Картопляники з фаршем — бюджетний рецепт з фото вечері за 44 гривні

Коли потрібно приготувати ситну вечерю з мінімальним бюджетом, цей рецепт з фото стане справжньою знахідкою. Лише 110 г фаршу та звичайна картопля перетворюються на повноцінну страву, яка нагодує всю родину. Хрустка скоринка зовні та соковита начинка всередині роблять картопляники особливо апетитними.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

картопля — 260 г;

борошно — 30 г;

яйце — 1/2 шт.;

цибуля — 20 г;

фарш яловичий — 110 г;

пекінська капуста — до 100 г;

спеції — за смаком;

олія рослинна — для смаження.

Спосіб приготування

Очистити картоплю, нарізати шматочками, відварити у підсоленій воді до м’якості приблизно 10 хвилин після закипання. Злити воду, добре розім’яти картоплю до однорідного пюре та залишити трохи охолонути.

Злегка збити яйце виделкою, додати до картопляної маси разом із борошном, перемішати та замісити м’яке тісто, яке не липне до рук. Дрібно нарізати цибулю, обсмажити на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії до прозорості. Додати яловичий фарш, приправити спеціями за смаком, готувати до повної готовності, періодично помішуючи.

Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Поділити картопляне тісто на три частини. Кожну частину розплескати руками або злегка розкачати, викласти всередину порцію м’ясної начинки, сформувати рулети або овальні котлети, добре заліпити краї.

Розігріти сковороду з олією, обсмажити картопляники з обох боків до рум’яної скоринки. Готувати на середньому вогні до повної готовності.

