис по-немецки. Фото: smachnenke.com.ua

Рис по-немецки — блюдо, которое готовят из простых продуктов, но оно всегда получается по-особенному вкусным. Курица, овощи и куркума придают рису неповторимый аромат и яркий цвет. Такой обед можно готовить даже трижды в неделю — и он не надоест.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

рис — 1 большой стакан;

куриный бульонный кубик — 1 шт.;

горячая вода — 2 стакана (примерно 500 мл.);

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

красный болгарский перец — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

куриное филе — 2 грудки;

куркума — 1 ч. ложка;

соль — по своему вкусу;

растительное масло — для жарки;

сливочное масло — по желанию.

Способ приготовления

Разогреть в сотейнике или кастрюле немного растительного масла, добавить рис и обжарить 1-2 минуты, постоянно помешивая. Растворить бульонный кубик в 500 мл. горячей воды, залить им рис, накрыть крышкой и варить на слабом огне до полного испарения жидкости.

Рис и бульон. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть масло на сковороде, обжарить нарезанный лук до прозрачности. Добавить натертую морковь, полоски болгарского перца и тушить несколько минут до мягкости. Затем всыпать измельченный чеснок и прогреть еще минуту, чтобы овощи стали ароматными. Снять овощи со сковороды.

Овощи на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

В той же сковороде разогреть еще немного масла, выложить нарезанную кубиками куриную грудку, посолить, добавить куркуму и обжарить до золотистой корочки.

Рис и курица. Фото: smachnenke.com.ua

Смешать готовый рис с овощами и обжаренной курицей. Перемешать, накрыть крышкой и прогреть 3-5 минут на слабом огне, чтобы все вкусы соединились. По желанию добавить небольшой кусочек сливочного масла для более нежного вкуса.

