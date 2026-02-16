Відео
Головна Смак Рецепт вечері за 44 гривні — 110 г фаршу та картопля

Рецепт вечері за 44 гривні — 110 г фаршу та картопля

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 01:04
Картопляники з фаршем — бюджетний рецепт з фото вечері за 44 гривні
Вечеря з картоплі. Фото: smachnenke.com.ua

Коли потрібно приготувати ситну вечерю з мінімальним бюджетом, цей рецепт з фото стане справжньою знахідкою. Лише 110 г фаршу та звичайна картопля перетворюються на повноцінну страву, яка нагодує всю родину. Хрустка скоринка зовні та соковита начинка всередині роблять картопляники особливо апетитними.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • картопля — 260 г;
  • борошно — 30 г;
  • яйце — 1/2 шт.;
  • цибуля — 20 г;
  • фарш яловичий — 110 г;
  • пекінська капуста — до 100 г;
  • спеції — за смаком;
  • олія рослинна — для смаження.

Спосіб приготування

Очистити картоплю, нарізати шматочками, відварити у підсоленій воді до м’якості приблизно 10 хвилин після закипання. Злити воду, добре розім’яти картоплю до однорідного пюре та залишити трохи охолонути.

Злегка збити яйце виделкою, додати до картопляної маси разом із борошном, перемішати та замісити м’яке тісто, яке не липне до рук. Дрібно нарізати цибулю, обсмажити на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії до прозорості. Додати яловичий фарш, приправити спеціями за смаком, готувати до повної готовності, періодично помішуючи.

рецепт вечері з картоплею з фаршем
Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Поділити картопляне тісто на три частини. Кожну частину розплескати руками або злегка розкачати, викласти всередину порцію м’ясної начинки, сформувати рулети або овальні котлети, добре заліпити краї.

Розігріти сковороду з олією, обсмажити картопляники з обох боків до рум’яної скоринки. Готувати на середньому вогні до повної готовності.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.

Вечеря Деруни картопля рецепт м'ясний фарш
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
